Evo Morales y el Gobierno boliviano cruzan acusaciones por un supuesto intento de asesinato

El Ministerio de Gobierno de Bolivia aseguró que no hubo un intento de asesinato contra Evo Morales. Al contrario, policías antinarcóticos habrían intentado... 29.10.2024, Sputnik Mundo

Lejos de solucionarse, el conflicto entre el expresidente Evo Morales y el Gobierno de Luis Arce se sigue profundizando. El Ministerio de Gobierno explicó que el supuesto atentado del pasado domingo fue en realidad un intercambio de disparos entre policías antinarcóticos y el vehículo en el cual el exmandatario se dirigía a realizar su programa radial semanal en la radio Kawsachun Coca, en la localidad de Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que se realizó una nueva denuncia contra Morales.A su vez, los abogados de Morales (2006-2019) aseguraron que se trató de un intento de asesinato. La batalla de versiones no cesó al día siguiente del incidente en la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Los seguidores del expresidente reclamaron una "visita urgente" de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para realizar una investigación independiente del presunto atentado.Si se reúnen las versiones de Morales y del Gobierno nacional, se pueden determinar varios elementos coincidentes. Según el expresidente, el 27 de octubre a las 6:30 horas se desplazaba en un vehículo entre las poblaciones de Villa Tunari y Shinahota, en el trópico cochabambino. En inmediaciones del Regimiento 9° del Ejército fueron perseguidos por dos camionetas, que efectuaron al menos 14 disparos al vehículo del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS).Cuando se encontraron fuera de peligro, se detuvieron para cambiar de vehículo porque el de Morales tendría una rueda pinchada por un balazo. El chofer del expresidente habría resultado herido también por una bala.Luego del ataque, los policías habrían ingresado al mencionado regimiento, donde abordaron un helicóptero que se los llevó. Los seguidores de Morales concurrieron de inmediato a la base militar, sacaron los dos vehículos policiales y los incendiaron.En la mañana del lunes, el ministro de Gobierno dio una conferencia de prensa para asentar la postura gubernamental. La autoridad relató que la policía antinarcóticos estaba haciendo un control vehicular en la zona mencionada, cuando intentaron detener el vehículo donde estaba Morales, sin que lo supieran los uniformados.Según Del Castillo, al huir el vehículo del expresidente habría atropellado a un policía, quien habría resultado con una pierna fracturada. Entonces comenzó la persecución. El ministro sostuvo que Morales habría efectuado disparos a las camionetas policiales. Pero esto no se podrá demostrar, argumentó, porque las patrullas fueron calcinadas.Agregó que los uniformados evacuaron al herido en helicóptero para internarlo en una clínica de la ciudad de Santa Cruz.Morales finalmente llegó a la radio para realizar su programa, donde denunció que el presidente Arce mandó a asesinarlo. Del Castillo mostró en conferencia de prensa tramos del programa en los cuales el expresidente afirmaría que también disparó a los uniformados.Pero según sus seguidores, Morales tuvo errores de expresión por los nervios del momento: "En ningún momento dijo el hermano Evo que él ha disparado", dijo a Sputnik el diputado Gualberto Arispe, del MAS.Y agregó: "Debo admitir, hasta mi persona tiene problemas para pronunciar ciertas palabras. Quienes venimos del campo tenemos esa dificultad". En muchas comunidades campesinas indígenas, el primer idioma que aprenden los niños es quechua o aymara. Luego toman contacto con la lengua castellana.Bloqueos sin final a la vistaMientras este debate se instaló con fuerza en la opinión pública, el país cumplió 15 días de bloqueos indefinidos de carreteras por parte de los seguidores de Morales, los cuales causan desabastecimiento de productos en varias ciudades y pérdidas millonarias en sectores empresariales.Consultado por Sputnik, el analista Andrés Guzmán consideró poco probable que Morales hubiera manipulado un arma de fuego contra los policías. En coincidencia con Arispe, evaluó que se trató de un "lapsus linguae" del expresidente.Comentó que, en todo caso, no se debe perder el eje de la discusión: "Si uno analiza su discurso de buena fe, se evidencia que no está ahí el delito. Lo más grave son los otros delitos por los cuales se lo acusa de trata, tráfico de personas y estupro".Según la Fiscalía del departamento de Tarija, entre 2015 y 2019 Morales se vinculó con una menor de edad, fruto de lo cual habrían tenido una hija. Fue citado a declarar en esta ciudad el pasado 10 de octubre, pero no se presentó porque tenía la certeza de que allí lo iban a detener. Entonces sus seguidores comenzaron el bloqueo nacional que todavía persiste.Para el Gobierno nacional, con esta protesta se procura que Morales no responda ante la justicia. De acuerdo con los bloqueadores, el corte de carreteras se debe a las dificultades económicas que atraviesa el país, fundamentalmente por la escasez de dólares y de combustibles. El diálogo entre ambos sectores no existe.El presidente Arce envió a la Policía a desbloquear varias carreteras. Pero luego de que los uniformados se retiran, los manifestantes vuelven a interrumpir el tráfico. Días atrás, en el departamento de Oruro las patrullas policiales fueron recibidas a balazos por francotiradores emplazados en cerros. Lo mismo ocurrió en bloqueos en el trópico de Cochabamba.Los manifestantes también usan dinamita para enfrentar a los policías. El pasado viernes en el bloqueo de Parotani, a 30 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, un uniformado resultó gravemente herido por el estallido de un explosivo.En la tarde de este 28 de octubre, la Policía desbloqueó la carretera en Mairana, en la región de los valles de Santa Cruz. Como represalia, los manifestantes saquearon el cuartel policial local, donde robaron armas, balas y gases. Según el Gobierno, al provocar esta convulsión social se avanza en un "golpe de Estado" contra el presidente Arce.Para Guzmán, en este contexto "Morales se encuentra totalmente acorralado, sobre todo por la causa de estupro". En este sentido, al acusar a Arce de intento de asesinato "busca salvarse de su inminente detención, porque no se ha presentado ante la justicia, entonces lo que corresponde de acuerdo a la ley es su detención".El analista agregó que por la extensión de la protesta en las carreteras "el capital político de Morales se está diluyendo", además que "hay mucha indignación de la población ante los bloqueos".

