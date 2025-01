https://noticiaslatam.lat/20250104/este-lugar-es-sagrado-sabios-yatiris-y-aymaras-se-niegan-a-dejar-su-zona-de-trabajo-en-bolivia-1160227494.html

"Este lugar es sagrado": sabios yatiris y aymaras se niegan a dejar su zona de trabajo en Bolivia

"Este lugar es sagrado": sabios yatiris y aymaras se niegan a dejar su zona de trabajo en Bolivia

Casi un centenar de amautas y médicos tradicionales trabajan junto al barranco en la Ceja de El Alto. La Alcaldía pretende retirarlos de esta zona

Desde la Ceja de la ciudad de El Alto se puede contemplar toda la capital de Bolivia. Se ven los antiguos barrios de la zona norte hasta los más nuevos, de clase media y alta en la zona sur. Con esta vista privilegiada de La Paz trabajaron durante los últimos 50 años decenas de maestros yatiris, amautas y curanderos, quienes diariamente atienden a vecinos alteños y paceños, que llegan esperanzados en mejorar su salud, crecer en sus negocios o simplemente ya no vivir aquejados por problemas.Formados en la cosmovisión y en las prácticas ancestrales de medicina de los pueblos andinos, las y los yatiris habitan un mundo especial, en el que conviven el rigor del mundo material con las creencias milenarias de la cultura aymara. Para parte de la población, su fe en estos maestros espirituales es incuestionable y no deja margen para el debate.En ocasiones, la terrenalidad y el más allá tienen sus roces. En los últimos meses, funcionarios de la Alcaldía de El Alto se presentaron en las casetas de los yatiris para comunicarles que están asentados en una zona con riesgo de derrumbe, por lo cual deben retirarse de este sitio.Los maestros amautas y yatiris no están de acuerdo, porque trabajan en una zona sagrada, donde están protegidos por la Pachamama. Prueba de ello es que nunca hubo un derrumbe en estas décadas, argumentaron varios de ellos en diálogo con Sputnik.Mientras el debate transcurre, en Bolivia rige la época de lluvias, por lo cual la zona del barranco absorbe cada día más humedad y, por consiguiente, aumenta su riesgo de desplome. Conscientes de ello, los curanderos pidieron a la Alcaldía, a la Gobernación y al Estado nacional la realización de las obras necesarias para sellar las filtraciones y así seguir normalmente con sus trabajos.Eugenio Cruz Huanca se define como un maestro amauta yatiri y consejero espiritista. Tiene su pequeña caseta en la avenida Panorámica, que corre junto al barranco en cuestión."Ahora la Alcaldía quiere retirarnos, pero con mis compañeros hemos trabajado así por años. No pueden quitarnos la fuente de trabajo de esa forma, no podemos permitirlo", consideró el maestro espiritual.Junto al barranco se alinea casi un centenar de casetas, cuyas puertas dan a la avenida Panorámica, mientras la parte trasera da directamente al barranco. Ahí se inicia una caída de 100 metros hasta una zona boscosa, luego empiezan los barrios de la ciudad de La Paz que lindan con El Alto.Los vecinos paceños que viven en la zona donde se depositaría el eventual deslizamiento también expresaron su preocupación.El maestro amauta Tomás Condori comentó a Sputnik: "Estamos hace más de 50 años aquí trabajando, pero nunca ha habido ningún incidente. Esta tierra es nuestra waka, nuestro lugar sagrado. Entonces es difícil que haya un deslizamiento, como ocurre en el sur de La Paz".Condori se refería a deslizamientos que efectivamente se registraron en los últimos años en la zona sur de la ciudad de La Paz, por construcciones realizadas sobre tierras inestables. El último fue en el barrio de Llojeta, en noviembre de 2024, cuando las insistentes lluvias generaron una mazmorra que sepultó varias casas y terminó con la vida de Camila, una niña de cinco años."Pero este lugar es más estable que ese sector de Llojeta y alrededores. Aquí estamos en tierra habitable", sostuvo el maestro.Condori relató que décadas atrás el sector de los amautas tenía calles de tierra. Entonces ellos se organizaron para adoquinarla.En el mismo sentido, el maestro Cruz evaluó: "Tenemos Alcaldía, Gobernación y Estado que nos pueden ayudar. Necesitamos poner en el barranco muros de contención inmensos, como hay en otros países".Primera q'oa de 2025Este 3 de enero, primer viernes del mes, en toda Bolivia se celebran q'oas, ofrendas que se depositan en el fuego de palo santo que humea en toda la avenida Panorámica. Flores, alimentos, representaciones de dinero, salud, propiedades, amor, así como todo lo que sus clientes puedan desear, se consume para conectarse con la Pachamama.En algunas tiendas cercanas cuelgan decenas de fetos de llama disecados, denominados sullus, que también se queman para obtener mayores beneficios de las deidades andinas.En los días de fin de año, decenas de empresas y familias de Bolivia contratan a los yatiris para que realicen rituales en hogares y lugares de trabajo, "así les irá bien en sus actividades, en las mineras, en oficinas, mediante ofrendas y agradecimientos a la Pachamama", sostuvo.Este 2025 es especialmente importante para Bolivia, porque las elecciones generales de agosto próximo determinarán el rumbo político y económico de los próximos años. ¿Qué pudo leer el tata Cruz en las hojas de coca?"El 2024 ha sido un año malo, con escasez de arroz, de aceite, de combustible, diésel y todo. Pero los maestros amautas hemos visto que este año algo va a mejorar. He visto en la hoja de coca y en la q'oa que ya no vamos a decaer. Vamos a tener más energía, más producción y trabajo", aseguró el yatiri.

