Ataque a la embajada venezolana en La Paz muestra de que "la democracia en Bolivia está en peligro"

Ataque a la embajada venezolana en La Paz muestra de que "la democracia en Bolivia está en peligro"

Los Gobiernos de Luis Arce y Nicolás Maduro denunciaron el atentado con armas de fuego, que habría sido cometido por grupos de derecha. Desde la Cancillería... 28.01.2025

Las Cancillerías de Bolivia y de Venezuela denunciaron que el pasado 26 de enero la embajada venezolana en la ciudad de La Paz fue atacada a disparos por un grupo desconocido. La ministra de Relaciones Exteriores boliviana, Celinda Sosa, afirmó: "Se están realizando las investigaciones por parte de las instancias correspondientes". Hasta el momento no hay detenidos, pero se sospecha que los autores pertenecerían a un grupo de derecha."Hoy en la mañana [el pasado domingo] se produjo un atentado contra la Residencia de la República Bolivariana de Venezuela en La Paz. Ejecutaron varios disparos con armas de fuego que dañaron algunos elementos de la fachada", sostuvo la canciller en su cuenta de la red social X.Y agregó: "Desde el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia repudiamos enérgicamente estos hechos vandálicos que vulneran los derechos e inmunidades de los diplomáticos venezolanos".La respuesta desde Venezuela tampoco se hizo esperar. Yván Gil, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores del Gobierno de Nicolás Maduro, publicó en su cuenta de Telegram: "Agradecemos la rápida acción del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, que ha desplegado un operativo impecable para dar con los elementos fascistas que han atacado arteramente nuestra embajada en La Paz".Según el ministro venezolano, "la intolerancia de la ultraderecha, frustrada y sumergida en sus propios fracasos, ha tratado infructuosamente de dañar las instalaciones de la patria Bolivariana. Nuevamente fracasan como lo hicieron acá", escribió en referencia a las recientes protestas de la oposición al Gobierno de Maduro realizadas en Venezuela.Más allá de estas declaraciones, ninguno de los gobiernos emitió comunicados oficiales al respecto. Sputnik intentó contactarse con funcionarios de la Cancillería de Bolivia, así como del Gobierno de Venezuela, pero no ofrecieron más declaraciones.Atentado y eleccionesAl analizar las motivaciones que podría tener este ataque, no se puede obviar que en agosto próximo serán las elecciones generales en Bolivia, cuando se elegirá nuevo presidente, vicepresidente, así como 36 senadores y 130 diputados para la Asamblea Legislativa Plurinacional.Para el periodista Jimmy Iturri, director del canal televisivo ATB, "es preocupante este tipo de ataque en tiempos de democracia. A menudo estos ataques constituyen el huevo de la serpiente. Son el anuncio de que podrían venir cosas peores", dijo a Sputnik.En los próximos meses, oficialismo y oposición deberán definir a sus candidatos para las elecciones del 17 de agosto. En el contexto de esta puja, ¿es probable que un grupo opositor radical haya realizado el ataque para impresionar a los demás militantes y así ganarse un lugar en las listas?La figura del golpe de Estado no es ajena al Gobierno nacional. En junio de 2024, un grupo de militares ocuparon con vehículos de asalto la céntrica plaza Murillo y derribaron la puerta del Palacio Quemado para forzar la renuncia del presidente Arce. Por este caso hay más de una decena de uniformados detenidos, a la espera de la conclusión de las investigaciones y el inicio del juicio correspondiente.En este sentido, para Iturri el ataque a la embajada venezolana "pretende crear condiciones de miedo, porque el miedo es un gran movilizador para las decisiones que se toman en las elecciones. El miedo es una de las emociones que más se manipulan en tiempos electorales".Para el experimentado periodista, "la gente hoy vive en un mundo lleno de incertidumbres. Cuando participan de las elecciones, lo hacen en busca justamente de certidumbres. En este aspecto, creo que el miedo ya es parte de la campaña electoral".Iturri observó que la noticia de este atentado no tuvo la circulación esperada en los medios de comunicación locales: "Creo que no se ha informado convenientemente sobre este tema. Solamente están las declaraciones de las cancillerías. Pero pienso que esto depende de los equipos de prensa y claramente no se han movido", consideró.

