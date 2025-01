https://noticiaslatam.lat/20250129/cerco-que-milei-amago-con-poner-entre-argentina-y-bolivia-es-una-medida-mediatica-1160825139.html

Cerco que Milei amagó con poner entre Argentina y Bolivia es "una medida mediática"

Javier Milei, presidente de Argentina, está decidido a tender un alambrado de 200 metros en uno de los puntos fronterizos con Bolivia.

En los últimos días se ha generado un debate mediático en Argentina y Bolivia sobre el plan del Gobierno de Javier Milei de tender un alambrado de 200 metros en uno de los pasos fronterizos que unen a ambos países. Según las autoridades argentinas, de esta manera se protegerá una zona "vulnerada repetidamente por el narcotráfico para ingresar cocaína", según el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. Más de 740 kilómetros de fronteraBolivia y Argentina comparten 742 kilómetros de frontera. El alambrado de 200 metros en el municipio argentino de Aguas Blancas dejaría todavía un amplio margen para el desarrollo de actividades ilícitas. En este sentido, el Gobierno de Luis Arce consideró que ambas naciones deberían coordinar acciones, de modo que la protección fronteriza sea realmente efectiva. Pero del lado argentino sostienen que no tienen motivo para consultar a Bolivia, ya que el alambrado estaría situado en Aguas Blancas, a 500 metros del límite binacional. Según las proyecciones, el cerco se extendería desde la oficina de Migraciones hasta la terminal de buses local.El paso fronterizo está separado por el río Bermejo, que nace en el departamento de Tarija (Bolivia) y se une a otros ríos de la Cuenca del Plata, cuyas aguas desembocan en el río de La Plata, entre la provincia argentina de Buenos Aires y la República de Uruguay.El Bermejo, que tiene un caudal reducido en la mayor parte del año, se cruza con "chalanas", como llaman a los botes que llevan a bolivianos y argentinos de un lado al otro, con un costo de 50 centavos de dólar por viaje. Según el Gobierno argentino, gran parte de los pasajeros omiten realizar los trámites migratorios correspondientes. En la Casa Rosada creen que con el cerco también se ordenará el flujo entre las oficinas de Migraciones."Va a ser un gallinero"Ariel Basteiro fue embajador de Argentina en Bolivia en dos periodos: de 2012 a 2015 y de 2021 a 2023. En diálogo con Sputnik, evaluó este conflicto diplomático. En primera instancia, consideró "irrisorio" que con un cerco de 200 metros se pretenda combatir seriamente al narcotráfico.Según Basteiro, "se trata de un primer globo de ensayo, para ver si esto pasa desapercibido. Para mí, poner el cerco hasta tiene lógica, porque es necesario ordenar el paso por Migraciones".El Gobierno de Milei publicó en el Boletín Oficial la licitación para la construcción del mencionado alambrado, que tendría tres metros de alto y púas en la cima. Para Basteiro, en Argentina "quieren hacerlo ver como si estuvieran construyendo la Gran Muralla China, pero en realidad va a ser un gallinero".En los últimos días, el Gobierno de Estados Unidos arrancó con su política de deportaciones de inmigrantes ilegales. México, Colombia y Brasil fueron algunas de las naciones de América Latina que recibieron aviones con los expulsados promovidos por el presidente Donald Trump. Los derechos humanos quedaron al margen en estos traslados. Varios deportados viajaron esposados de pies y manos. Por ello, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó su rechazo a dicha política.En la mirada de Basteiro, el Gobierno argentino quiere aplicar la misma política de Trump, aunque en una versión más humilde.Otras políticas contra la integraciónEl cerco se enmarca en otras políticas que afectan a la población boliviana, que es una de las colectividades más grandes de Argentina. Se calcula que dos millones de personas originarias de dicho país latinoamericano están asentados en la nación austral.Durante 2024, Jujuy y Salta (donde está Aguas Blancas) establecieron el cobro por atención médica brindada en hospitales públicos a ciudadanos extranjeros, que mayormente llegaban de Bolivia, ya que estas provincias limitan con el Estado Plurinacional.Actualmente, el Gobierno nacional trabaja en una reforma migratoria, con la finalidad de que las universidades públicas cobren a los estudiantes extranjeros no residentes. Teresa Rivera, presidenta de las Juventudes del MAS (Movimiento Al Socialismo) del departamento de Chuquisaca (centro sur) comentó a Sputnik que "muchos médicos y profesionales de Bolivia realizan sus especializaciones en universidades de Argentina, porque consideramos que es un país con un nivel educativo elevado".La joven dirigente recordó la interacción poblacional entre ambas naciones. "Siento que esta política del Gobierno de Milei es discriminatoria con nosotros, los bolivianos. Debería haber más tolerancia y respeto, considerando que somos pueblos históricamente hermanados".Rivera recordó que Bolivia se sumó en 2024 como miembro pleno del Mercosur (Mercado Común del Sur), bloque de integración sudamericana que también incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.Según el citado comunicado de la Cancillería de Bolivia, el Gobierno de Arce "solicitará a través de los canales diplomáticos la información sobre este tema para emprender las acciones que correspondan".El ministro de Justicia, César Siles, dijo en rueda de prensa que el cerco en Aguas Blancas "va en contra de los principios más elementales de convivencia internacional y de los tratados que nos rigen".El asesinato de Fernando GómezEl 18 de diciembre de 2024, el Ministerio de Seguridad argentino realizó un operativo en Aguas Blancas con la finalidad de enfrentar al contrabando. En el actual contexto económico, con un costo de vida en Buenos Aires mayor al de varias ciudades europeas, los argentinos optan por pasar a Bermejo para llevarse toda clase de productos a un precio más bajo.En este contexto, efectivos de Gendarmería Nacional se enfrentaron a un grupo de bagayeros, como llaman a las personas que se dedican al tráfico de mercadería a pequeña escala: solamente traen y llevan lo que pueden cargar con sus cuerpos. Las fuerzas de seguridad reprimieron a los trabajadores informales y mataron a Fernando Gómez, de 27 años y padre de tres niños. Hasta el momento no avanza el pedido de justicia de su familia.Al contrario, la ministra Bullrich celebró la intervención de Gendarmería porque "así estaría combatiendo al narcotráfico", aunque los uniformados no encontraron drogas en este operativo.Luego de varias décadas, el Gobierno argentino volvió a considerar una "droga" a la hoja de coca, mascada tradicionalmente en varias regiones de Bolivia, así como en el norte de Argentina.A menudo los bagayeros trasladan estas hojas para vender solamente al raleo, ya que la producción del narcótico requeriría un volumen mucho mayor de coca.En las décadas de los 80 y 90, los gobiernos bolivianos permitieron la operación en territorio nacional de fuerzas militares estadounidenses, dedicadas a ejecutar su plan de "coca cero", desconociendo los usos ancestrales de esta planta, muy distantes de la moderna producción de cocaína.Lejos de cumplir su objetivo, actualmente la Constitución boliviana reconoce al pijcheo de hojas de coca como un componente esencial de las culturas andinas.Para Basteiro, el Gobierno argentino "pretende satanizar y criminalizar todo tipo de actividad que a ellos no les dé algún provecho económico o comercial". "Creo que el Gobierno de Milei quiere dar un aprovechamiento político de esta cuestión, sabiendo que la sociedad argentina está derechizada", agregó.

