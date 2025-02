https://noticiaslatam.lat/20250215/polemica-oferta-de-empresario-para-capturar-a-morales-tensa-el-escenario-politico-en-bolivia-1161169306.html

Polémica oferta de empresario para capturar a Morales tensa el escenario político en Bolivia

Polémica oferta de empresario para capturar a Morales tensa el escenario político en Bolivia

Sputnik Mundo

Marcelo Claure, empresario boliviano-estadounidense, propuso ofrecer un millón de dólares a quien capture al exmandatario, aunque finalmente bajó el tono. La... 15.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-15T03:28+0000

2025-02-15T03:28+0000

2025-02-15T03:28+0000

américa latina

evo morales

marcelo claure

luis arce

política

eeuu

movimiento al socialismo (mas)

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/01/1158718934_0:127:2428:1492_1920x0_80_0_0_dd082b9f19aa47ea4f52598b5a1833e3.jpg

"¿Qué opinan si doy un millón de dólares de recompensa? Lo voy a pensar ¿El Gobierno de Luis Arce lo agarra o le tiemblan las piernas?", publicó en su cuenta de X el empresario junto a una imagen del expresidente Evo Morales.Sus declaraciones tuvieron la repercusión previsible. Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) leales al expresidente dieron 48 horas al empresario para que se retracte, de lo contrario, lo denunciarían por apología del delito. Claure finalmente intentó bajar el tono de su publicación mientras los abogados de Morales todavía evalúan si van a denunciarlo.Esto ocurre en un contexto político álgido para Bolivia, con el horizonte de las elecciones generales del 17 de agosto como posible solución a las tensiones internas.Claure, quien vive en Miami, estuvo en Bolivia días atrás para supervisar el trabajo de Bolívar, el equipo de fútbol que lo tiene como presidente. En los últimos meses, tuvo un rol político creciente al ordenar la realización de encuestas que posicionaban al presidente Luis Arce con una intención de voto del 4% en caso de repostularse, por lo cual la metodología de este estudio recibió variadas observaciones.Su posicionamiento político es claro: sostuvo que si en agosto triunfa nuevamente el MAS, dejará el país y se llevará sus inversiones.Morales vs. Justicia bolivianaMientras tanto, Morales continúa recluido en las poblaciones del Trópico de Cochabamba (centro), donde su apoyo es mayoritario. El expresidente se tomó la propuesta del empresario con algo de humor: "Por Maduro ofrecieron de cinco a 20 millones, yo estoy empezando con un millón. Estos tipos están locos o están tontos, no entiendo".Hacía referencia a la recompensa que ofreció Estados Unidos a quien ofrezca información que permita la captura del presidente de Venezuela. Al día de hoy, Washington ofrece 25 millones por el mandatario venezolano.Cecilia Urquieta, abogada del expresidente, dijo a Sputnik que "en este momento no nos sorprende nada. Lamentablemente, Evo Morales está vulnerado en todos sus derechos y garantías. Ahora está en el trópico. Fruto de la persecución policial, tiene custodia sindical de compañeros y compañeras que dan el cuerpo para proteger su vida".Sostuvo que Morales enfrenta "una estrategia de eliminación política y física de Morales, porque están muy cerca las elecciones y el fin último de ellos es su inhabilitación, mediante el desprestigio social, político, moral".La abogada recordó que no hay ninguna investigación en marcha por el supuesto atentado contra la vida del expresidente el octubre de 2024, cuando Bolivia estaba parada por los bloqueos de carreteras impulsados por él y sus seguidores. El Gobierno de Arce admitió que un equipo de policías antinarcóticos persiguió la movilidad de Morales por la zona del Chapare, sin que supieran que se trataba de él. Los uniformados efectuaron disparos a su vehículo porque no se habría detenido ante el requerimiento policial.Al exmandatario se lo acusa de haber tenido una relación con una adolescente de 15 años en 2015, cuando era presidente. Fruto del vínculo, Cindy habría dado a luz a una niña en 2016. Actualmente, se desconoce su paradero.La orden de aprehensión, emitida por el juez Alberto Rocabado, no se materializa justamente porque Morales no sale de las poblaciones del trópico. Intentar detenerlo en esos territorios implicaría un previsible derramamiento de sangre entre las fuerzas policiales y los campesinos que lo custodian.Del Castillo aseguró que la Policía ya cuenta con una orden de operaciones para este caso. Solamente esperan a que Morales salga del trópico para ejecutarla.Los delitos de ClaureSegún la abogada de Morales, a Claure se lo podría denunciar penalmente por instigar públicamente a delinquir, por difamación y por apología del delito. La retractación de Claure fue en estos términos: "Evo, deja de hacerte la víctima. Nunca ofrecí una recompensa por tu captura; simplemente pedí la opinión de la gente, y deberías leer lo que piensa la gente. Tranquilo, no lo voy a hacer. Hacer cumplir las leyes es responsabilidad del Gobierno, no mía".Y agregó que "la justicia en Bolivia puede tardar, pero siempre llega. Con o sin recompensa, tarde o temprano tendrás que rendir cuentas. No eres víctima de nadie, son tus víctimas las que claman justicia".El empresario, cuya fortuna ascendería a 2.000 millones de dólares, según Bloomberg, le recordó a Morales que no podrá volver a postularse a la presidencia. "Esta vez no podrás volver a violar la Constitución para ser candidato", aseveró.Según una sentencia de 2024 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Morales no puede postularse nuevamente porque ningún ciudadano boliviano puede ser presidente por más de dos periodos, ya sean continuos o discontinuos.Morales fue presidente entre 2006 y 2009, durante la República de Bolivia, y tuvo otros dos mandatos ya consagrado el Estado Plurinacional, entre 2009-2014 y 2014-2019.De acuerdo con los abogados de Morales, el exmandatario cumple con todos los requisitos para ser candidato, como lo establece la Ley 026 de Régimen Electoral.Morales aún se muestra confiado en que podrá volver a postularse en agosto próximo para un cuarto mandato. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio plazo hasta el 18 de abril para la inscripción de candidatos. Según el expresidente, previo a esa fecha organizará una marcha desde la ciudad de El Alto hasta La Paz para exigir ante la sede del TSE que se lo inscriba. Aseguró que movilizará a 100.000 seguidores.

https://noticiaslatam.lat/20250118/evo-morales-cuestiona-a-juez-que-ordeno-su-detencion-y-lo-vincula-con-el-gobierno-de-arce-1160582845.html

https://noticiaslatam.lat/20250214/sabotean-en-bolivia-la-socializacion-de-los-contratos-para-la-explotacion-del-litio--video-1161148972.html

https://noticiaslatam.lat/20250208/una-lucha-geopolitica-contratos-para-industrializar-el-litio-en-bolivia-causan-pugna-legislativa-1161070853.html

https://noticiaslatam.lat/20250117/juez-declara-rebelde-a-evo-morales-y-ordena-su-detencion-por-no-presentarse-en-audiencia-1160559590.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

evo morales, marcelo claure, luis arce, política, eeuu, movimiento al socialismo (mas), 💬 opinión y análisis