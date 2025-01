https://noticiaslatam.lat/20250124/al-insistir-en-acuerdo-comercial-con-eeuu-milei-apuesta-por-un-actor-internacional-en-retroceso-1160710130.html

Al insistir en acuerdo comercial con EEUU, Milei apuesta por un "actor internacional en retroceso"

Al insistir en acuerdo comercial con EEUU, Milei apuesta por un "actor internacional en retroceso"

El presidente argentino Javier Milei volvió a insistir en la idea de negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, incluso si eso lo obliga a salir del Mercosur, el bloque comercial que el país comparte desde 1990 con Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.Entrevistado por la cadena Bloomberg, el presidente argentino fue consultado sobre si saldría del Mercosur si eso fuera necesario para firmar un acuerdo comercial con EEUU y no dudó en su respuesta: "Si la condición extrema fuera eso, sí". De todas maneras, Milei intentó dejar en claro que buscaría evitar eso, confiado en que "hay mecanismos por los cuales se puede hacer estando dentro del Mercosur".La idea de Milei, sin embargo, podría encontrar varios escollos antes de poder concretarse, según consideran varios analistas consultados por Sputnik. Las trabas van desde los propios procedimientos de la interna del bloque regional hasta la factibilidad de que Trump esté interesado en un acuerdo comercial con Buenos Aires.En diálogo con Sputnik, Jorge Elbaum, sociólogo y doctor en Ciencias Económicas, explicó que Milei tendría dos opciones para lograr su cometido."Una posibilidad es pedir a los otros países del bloque una excepción en el Tratado de Asunción; la otra opción, en el caso de que la excepción no se apruebe, es que el Congreso argentino apruebe salirse del Mercosur". Para Elbaum, el mandatario argentino no cuenta con los apoyos necesarios en ninguno de los dos ámbitos, ya que ni los demás miembros del Mercosur aceptarán esa excepción, ni cuenta con los votos suficientes en el legislativo argentino para abandonar el bloque regional.El analista internacional Cristian Riom, también consultado por Sputnik, señaló otro de los elementos que parecen disonantes en el razonamiento del presidente argentino. "Creo que Milei va en dirección opuesta a la que se dirige Donald Trump, que habla de un proteccionismo casi extremo de la economía estadounidense, incrementando aranceles y alejándose de la idea de acuerdos de libre comercio", dijo.Riom mencionó que, mientras Milei pareciera abogar por "libre comercio entre todos los países", el flamante presidente estadounidense amenaza con imponer nuevos aranceles a países como Canadá o México, con quienes incluso ya tiene acuerdos comerciales firmados.Juan Alberto Rial coincidió, por su parte, con que un interés estadounidense por un TLC con Argentina parece "muy poco probable" a la luz de la vocación proteccionista del mandatario estadounidense."Trump ha manifestado que su prioridad es defender el trabajo estadounidense, la economía estadounidense, que quienes han invertido en el exterior vuelvan a EEUU y que los estadounidenses consuman productos estadounidenses. ¿Por qué habría que buscar un acuerdo de libre comercio con Argentina si no está en su ADN?", planteó.Los tres expertos apuntaron, además, que insistir en un acuerdo comercial entre Buenos Aires y Washington no sería estratégico para Argentina dado que, a diferencia de lo que ocurre con relación a Brasil o China, se trata de economías competitivas y no complementarias.Una negociación de este estilo incluso sería resistida por los productos agrícolas estadounidenses, que probablemente rechazarían el ingreso de productos argentinos que pudieran competir directamente. "Los productores agropecuarios estadounidenses se mantienen competitivos gracias a subsidios, mientras en Argentina pagan impuestos a las exportaciones", contrapuso Rial.¿Un TLC puramente ideológico?Para Cristian Riom, un acuerdo de libre comercio entre Argentina y EEUU sería, en caso de concretarse, "netamente político o geopolítico, más que económico". Aunque si bien esta idea podría ser una forma en que Milei demuestre su alineamiento con Washington, la apuesta podría esconder un nuevo "error estratégico" de la política exterior del libertario.A los ojos de Elbaum, que el Gobierno de Trump aliente de alguna manera la posibilidad de un acuerdo con Argentina se enmarca en que el Departamento de Estado liderado por Marco Rubio busca "destruir los lazos comerciales, económicos y geopolíticos que unen al sur global y que han permitido romper con el unilateralismo comercial y económico que lideraba EEUU hasta principios de este siglo".En ese sentido, Elbaum consideró que la política exterior trumpista "seguirá empoderando a Milei hasta donde pueda" con el objetivo de "generar insidias y peleas al interior del Mercosur" y facilitar que cada país latinoamericano "negocie por su lado con EEUU, rompiendo la articulación". Por eso, el analista sostuvo que la posición de Marco Rubio hacia América Latina se basará en el principio de "divide y reinarás" que caracterizó a la Doctrina Monroe del siglo XIX.

