Cobertura del conflicto entre Petro y Trump evidencia que el relato público sirve a "un gran 'fake'"

En cuanto los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, respectivamente, informaron que llegaron a un acuerdo el 26 de enero –tras las tensiones suscitadas por el trato hacia los inmigrantes deportados por el país norteamericano–la prensa internacional y local se apresuró a informar que el presidente del país sudamericano, Gustavo Petro, cedió a las exigencias del republicano.Así, se publicaron titulares como: "Petro cede ante Trump y aceptará deportaciones para evitar la imposición de aranceles"; "Colombia acepta términos de Trump sobre las deportaciones"; "Colombia acepta vuelos de deportación tras la amenaza de aranceles de Donald Trump".Para la historiadora y periodista colombiana Diana Carolina Alfonso Perilla, que actualmente realiza un doctorado en Historia por la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), no es la primera vez que Estados Unidos cuenta un relato en el que aparece como el vencedor de la historia.¿Cómo surgió el conflicto Colombia-EEUU?Tras la denuncia del Gobierno brasileño por el "trato degradante dispensado a los brasileños" que fueron deportados por Estados Unidos esposados de pies y manos la noche del 24 de enero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó el ingreso de un vuelo procedente del país norteamericano que transportaba migrantes colombianos expulsados por las autoridades.De inmediato, la Administración Trump anunció aranceles del 25% (amenazando con escalarlos hasta el 50%) a todos los productos procedentes de Colombia. Además, notificó la "prohibición de viajes y la revocación inmediata de visas [estadounidenses] para los funcionarios del Gobierno colombiano, así como para todos sus aliados y seguidores".En respuesta, el presidente Petro ordenó al Ministerio de Economía colombiano elevar los aranceles a las importaciones estadounidenses en un 25% e hizo un llamado a diversificar las exportaciones nacionales.Horas más tarde, después de un álgido y prolongado intercambio de mensajes en redes sociales, en el que Petro aseveró que no estrecha su mano con "esclavistas blancos", el Ejecutivo colombiano anunció: "Hemos superado el impasse con el Gobierno de los Estados Unidos".Por su parte, la Casa Blanca dio marcha atrás a las amenazas arancelarias y afirmó que el Gobierno de Colombia "ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los extranjeros ilegales" expulsados por Washington.EEUU dibuja un relato distintoEn entrevista con Sputnik, la analista internacional Diana Carolina Alfonso Perilla sostuvo que "cada derrota que han tenido [los Estados Unidos] a nivel internacional, la han vendido como una victoria. También pasó ahora, recientemente, con el cese al fuego en Israel y ha pasado, por ejemplo, con la crisis financiera del 2008".Sin embargo, consideró que, en la actualidad, los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales, concentradas en un número ínfimo de propietarios pertenecientes a la élite económica, ostentan el relato público, que está expuesto a la desinformación y a una versión unilateral de la realidad."Hoy el relato público está a disposición de un gran fake. En este caso estamos hablando del gran fake que fue la supuesta victoria de Donald Trump sobre Gustavo Petro, porque se planteó una confrontación entre pares, [pero] lo primero que hay que decir es que no son pares", analizó Diana Carolina Alonso."Estamos hablando de una potencia, de una potencia imperial, versus un país que ha vivido un colonialismo de guerra durante, por lo menos, los últimos 60 años y con mayor fuerza desde la firma del Plan Colombia —que ya fue una gran derrota de la política norteamericana sobre el cono sur—, entonces, primero que todo, no hay una correlación de fuerzas entre iguales", ahondó.Trump se vio obligado a respetar el derechoEn ese sentido, para la historiadora, lejos del relato que contaron los medios, lo que se observó, además de una acción parainstitucional –toda vez que el presidente Trump pasó por encima del derecho internacional humanitario– fue el cumplimiento de la exigencia que hizo el Gobierno de Colombia, que pugnó para que los colombianos deportados recibieran un trato conforme a las leyes internacionales.Por lo tanto, añadió, cuando el líder de Colombia Humana exige que los ciudadanos colombianos sean tratados con la dignidad que estipula la normativa internacional y el republicano tiene que aceptar eso, cuando ya había enviado vuelos a México y Brasil violentando los derechos humanos de los migrantes, "en el caso de Colombia tiene que reescribir la práctica de la deportación y atenerse a la normativa internacional".Hay un arco mediático hiperconcentradoEntre los alegatos esgrimidos por la Administración Trump para expulsar a cientos de miles de migrantes destaca su situación irregular y la presunta comisión de delitos en suelo estadounidense.No obstante, el Gobierno de Colombia aseveró que los 201 connacionales que aterrizaron este 28 de enero no tienen ningún antecedente penal, ni en Estados Unidos ni en su país natal. "No son criminales. Esta información ha sido verificada y corroborada por las autoridades competentes, siguiendo los protocolos establecidos para los vuelos de deportación", informó la cancillería colombiana.Con todo, Diana Carolina Alfonso ponderó que, en la actualidad, "estamos presos de un arco corporativo hiperconcentrado como nunca antes se había vivido", que reproduce este tipo de narrativas estigmatizantes. "Esto es una disputa bajo los términos formales de la competencia neoliberal, en este caso de los medios de comunicación", agregó. Por lo anterior, concluyó que es responsabilidad de los procesos democráticos de la región poder presentar otras narrativas.

