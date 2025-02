https://noticiaslatam.lat/20250220/trump-llama-comediante-a-zelenski-y-acusa-que-kiev-rompio-un-acuerdo-con-eeuu-sobre-tierras-raras-1161236743.html

Trump llama "comediante" a Zelenski y acusa a Kiev de romper acuerdos valiosos para EEUU | Videos

El presidente de EEUU, Donald Trump, arremetió nuevamente contra el líder ucraniano Volodímir Zelenski, a quien se refirió como "comediante de éxito modesto"...

Tras haberlo llamado "dictador" unas horas antes, el mandatario estadounidense aprovechó un evento público para criticar la actitud que, dice, ha tomado el Gobierno de Ucrania sobre las conversaciones de paz entre Washington y Moscú, con las cuales se busca poner fin al conflicto en Europa del Este. "Pero ya no están tratando con el mismo Estados Unidos con el que trataban hace unos meses", advirtió.Pero eso no fue todo. El republicano también aseguró que su país había llegado a un acuerdo sobre tierras raras con Ucrania, pero dijo que Kiev lo rompió "hace dos días". Según Trump, Washington ya había llegado a un trato con Kiev para que la nación norteamericana tuviera acceso —a manera de garantía por todo el dinero prestado— a las tierras raras de Ucrania, ricas en elementos que son muy codiciados en diferentes sectores tecnológicos y de defensa.El republicano sugirió el pasado 11 de febrero que Ucrania debía garantizar a EEUU recursos de tierras raras por valor de 500.000 millones de dólares. Asimismo, Donald Trump expresó su confianza en que "pronto" las pláticas entre la Casa Blanca y el Kremlin lleguen a buen puerto y deriven en un alto al fuego en Ucrania.El 18 de febrero, la capital de Arabia Saudita acogió una serie de negociaciones entre Rusia y EEUU, las primeras conversaciones bilaterales de alto nivel desde hace mucho tiempo. Tanto la Casa Blanca como el Kremlin han destacado la importancia del inicio de los diálogos para poner fin al conflicto ucraniano. Ambos países, además, trabajan para que se lleve a cabo una reunión presencial entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, todavía no hay una fecha exacta para ello, aunque Trump ha dicho que podría ocurrir antes de que termine el mes de febrero. También dijo que, durante su reciente conversación telefónica con Trump, el último le había informado que Washington tiene la idea de que "el proceso negociador tendrá lugar con la participación tanto de Rusia como de Ucrania". El presidente de Estados Unidos mencionó que siente amor por Ucrania, pero aclaró que "Zelenski ha hecho un trabajo terrible" hasta el punto de tener un país "destrozado" debido a las millones y millones de personas que han muerto "innecesariamente".

