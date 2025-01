https://noticiaslatam.lat/20250117/juez-declara-rebelde-a-evo-morales-y-ordena-su-detencion-por-no-presentarse-en-audiencia-1160559590.html

Juez declara rebelde a Evo Morales y ordena su detención por no presentarse en audiencia

Juez declara rebelde a Evo Morales y ordena su detención por no presentarse en audiencia

SANTA CRUZ (Sputnik) — El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) fue declarado en rebeldía por no presentarse, por segunda vez, a una audiencia...

La decisión judicial se toma en el contexto del caso por su presunta relación con una menor, además, se ordenó su arraigo y anotación de bienes.El magistrado consideró que los problemas de salud que padece el exmandatario no son impedimento para que se presente ante la justicia, pese a que la defensa intentó recusar al juez por considerar su falta de objetividad."Se dispone se libre el mandamiento de aprehensión en contra del imputado, que deberá ser dirigido al Ministerio Público para su diligenciamiento", instruyó Rocabado.El 16 de diciembre, fue presentada la imputación formal contra Evo Morales por el delito de trata y tráfico de personas, por una presunta relación amorosa con una menor de edad en 2016, también fue emitida una orden de aprehensión, confirmó la fiscal de la ciudad de Tarija, Sandra Gutiérrez, en conferencia de prensa. "El único delito que cometí es que, siendo el primer presidente indígena, logré un país con una economía justa para el pueblo, una Bolivia plurinacional con inclusión de los siempre excluidos, no haber permitido la intromisión y abuso del imperio norteamericano, haber expulsado al embajador de EEUU y sus agencias saqueadoras y represoras", argumentó Morales. La investigación por trata de personas contra Morales data de 2016, cuando cumplía su tercer mandato presidencial y fue reactivada de oficio por la Fiscalía de la ciudad de Tarija en octubre de 2024, a pesar de que ni la presunta víctima ni sus familiares presentaron una denuncia formal. La Fiscalía también activó la alerta migratoria contra Morales para evitar que salga del país y también emitió una orden de aprehensión, debido a que no se presentó a declarar el 2 de octubre.

