Milei cambia de retórica y elogia a China como un socio comercial interesante: "No exigen nada"

El presidente argentino dijo en un programa televisiva emitido este domingo 29 de septiembre que había cambiado su actitud hacia China, al que había criticado... 30.09.2024, Sputnik Mundo

"China es un socio comercial muy interesante. No exigen nada, lo único que piden es que no los molesten", dijo el mandatario argentina durante el reportaje con la presentadora Susana Giménez, grabado a mediados de la semana pasada en la Casa Rosada, sede del gobierno argentino.En el mismo tono elogioso, Milei, dijo que las autoridades chinas habían "desbloqueado el swap" al día siguiente de su reunión, realizada el mes de junio, con el embajador chino en Buenos Aires, Wang Wei, en relación al canje de monedas entre los bancos centrales de ambos países, una herramienta que beneficia a la golpeada economía argentina dándole estabilidad.Además, el presidente Milei informó que visitará Pekín el próximo enero para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).Estos comentarios marcan un giro drástico de la actitud y la retórica del mandatario en relación al gigante asiático. Durante su campaña electoral, Milei dijo repetidamente que tenía la intención de centrarse en la cooperación con Estados Unidos e Israel, sin promover los vínculos a nivel gubernamental con el principal socio comercial de Argentina, China.Milei argumentó que no quería hacer negocios "con comunistas" ya que solo quería vincularse con Occidente.Sin embargo, tras llegar al poder, Milei comenzó a suavizar esta postura, al enviar saludos en reiteradas oportunidades al líder chino Xi Jinping e invitar a los representantes de China a su toma de posesión.

