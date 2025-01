https://noticiaslatam.lat/20250118/organizaciones-sociales-se-manifiestan-a-favor-y-en-contra-de-la-orden-de-detener-a-evo-morales-1160568577.html

Organizaciones sociales se manifiestan a favor y en contra de la orden de detener a Evo Morales

Organizaciones sociales se manifiestan a favor y en contra de la orden de detener a Evo Morales

Referentes de ambos bandos, antiguamente aliados y ahora enfrentados en torno a la figura del expresidente Evo Morales, consideraron que el enfrentamiento... 18.01.2025

La orden de detenci√≥n contra Evo Morales emitida por el juez Nelson Rocabado vuelve a sacudir el panorama pol√≠tico en Bolivia, a siete meses de las elecciones generales en las que se pondr√° en juego la continuidad o no del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Los seguidores del expresidente advirtieron con cortar otra vez las carreteras del pa√≠s para protestar por lo que consideran una "persecuci√≥n" a su l√≠der.El Gobierno de Luis Arce a√ļn no se manifest√≥ sobre la determinaci√≥n del Juzgado de Instrucci√≥n Penal, Anticorrupci√≥n y Contra la Violencia hacia la Mujeres Quinto del departamento de Tarija (sur). Rocabado declar√≥ a Morales en rebeld√≠a, por lo cual orden√≥ su b√ļsqueda y aprehensi√≥n. Adem√°s se defini√≥ congelar sus cuentas bancarias y la anotaci√≥n preventiva de sus bienes, as√≠ como su prohibici√≥n para salir de Bolivia.Los abogados de Evo Morales intentaron demostrar que el acusado no est√° en condiciones √≥ptimas de salud para presentarse a declarar. Se lo acusa por el delito de trata y tr√°fico de personas. Seg√ļn la Fiscal√≠a de Tarija, en 2016 el entonces presidente (2006-2019) tuvo una relaci√≥n con una adolescente de 15 a√Īos, fruto de la cual habr√≠an tenido una hija que hoy tiene ocho a√Īos.Pero el juez chapaco (as√≠ es el gentilicio de los tarije√Īos) consider√≥ que los documentos presentados por la defensa de Morales no demostraban las supuestas dolencias achacadas al acusado, quien deber√≠a someterse a un reposo absoluto por instrucci√≥n m√©dica. Sin embargo, en los √ļltimos d√≠as el expresidente se mostr√≥ activo en p√ļblico en poblaciones del tr√≥pico cochabambino.Gery Garc√≠a, dirigente de la Confederaci√≥n Sindical √önica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), dijo a Sputnik que Morales deber√≠a presentarse ante la Justicia para demostrar su supuesta inocencia: "Aqu√≠ no hay ninguna persecuci√≥n. M√°s bien, se deben evaluar estrategias para capturar a este se√Īor, porque es la √ļnica forma en que vamos a vivir en paz en Bolivia".Garc√≠a se refer√≠a a los dos bloqueos nacionales realizados por los seguidores de Morales durante 2024, los cuales tuvieron lugar en febrero y octubre, con un total de 40 d√≠as de v√≠as obstruidas en la principal carretera del pa√≠s, que une los departamentos de Santa Cruz con La Paz. Seg√ļn el Gobierno, por ambas protestas el pa√≠s perdi√≥ m√°s de 3.000 millones de d√≥lares.El departamento de Cochabamba, situado en el centro del pa√≠s, fue el epicentro de las movilizaciones evistas. A finales de octubre hasta el 1¬į de noviembre de 2024, cuando finalizaron los bloqueos, la Polic√≠a detuvo y judicializ√≥ a 100 seguidores de Morales por participar en actos de violencia contra las fuerzas de seguridad y la poblaci√≥n en general.D√≠as atr√°s, una nueva movilizaci√≥n de quienes apoyan a Evo Morales se realiz√≥ desde la poblaci√≥n de Patacamaya hasta la ciudad de La Paz. Luego de cuatro d√≠as de marcha sus seguidores llegaron a la sede del Gobierno para exigir cambios en el rumbo econ√≥mico en la gesti√≥n de Luis Arce. Tambi√©n reclamaron la liberaci√≥n de los detenidos a finales de 2024.Las protestas m√°s violentas se realizaron en la ciudad de Cochabamba, donde los leales a Morales intentaron tomar la sede de la Federaci√≥n Sindical √önica de los Trabajadores Campesinos de este departamento, en medio de violentos enfrentamientos con la Polic√≠a.Seg√ļn Garc√≠a, quienes participaron de las protestas para defender a Morales lo hicieron bajo presiones econ√≥micas de las dirigencias. "Muchos fueron detenidos con cartuchos de dinamita en su poder, as√≠ como objetos cortopunzantes, machetes, cuchillos. Han tratado de convulsionar", dijo el dirigente campesino cochabambino.Documentaci√≥n insuficienteEn la ciudad de Tarija se present√≥ el abogado Jorge P√©rez como representante legal de Morales. Llev√≥ documentaci√≥n que sustentar√≠a la nueva ausencia del expresidente para declarar, pero el juez Rocabado consider√≥: "Estos elementos presentados, consistentes en los certificados m√©dicos particulares, a criterio del suscrito juzgador no acreditan un impedimento leg√≠timo del ahora imputado para no asistir a esta audiencia".El Gobierno de Arce se manejar√° con la cautela necesaria para evitar enfrentamientos o la p√©rdida de vidas al ejecutar el mandamiento de aprehensi√≥n.Desde el Tr√≥pico de Cochabamba, los dirigentes afines a Morales hablaron con la Radio Kawsachun Coca: "Existe persecuci√≥n. No vamos a permitir que quieran atrapar, querer detener y enviar a Estados Unidos (a Morales)", dijo Isidro Auca, secretario general Federaci√≥n √önica Centrales Unidas del Tr√≥pico.Entre los seguidores del expresidente, prima la idea de que el Gobierno de Arce habilitar√° la extradici√≥n de Morales a EEUU por su presunta participaci√≥n en casos de narcotr√°fico."Vamos a defender al hermano Evo, as√≠ sea con nuestras vidas", afirm√≥ Auca. Y agreg√≥: "Estamos atentos a todo lo que pueda pasar. Todas las organizaciones sociales vamos a paralizar los caminos a Cochabamba y por qu√© no de todo el pa√≠s. Todos estamos alertas con el pueblo".Justicia y eleccionesEmilio Rodas es un dirigente joven de la ciudad de Santa Cruz, quien al frente de la Columna Sur apoy√≥ la llegada de Arce a la presidencia. En los √ļltimos a√Īos, con el avance del actual conflicto pol√≠tico, decidi√≥ apoyar al expresidente Morales.A la vez, la organizaci√≥n juvenil cruce√Īa desapareci√≥ por el accionar gubernamental, seg√ļn Rodas.En di√°logo con Sputnik, evalu√≥ que el actual enredo judicial se enmarca en la carrera de las elecciones generales de agosto pr√≥ximo, cuando Bolivia elegir√° un nuevo presidente e integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.Y agreg√≥: "El objetivo es, m√°s bien, mantener a Evo atrincherado en el Chapare (regi√≥n del tr√≥pico cochabambino) y no permitirle liderar la organizaci√≥n del movimiento en el territorio nacional".Seg√ļn el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Morales no est√° habilitado legalmente para postularse a un cuarto mandato presidencial. Ambos tribunales aclararon que ning√ļn ciudadano boliviano puede postularse a m√°s de dos presidencias, ya sean continuas o separadas.Para Rodas, como para la mayor√≠a de los seguidores de Morales, las actuales acciones de la Justicia boliviana est√°n dirigidas a beneficiar a "la derecha" en las elecciones generales.El pr√≥ximo 25 de enero los seguidores del expresidente anunciar√°n con cu√°l sigla pol√≠tica se presentar√°n a las elecciones generales. Si se concreta la divisi√≥n del MAS, matem√°ticamente se reducir√°n sus chances de mantenerse en el poder.Garc√≠a y Rodas coincidieron en un solo punto: la actual coyuntura pol√≠tica y judicial da√Īa electoralmente al movimiento popular de Bolivia en su conjunto.

