Evo Morales cuestiona a juez que ordenó su detención y lo vincula con el Gobierno de Arce

SANTA CRUZ (Sputnik) — El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), cuestionó al juez Nelson Rocabado por ordenar su detención, por no presentarse en... 18.01.2025, Sputnik Mundo

"El juez Quinto de Instrucción Penal de Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Tarija, Nelson Alberto Rocabado Romero, que me declaró en rebeldía, ordenó mi aprehensión, arraigo y anotación de mis bienes, fue posesionado el 18 de abril de 2024, tras haber sido nombrado por el Consejo de la Magistratura, presidido por el magistrado autoprorrogado y protegido del Gobierno de Luis Arce: Marvin Molina Casanova", expresó Morales en la red social X.El 17 de enero, Morales fue declarado en rebeldía por el juez Rocabado por no presentarse, por segunda oportunidad, en una audiencia cautelar en la ciudad de Tarija (sur), en el caso de trata en su contra, por una supuesta relación amorosa con una menor, que resultó embarazada en 2016. El juez quinto de Instrucción Penal de Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres consideró que los problemas de salud cardíacos y pulmonares que padece el exmandatario no son impedimento para que se presente ante la justicia, pese a que la defensa intentó recusar al juez por considerar falta de objetividad de la Administración de justicia. Morales y Arce, ambos del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), están enfrentados por la candidatura presidencial en las elecciones generales del próximo 10 de agosto de 2025.

