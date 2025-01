https://noticiaslatam.lat/20250125/acercarse-a-las-ciudades-y-reunificar-fuerzas-sociales-los-retos-del-mas-en-bolivia-rumbo-a-2025-1160740908.html

"Acercarse a las ciudades y reunificar fuerzas sociales": los retos del MAS en Bolivia rumbo a 2025

"Acercarse a las ciudades y reunificar fuerzas sociales": los retos del MAS en Bolivia rumbo a 2025

25.01.2025

El presidente boliviano Luis Arce lideró el acto por los 16 años del Estado Plurinacional, establecido en 2009 cuando entró en vigencia la actual Constitución. En un año crucial para Bolivia, fundamentalmente por las elecciones generales a realizarse en agosto próximo, el mandatario abogó por seguir el camino de la industrialización definido por su Gobierno. Y dejó en claro que, si vuelven a gobernar los políticos tradicionales, el país retrocederá en las conquistas sociales de las últimas décadas.Consideró que enfrente está "la oposición, de derecha y ultraderecha, que propone la privatización de las empresas estatales y arrancar a los trabajadores beneficios conquistados en los últimos años, retornando al neoliberalismo en su nueva versión".Y resumió: "Es decir, estarán confrontados la patria y la antipatria. El Estado Plurinacional y la República Colonial. Esos son los dos proyectos que se enfrentarán en las urnas en agosto próximo".El presidente también convocó a establecer un Pacto Social para "blindar" el proceso de cambio, iniciado con la primera presidencia de Evo Morales (2006-2019).En diálogo con Sputnik, el analista político Gabriel Campero evaluó que la propuesta del presidente apunta a "reunificar a las fuerzas sociales", dispersas por el enfrentamiento de los últimos años en el Movimiento Al Socialismo (MAS), entre un ala afín a Morales y otra alineada con Arce.La Justicia boliviana determinó en 2024 que la sigla del MAS queda a cargo de Grover García, un dirigente campesino cercano al Gobierno de Arce. Los seguidores de Evo Morales, por su parte, anunciaron que el próximo 25 de enero develarán con qué partido se presentarán a las elecciones. De esta manera, el voto dividido en las organizaciones sociales beneficiará a las tentativas de la oposición para retomar el poder luego de dos décadas.El blindaje propuesto por Luis Arce implica "la unidad dentro de lo nacional popular, que abarca a sectores humildes, los cuales históricamente han sido excluidos en las etapas republicana (1825-2009) y colonial", dijo el experto. En este sentido, el establecimiento del Estado Plurinacional se expresó "a través de medidas económicas que han llevado a una mejor redistribución de riquieza. Los gobiernos del MAS generaron condiciones para el crecimiento del país".¿Arce por la reelección?En su mensaje, el presidente definió: "El Estado Plurinacional es la superación de ese otro Estado aparente, que no representaba ni incluía a todas y todos, que discriminaba y excluía a los sectores sociales mayoritarios de las decisiones y de la distribución de la riqueza".Las actividades por este 22 de enero se iniciaron al amanecer en la Casa Grande del Pueblo, con una ofrenda a la Pachamama.Campero se atrevió a abordar un tema que el Gobierno nacional aún evita: la posible postulación a la reelección del presidente Arce.Según el analista, "nos toca rearticular y reestructurar el proceso de cambio. Y al único que veo con una visión clara para defender lo nacional popular, dar continuidad a la industrialización, mejorar la administración de Justicia y garantizar la democracia: es el presidente Arce".En opinión de Campero, el oficialismo tiene tiempo hasta agosto para acercarse a los sectores urbanos, que tradicionalmente fueron reacios a los gobiernos del MAS. Como muestra de ello, actualmente las alcaldías de las principales ciudades (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz) están en manos de la oposición.En agosto, "el voto va a estar concentrado en las ciudades. Por ello será importante el trabajo que se vaya a realizar durante la campaña. El presidente hoy dijo que trabaja con organizaciones sociales y especialistas de diversas áreas para definir una agenda de 2025 a 2030", comentó el analista.Y reflexionó que el oficialismo "deberá hacer una lectura muy clara de las necesidades que existen en las periferias urbanas", sobre todo en lo relacionado a cuestiones económicas, laborales, educativas y ambientales."Por la descolonización total del Estado"En la Casa Grande del Pueblo, el vicepresidente David Choquehuanca se expresó a favor de profundizar este proceso político: "No nos engañemos. El Estado Plurinacional fue creado para resolver los problemas socioeconómicos de los bolivianos y no para servir a los políticos, a los tecnócratas y a los burócratas".Y se mostró esperanzado en que "la sabiduría heredada de los ancestros marcará el camino. La juventud pondrá su fuerza y su rebeldía, el cálido corazón de la Pacha brillará en los corazones de todas las mujeres bolivianas y nos protegerá. Bolivia Plurinacional va por la descolonización total del Estado".Para consolidar el Estado Plurinacional, los movimientos sociales están ante un dilema: deben encontrar la unidad en su diversidad.No obstante, "hemos comprendido que no existe un pensamiento único, sino múltiples significados derivados de nuestra diversidad. Este proceso desafía las mentalidades coloniales, republicanas y neoliberales", remarcó el vicepresidente.

