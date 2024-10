https://noticiaslatam.lat/20241027/pluralidad-en-los-medios-las-claves-de-la-cobertura-de-la-crisis-energetica-en-cuba-y-ecuador-1158545858.html

¿Pluralidad en los medios? Las claves de la cobertura de la crisis energética en Cuba y Ecuador

¿Pluralidad en los medios? Las claves de la cobertura de la crisis energética en Cuba y Ecuador

En los últimos días, los diversos medios de comunicación —impresos, digitales, radio y televisión— enfocaron su atención en una sola noticia: los apagones en Cuba.El 18 de octubre, una falla de la central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, la más grande del país, provocó el corte total del sistema eléctrico de la isla, que la dejó sumida en un apagón absoluto tras varias semanas de largos y recurrentes cortes de electricidad.De acuerdo con el presidente Miguel Díaz-Canel, esta y otras crisis tienen su origen en el bloqueo económico, financiero y comercial que Estados Unidos mantiene contra la mayor de las Antillas desde hace más de seis décadas, lo que dificulta la compra de combustible, piezas y equipos para dar mantenimiento y modernizar las viejas termoeléctricas.No obstante, los medios atribuyeron la problemática al poder político del país caribeño. Por ejemplo, el canal gubernamental de televisión de origen francés France 24 publicó un reportaje en el que hizo hincapié en lo "obsoleto" del sistema eléctrico cubano y aseveró que, aunque La Habana "culpa al embargo comercial de Estados Unidos", el país norteamericano "niega cualquier papel en las fallas de la red de la isla".Cuba no es el único país de la región que padece una crisis energética y apagones masivos. Desde finales del año pasado, Ecuador también enfrenta una problemática similar que llevó al Gobierno de Daniel Noboa a establecer cortes de luz de hasta 14 horas diarias.En este caso, el Ejecutivo atribuye la causa de los apagones a las "malas decisiones de administraciones anteriores y a una matriz energética que, en términos generales, depende del recurso hídrico", pues el 72% de la generación en Ecuador es producida mediante plantas hidroeléctricas.Así pues, a la hora de informar sobre la situación que enfrenta el país sudamericano, los medios de comunicación, tanto locales como internacionales, reproducen la narrativa del Gobierno encabezado por Noboa y, además, apuntan a la crisis climática como la causa ulterior detrás de los apagones.Apagones en Ecuador, producto del neoliberalismoElvin Calcaño Ortiz, magíster en Teoría Política por la Universidad Complutense de Madrid, señaló en diálogo con Sputnik sobre las diferencias en torno a la cobertura mediática de la crisis energética en ambas naciones que un primer punto de partida es pensar la estructura en la que se inscriben las plataformas mediáticas al momento de informar.El especialista señaló que los principales medios de comunicación pertenecen a grupos empresariales que, en algunos casos, están vinculados a fondos de inversión, por lo que su narrativa se forma en función de los intereses de los dueños."Por ejemplo, cada vez que se habla de Cuba en los medios de comunicación, se presenta lo que allí pasa como culpa del comunismo, [señalan] que es un país que está en una debacle, en un colapso, que sí tiene grandes problemas, y está en una crisis muy aguda", observó el politólogo.Dicho en otras palabras, "se vincula la crisis cubana (...), en este caso los apagones, a su modelo político: el comunismo".Incluso este 25 de octubre, el presidente Noboa pidió a la sociedad "arrimar el hombro" para superar la situación energética, sin hacer mención de los cortes de luz de hasta 14 horas.Sin embargo, el mandatario dio un giro y los apagones fueron anunciados para 14 horas desde el 25 al 27 de octubre, día en el que el presidente dará una entrevista para referirse a la situación.En ese sentido, el experto señaló que cuando se trata de Ecuador, los medios atribuyen el problema a situaciones lejos del modelo político en el país latinoamericano. En contraste con Cuba, en donde la causa sí se le atribuye a este aspecto.Según el analista, lo anterior se explica por el tipo de interpretación que los dueños de los medios quieren generar, por lo que pugnan para que "todo lo que se escuche como comunista, como de izquierda, sea interpretado de una manera negativa, porque aquellas cosas vinculadas a la izquierda van en contra de los intereses de los dueños de esos medios".Además, Calcaño apuntó que los medios de información forman parte del poder ideológico que, de la mano del poder político y económico, conforman a la sociedad.Es necesario transparentar la línea editorialCalcaño sostuvo que es necesario transparentar la línea editorial, al considerar que es la audiencia la que tiene que determinar qué prefiere ver y escuchar."A mí me parece muy bien que haya medios que sean de tendencia de izquierda o de tendencia de derecha, pero eso tiene que transparentarse, para que sea el ciudadano quien determine qué prefiere ver y escuchar", señaló Calcaño Ortiz.Añadió que es necesario que exista igualdad de condiciones para que todos los medios, sin importar su tendencia y línea, puedan llegar a las audiencias, pues distinguió que no es lo mismo ser un medio de izquierda que leen o escuchan 5.000 personas, que un canal de televisión cuyo noticiero estelar es sintonizado por un país entero."Y contrapesos reales quiere decir, a nivel mediático, que se puedan escuchar voces y que le llegue [información] a la gente que no esté vinculada a los intereses de los grandes grupos económicos y grupos de poder", añadió.Cuestionado sobre la forma en que las audiencias pueden contrarrestar las interpretaciones unilaterales que presentan los medios hegemónicos, el politólogo reconoció que, por ahora, es un asunto complejo.Sin embargo, observó que las estrategias de comunicación empleadas por políticos como el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador —replicada por su sucesora Claudia Sheinbaum— o el expresidente ecuatoriano Rafael Correa permitieron un equilibrio frente a la forma de abordar las noticias de la prensa.En cambio, señaló que "cuando tú tienes países donde el Gobierno está vinculado a los mismos sectores económicos que son dueños de los medios de comunicación principales, ahí no hay ningún equilibrio. Ahí lo único que hay es una forma de ver las cosas, una sola interpretación".

