¿Adiós a la credibilidad de Milei? El escándalo cripto golpearía al plan económico de Argentina

¿Adiós a la credibilidad de Milei? El escándalo cripto golpearía al plan económico de Argentina

19.02.2025

Tras el fallido apoyo del mandatario argentino a la criptomoneda $Libra, las acciones de empresas argentinas en la Bolsa de Valores de Buenos Aires (Merval) cayeron hasta un 8% y los bonos en dólares un 3% en la jornada del lunes, según consignó el medio argentino Ámbito. Lo mismo sucedió a nivel internacional, ya que hubo bajas en acciones y bonos argentinos en Wall Street durante el martes.También consultado por Sputnik, el analista político y económico Nicolás Dvoskin apuntó que, si bien sobre la tarde del martes hubo una recuperación en las acciones y los bonos que habían caído antes, fue motivada por una intervención de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), mandatada por el Ejecutivo argentino a "comprar acciones y bonos para rescatar el mercado".Para Dvoskin, el episodio abre algunos frentes de preocupación para el Gobierno, como la posibilidad de que el dólar se dispare a partir de este episodio —en la jornada del lunes 17 el dólar paralelo subió 15 pesos— o que las investigaciones acerca de $Libra en el exterior comiencen a alejar aún más la llegada de inversores extranjeros.Cantamutto consideró que, si bien el escándalo no tiene por qué comprometer el programa de ajuste fiscal sobre el que se basa la política económica de Milei, sí afecta la credibilidad internacional del mandatario.Al respecto, Dvoskin aseveró que el Gobierno argentino "corre el riesgo de perder a Washington como aliado" pero no tanto por una postura del Gobierno de Donald Trump sino porque "la imagen de Milei se ha deteriorado mucho incluso en sectores vinculados al mundo de las tecnológicas o las criptomonedas que antes lo veían como un aliado y ahora como un estafador".Para el experto, si a estos sectores "deja de convenirle" asociarse a la imagen del libertario argentino, podrían alejarse de él y hacerle perder definitivamente el estatus que Milei busca consolidar en el concierto internacional.El FMI y el problema del financiamientoAdemás de las acciones argentinas en el exterior y las posibles inversiones extranjeras, el episodio podría tener un impacto en las posibilidades del Gobierno de Milei de acceder a financiamiento, una de las necesidades imperiosas del país sudamericano.Cantamutto apuntó que, en la medida en que el episodio se consolide como un "conflicto político", puede comenzar a "trabar la posibilidad del Gobierno de aprobar reformas estructurales" que la administración de Milei busca esgrimir como atractivo para conseguir financiamiento.Dvoskin recordó que hasta el momento el Gobierno de Milei no ha logrado acceso al crédito internacional como consecuencia de mantener el "cepo cambiario", un esquema que busca restringir la salida de dólares del país, y la falta de éxito del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), implementado desde 2024. Así las cosas, Argentina sigue dependiendo de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI).Para el analista, "no es casualidad" que tanto el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, como el propio Milei buscaran asegurar que un nuevo acuerdo con el organismo multilateral está "casi cerrado" en las entrevistas que brindaron el lunes, buscando devolver la tranquilidad al mundo financiero.Dvoskin recordó que un nuevo acuerdo con el FMI con "dólares frescos" como el que pretende la cartera dirigida por Caputo requeriría "pasar sí o sí por el Congreso", una instancia que puede resultar difícil de salvar para el Gobierno en estas circunstancias.

