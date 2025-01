https://noticiaslatam.lat/20250112/tensiones-entre-bolivia-y-argentina-responden-al-legislador-que-pidio-un-muro-entre-ambos-paises-1160401032.html

¿Tensiones entre Bolivia y Argentina? Responden al legislador que pidió "un muro" entre ambos países

Desde La Libertad Avanza, partido en el Gobierno de Argentina, volvieron a emitir declaraciones xenófobas, esta vez dirigidas contra el pueblo boliviano. Ramiro Marra, legislador de la ciudad de Buenos Aires y uno de los políticos más cercanos al presidente Javier Milei, solicitó "construir un muro" con Bolivia para evitar la entrada de sus ciudadanos. Desde el Estado Plurinacional no se hizo esperar la respuesta, así como los llamados a reflexionar sobre los lazos de hermandad histórica que unen a ambas naciones.El gobernador de la provincia argentina de Salta, Gustavo Sáenz, pidió al Gobierno nacional realizar un "relevamiento" sobre cuántos ciudadanos bolivianos ingresarían a Argentina para cobrar bonos sociales destinados a poblaciones vulnerables. No es la primera vez que autoridades argentinas pretenden crear en el imaginario la idea de que los ciudadanos bolivianos son en parte responsables de los problemas económicos del vecino país.Según el portal de noticias Corta, el libertario escribió: "Es inaceptable que haya bolivianos cobrando planes sociales cuando aún hay argentinos pasando necesidades".En 2017, el entonces legislador salteño Alfredo Olmedo (actualmente en La Libertad Avanza) también había propuesto la construcción de un muro. Bolivia y Argentina comparten una frontera, mayormente fluvial, de 742 kilómetros.En los últimos meses, los gobiernos provinciales de Salta y Jujuy, también limítrofe con Bolivia, determinaron empezar a cobrar a extranjeros por atención médica en hospitales públicos.Para el analista internacional Gabriel Villalba, las propuestas del partido de Milei contra la población boliviana se enmarcan en una vieja estrategia de construir una figura indeseable, en este caso el extranjero que perjudicaría al país por venir simplemente a aportar su fuerza de trabajo, con la esperanza de tener mejores días para él y su familia.En diálogo con Sputnik, Villalba evaluó que la creciente oleada xenófoba en Argentina solamente replica lo que ya sucedió en Brasil durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) y durante el primer mandato de Donald Trump en Estados Unidos (2017-2021).Y agregó: "Como las políticas de Milei tienen un alto porcentaje de repudio entre la población argentina, necesita pues tratar de generar enemigos externos, ya sean los migrantes paraguayos, bolivianos, peruanos, o ya sean los políticos de izquierda. Por ello el presidente argentino se pelea constantemente con otros presidentes de la región".Muestra de ello son las declaraciones de Milei contra los mandatarios de Brasil, Colombia y Chile (por mencionar solamente casos de Sudamérica) a quienes descalifica como "comunistas".Una Argentina de puertas abiertasVillalba recordó que esto no fue siempre así. Mencionó que históricamente Argentina tuvo sus puertas abiertas para recibir a ciudadanos de todo el mundo, especialmente de países limítrofes, quienes se integraron plenamente a las sociedades argentinas, con sus familias y sus culturas.Villalba observó que ninguna autoridad del Gobierno de Luis Arce se haya manifestado ante el posteo del adlátere de Milei."El Ministerio de Relaciones Exteriores no emitió ninguna declaración con relación a estos acontecimientos, que mellan la dignidad del pueblo boliviano. Mínimamente, el Gobierno boliviano debería llamar en consulta a su embajador en Argentina para informarse sobre las declaraciones de este legislador del oficialismo", consideró el analista.Calificó a Milei como "un personaje altamente estrambótico, que trata de emular a ciertos liderazgos globales mediante una política de confrontación, de odio hacia las grandes mayorías populares, así como las minorías".En Bolivia hay varios políticos de derecha y ultraderecha que aplauden las medidas de Milei en Argentina. Y proponen un plan de ajuste similar para aplicar en caso de que ganen las elecciones generales de agosto próximo, como ya lo mencionaron Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002), el empresario Samuel Doria Medina o Branko Marinkovic, ministro durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).Para el analista, "lo peor en este caso es que no solamente queda en vergüenza internacional Milei, sino todos los argentinos a los cuales, para bien o para mal, él representa".Historia compartidaEl senador William Torrez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dio su opinión en el programa Modo Fontevecchia, de Radio Perfil, de Buenos Aires. Resaltó que el vínculo entre Argentina y Bolivia se inició antes de que se conformaran como países independientes, ya que ambos eran parte del Virreinato del Río de La Plata, establecido en 1776 por la corona española.Cuando comenzó la guerra por la independencia, en 1810, la Primera Junta de Gobierno de los revolucionarios tenía entre sus integrantes al militar Cornelio Saavedra, nacido en el departamento boliviano de Potosí.Y recordó que "en el pasado, y no hace mucho tiempo, Donald Trump planteó la construcción de un muro divisorio entre México y Estados Unidos. Pero acá hay una diferencia: entre Estados Unidos y México no existe ningún tipo de relación cultural o histórica. No tienen una historia común, como la que tenemos los bolivianos y los argentinos".

