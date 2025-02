https://noticiaslatam.lat/20250219/un-gasto-innecesario-trump-veria-a-ucrania-como-causa-perdida-y-a-zelenski-como-alguien-sin-poder-1161220432.html

"Un gasto innecesario": Trump vería a Ucrania como causa perdida y a Zelenski como alguien sin poder

El presidente de EEUU, Donald Trump, prefiere enfocar sus estrategias en regiones como Asia-Pacífico o América Latina, y no en Ucrania, cuya crisis ve como un... 19.02.2025

Estados Unidos cambió su enfoque geopolítico sobre Europa en tan pocos días porque el presidente Donald Trump tiene claro que los ojos de Washington deben estar puestos en China, América Latina o incluso Oriente Medio, señala en entrevista con Sputnik el experto mexicano en relaciones internacionales y seguridad global, Carlos Manuel López Alvarado. Eso explica que Zelenski haya pasado, en casi 36 meses, de ser un líder mundial heroico digno de aparecer en la revista Time a un político que ni siquiera fue contemplado a las negociaciones de paz entre Washington y Moscú para solucionar el conflicto ucraniano. "Trump quiere recuperar la zona de influencia que cree que es natural para EEUU, que es América Latina. Además, cree que la situación en Ucrania es un asunto que compete directamente a los europeos, y que no repercute la seguridad nacional de EEUU", dice el internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Según López Alvarado, una de las banderas políticas del republicano —desde que comenzó su campaña electoral que lo llevó por segunda ocasión a la Casa Blanca— es la defensa de las contribuciones de los estadoundienses de a pie. Por ello, dice, Trump fue sólido en su postura de que la ciudadanía de su país no debía seguir financiando a Ucrania con dinero de las arcas públicas. Trump ha dicho que Estados Unidos ha dado más de 300.000 millones de dólares a Kiev, mientras que Europa, según el republicano, solo ha dado alrededor de 100.000 millones de dólares. En ese sentido, otro punto que destaca el analista es que la Unión Europea (UE) quedó fuera de las negociaciones sobre la crisis en Europa del Este, ya que las conversaciones, señala, se han dado solo entre Moscú y Washington. Sin embargo, dice, Bruselas tampoco ha hecho lo suficiente para invertir en su defensa como región y todo lo ha delegado al país norteamericano, que prácticamente lidera la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). "Trump le resta autoridad a Zelenski"Las opiniones expresadas este 18 de febrero por el presidente de EEUU, Donald Trump, sobre Volodímir Zelenski, debilitan la figura política del líder ucraniano, cuyas acciones en el marco del conflicto en Europa del Este nunca fueron vistas con buenos ojos por el republicano, considera en entrevista con Sputnik el politólogo e internacionalista mexicano, César Soto. El mandatario estadounidense ha hecho énfasis en que Zelenski tiene un índice de aprobación ciudadana de solo 4% y ha mencionado la necesidad de que el pueblo ucraniano pueda celebrar elecciones, algo que no ha podido realizarse desde que comenzó el conflicto entre Kiev y Moscú debido a la ley marcial que rige al país. Con sus declaraciones sobre Zelenski, dice el experto, Trump buscaría subrayar que el dirigente ucraniano en realidad no es una pieza importante en el rompecabezas de las negociaciones, donde tanto Rusia como EEUU buscan tener "mayor margen" de maniobra para llegar a acuerdos sin las peticiones o necesidades de Kiev. ¿Se asoma una "nueva normalidad"?Luego de que altos funcionarios de Rusia y EEUU sostuvieran un encuentro en Riad, la capital de Arabia Saudita, hay elementos para creer que el mundo ingresaría a una nueva etapa en la que dos grandes potencias podrían marcar la pauta para diversos asuntos regionales, observa en entrevista para Sputnik el profesor en relaciones internacionales Jesús López Almejo.Esta nueva aproximación entre Washington y Moscú, dice el experto, podría ser la puerta de entrada a una "nueva normalidad" en la que surja un tipo de "agenda bilateral Putin-Trump en Europa y Ucrania", "[La reunión en Riad] es un buen mensaje de que sí hay ganas y necesidad de consolidar el proceso de normalización de relaciones entre los países. Si desde el inicio hay seriedad y compromiso, los trabajos se potenciarán", señala. El especialista destaca que esto no solo abre la puerta para la conformación de equipos más técnicos, sino que ayuda a delinear el preámbulo para el encuentro presencial entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump, el cual podría llevarse a cabo antes de que termine el mes de febrero, según adelantó el líder estadounidense. "El diálogo entre EEUU y Rusia reduce la tensión a nivel mundial"La comunicación entre los equipos de Putin y Trump sobre el conflicto en Ucrania y otros asuntos también puede contribuir al impulso de una nueva agenda que resuelva problemas no solo bilaterales, sino globales, como el conflicto palestino-israelí en la Franja de Gaza y otras tensiones en Oriente Medio. "Sí, es importante el diálogo porque, de alguna manera, reduce la tensión a nivel mundial", asevera a Sputnik la internacionalista mexicana Natalia Rivera, para quien es fundamental el diálogo entre Washington y Moscú para el establecimiento de agendas de paz. De hecho, el enviado especial del país norteamericano para Oriente Medio, Steve Witkoff, aseguró este 18 de febrero que la reunión de hoy en Riad entre las delegaciones de EEUU y Rusia fue "positiva, optimista y constructiva" porque "todos estaban allí para llegar al resultado correcto y enfocados en la solución". "Lo discutimos después y no podríamos haber imaginado un mejor resultado después de esta sesión. Fue muy, muy sólido", agregó Witkoff a la prensa. La delegación rusa encabezada por el canciller Serguéi Lavrov se reunió con el equipo estadounidense liderado por el secretario de Estado, Marco Rubio. En este encuentro, ambas naciones acordaron formar un proceso para la solución del conflicto en Ucrania y designar negociadores para ello.

