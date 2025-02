https://noticiaslatam.lat/20250220/su-credibilidad-internacional-esta-en-juego-milei-viaja-a-eeuu-en-medio-de-escandalo-financiero-1161240648.html

"Su credibilidad internacional está en juego": Milei viaja a EEUU en medio de escándalo financiero

"Su credibilidad internacional está en juego": Milei viaja a EEUU en medio de escándalo financiero

Sputnik Mundo

Con vistas a encontrarse con la titular del FMI y con figuras como Elon Musk, el presidente argentino Javier Milei encara su noveno viaje a EEUU. La visita... 20.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-20T15:00+0000

2025-02-20T15:00+0000

2025-02-20T15:00+0000

américa latina

javier milei

argentina

política

donald trump

eeuu

📈 mercados y finanzas

criptomonedas

💬 opinión y análisis

fondo monetario internacional (fmi)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/11/1159838173_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_5c2a71ee164148a560f21196b59e2be3.jpg

Nada, ni la peor crisis política que sacudió al Gobierno desde su asunción, privará a Javier Milei de volver a su destino extranjero predilecto: Estados Unidos. En un clima signado por las crecientes denuncias —en tribunales argentinos y norteamericanos— por la participación del mandatario en la difusión de una presunta estafa en torno a la criptomoneda $LIBRA, el presidente volará a Washington para participar de una nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).Con el foco puesto en concretar un nuevo encuentro con Donald Trump —a quien antecederá como último orador antes del cierre de la cumbre—, el presidente encarará su noveno viaje rumbo al norte. En esta ocasión, mantendrá una agenda cargada: se reunirá con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con el flamante funcionario republicano Elon Musk, y con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.No todas las novedades que depara el gigante norteamericano son auspiciosas para el libertario. A metros de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) avanzan en la investigación en torno a una denuncia criminal contra los protagonistas del presunto fraude masivo ligado a $LIBRA que generó ganancias ilícitas por más de 200 millones de dólares.Más allá del insondable impacto político que el caso podría generar potencialmente a nivel local e internacional, el Ejecutivo argentino tiene sobradas razones para priorizar la agenda en Washington. La principal tiene tres siglas: FMI. El organismo multilateral de crédito —con el cual Buenos Aires mantiene una colosal deuda contraída en 2018 y renegociada en 2022— tiene la llave para destrabar un nuevo acuerdo que refuerce las precarias reservas de dólares con las que cuenta el Banco Central argentino.¿Imagen devaluada?Para el especialista, la cuestión simbólica no es para nada menor, dado que la legitimidad de un presidente también responde a su reconocimiento externo."El Gobierno [de Argentina] va a intentar solventar este escándalo cuanto antes para evitar quedar como un 'paria' geopolíticamente", consideró. El impacto internacional del episodio quedó de manifiesto en respuestas como la esgrimida por el presidente colombiano Gustavo Petro.Lo urgente y lo importanteMás allá de la necesidad del Gobierno de superar el mal trago, para Fiore Viani la centralidad del viaje remite a su relevancia estructural: "La visita es fundamental por la reunión prevista con la titular del FMI, que es la llave para salir airoso de este año gracias al potencial desembolso de dólares frescos para un programa económico que aún no está consolidado".Según el experto, el Fondo Monetario Internacional acompañará al Ejecutivo "siempre y cuando garantice el cumplimiento del programa a firmar y no utilice los dólares para mantener un tipo de cambio muy bajo en un año electoral.En caso de concretar el tan ansiado encuentro con su par estadounidense Donald Trump, el argentino deberá sortear un obstáculo: su explícito apoyo a Volodímir Zelenski, a quien el norteamericano calificó de "comediante" en medio de una fuerte crítica al accionar de Kiev. "Milei se equivocó profundamente al acercarse tanto a Zelenski: Trump ya aclaró su postura, que ahora deja mal parado al libertario", sostuvo Fiore Viani.

https://noticiaslatam.lat/20250219/un-papelon-internacional-la-difusion-de-la-libra-le-saldria-caro-a-milei-1161217186.html

argentina

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

javier milei, argentina, política, donald trump, eeuu, 📈 mercados y finanzas, criptomonedas, 💬 opinión y análisis, fondo monetario internacional (fmi)