Arce lleva sus propuestas al Mercosur por primera vez con Bolivia como miembro pleno

Arce lleva sus propuestas al Mercosur por primera vez con Bolivia como miembro pleno

Ante los presidentes de la región, el mandatario boliviano Luis Arce habló de multilateralismo y se manifestó a favor de dejar de usar el dólar en el comercio... 11.12.2024, Sputnik Mundo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/0b/1159672778_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0199d84cbaa891ca1bd6af4da7c716c8.jpg

La 65° Cumbre del Mercosur no pasó desapercibida por dos motivos: por primera vez contó con la participación de Bolivia como miembro pleno, también porque el bloque decidió finalmente viabilizar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE). En su participación, el presidente Luis Arce destacó la importancia de avanzar hacia un mundo multilateral, ya sin la predominancia condicionante del dólar para realizar intercambios comerciales."Hoy el mundo atraviesa un proceso de transición hacia un nuevo orden multipolar, en el que bloques regionales como el Mercosur desempeñan un papel estratégico. Es esencial fortalecer nuestra unidad para obtener una voz más fuerte en el escenario internacional y atender los intereses de nuestros pueblos", consideró Arce.Para el analista Andrés Guzmán, la presencia de Arce en esta reunión marcó un hito para las relaciones internacionales de Bolivia: "La foto es lo más llamativo, porque por primera vez vemos a nuestro presidente entre los demás mandatarios del bloque. En lo simbólico y en lo político es importante, porque demuestra lo que se está haciendo en el ámbito internacional".Además del Mercosur, en este 2024 Bolivia ingresó como socio a los BRICS, el bloque de países emergentes liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En su discurso en Montevideo, Arce tocó temas con los cuales insiste este grupo, como la expansión del multilateralismo.El presidente boliviano también se manifestó en contra del predominio del dólar en las operaciones comerciales. Un tema sobre el cual ya se pronunció el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió a los países BRICS con imponerles aranceles del 100% en caso de que desarrollen una moneda propia.De todos modos, "la iniciativa es válida, porque no es correcto tampoco que un solo país monopolice con su moneda las transacciones. Vamos a ver hasta dónde prospera esta iniciativa", opinó el analista.Una cumbre históricaAl regresar a Bolivia, el presidente sostuvo en conferencia de prensa que "ha sido una reunión histórica, la primera vez que Bolivia participa como miembro pleno de una reunión de Mercosur. Y ha sido doblemente importante", porque, por un lado "estamos ejerciendo ya nuestra posición como país miembro".Como segundo punto, Arce resaltó que con la UE "se concluyeron las negociaciones, pero todavía no hay un acuerdo firmado. Tienen que evaluar la Unión Europea como también el Mercosur. Y luego, si hay acuerdo, por supuesto se suscribirá y se viabilizará el Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Lo cierto es que son dos hitos importantes".Guzmán explicó que a este acuerdo "lo están negociando desde hace más de 20 años. Si se logra, sería el acuerdo comercial más importante del mundo, porque abarcaría a toda Europa y a los países más importantes de Sudamérica, como Argentina y Brasil". Según la UE, así se unirían más de 700 millones de consumidores.Pero de momento, Francia no está conforme con este acuerdo. "Son negociaciones complejas. Ahora los agricultores europeos están en emergencia por estas negociaciones". Por lo que se sabe hasta ahora, Sudamérica exportaría fundamentalmente alimentos.En definitiva, "creo que la inclusión de Bolivia es importante por el tema del litio, que ofrece un gran potencial para el desarrollo".Democracias asediadasDe la 65° cumbre participaron los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou; de Argentina, Javier Milei; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Paraguay, Santiago Peña, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.En ese espacio, Arce llamó a proteger las democracias de la región: "Condenamos enérgicamente cualquier acto que atente contra la integridad de la democracia, la cual constituye un pilar fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo político y económico de nuestros pueblos", dijo.Y agregó: "Hacemos un llamado a defender y promover los derechos humanos y el respeto a la institucionalidad democrática de nuestros estados".

