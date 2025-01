https://noticiaslatam.lat/20250117/expansionismo-de-eeuu-trump-no-ha-hablado-directamente-ni-ha-hecho-referencia-a-cuba-1160562937.html

Expansionismo de EEUU: "Trump no ha hablado directamente ni ha hecho referencia a Cuba"

Desde diciembre, las declaraciones del presidente electo estadounidense, Donald Trump, respecto a una posible expansión territorial despiertan disímiles... 17.01.2025, Sputnik Mundo

Ernesto Domínguez, profesor titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana (UH), indicó a Sputnik que, hasta el momento, el mandatario mencionó los intereses de seguridad nacional y económica sobre Groenlandia y el Canal de Panamá, y la alusión a Canadá como su potencial "estado 51".El experto aludió a un mapa difundido hace algunas semanas por seguidores del magnate republicano, con territorios que "deberían ser incorporados o están entre los planes para ser anexados a Estados Unidos", donde además de Groenlandia, Panamá y Canadá, aparece la mayor de las Antillas, República Dominicana, Nicaragua y parte del territorio de México.Tras una reunión la semana última entre el jefe de la misión estadounidense en La Habana, Mike Hammer, y el Comandante del Comando Sur de EEUU, el almirante de la Marina Alvin Holsey, un artículo de opinión del periódico y sitio web de periodismo político The Hill, sito en Washington, incluyó a Cuba entre las naciones que deberían estar en la "lista de compras" de Trump.Desafío hegemónicoPara Domínguez el interés de EEUU sobre el país caribeño—incluso antes de que fuera independiente de España— era evidente en algunas figuras que después serían parte de los padres fundadores—Benjamín Franklin, Thomas Jefferson y John Quincy Adams—, "se decía que Cuba era la más interesante adquisición que podía tener la nueva república estadounidense".De acuerdo con el académico, las razones respondían, en primer lugar, a un interés de tipo geopolítico por su ubicación geográfica y el hecho de que el control sobre el país caribeño por una potencia rival constituiría una amenaza a la seguridad de Washington; asimismo, esa subyugación evidenciaría "su poder e influencia más allá de su territorio normal"."Cuba fue el primer blanco de la expansión de finales del siglo XIX del imperialismo moderno", evidencia de ello fue la guerra hispano-cubano-norteamericana, el establecimiento de un protectorado (hasta el 20 de mayo de 1902) y de posesiones en puntos estratégicos en el área.En otros momentos, subrayó, hubo además intereses de tipo económico y, luego el triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, y el aumento de la incidencia de la isla sobre la región—más allá del apoyo a los movimientos de liberación nacional, el impacto de su ejemplo como estímulo a otros grupos—afectaba la autoridad de Washington sobre América Latina y el Caribe.Sobre el tema, Fabio Fernández, doctor en Ciencias Históricas y profesor de la Universidad de La Habana, añadió a Sputnik que Cuba se convirtió rápidamente en una línea de política exterior tras la estructuración de Estados Unidos como país, por ende, desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, existieron múltiples intentos por apoderarse de la mayor de las Antillas.A juicio del académico, esas tentativas incluyeron desde la idea de que España le vendiera la isla hasta el coqueteo con proyectos insurreccionales que podían dar como resultado la separación de la metrópoli y, además, la nación caribeña era, por entonces, una gran productora de azúcar y resultaba el destino de numerosas inversiones norteamericanas.Por tanto, en su consideración, el hecho de que el país antillano no se mueva al compás de los Estados Unidos "es un desafío hegemónico que no pueden tolerar, no solamente por la afectación de sus proyecciones geoestratégicas y económicas, sino fundamentalmente por la cuestión simbólica, ¿cómo esta pequeña isla se va a escapar del influjo del imperio?".Intereses ¿anexionistas?Aunque la idea de una posible "compra" de otros territorios, además de los mencionados de manera explícita por el futuro jefe de Estado, no pasa de una ironía mediática, Fernández consideró que "de Trump realmente no dudo absolutamente nada", pues está "acostumbrado a romper con lo políticamente correcto".En este sentido, añadió que detrás de esos discursos hay proyectos de política exterior, "la isla, de momento, no está incorporada en esa lista".Para Fernández, con algunas de sus declaraciones el presidente electo "nos devuelve a una época de imperialismo sin reparo", y argumentó que, a partir de la política de buena vecindad del mandatario Franklin D. Roosevelt (1933-1945), sin dejar de tener líneas muy explícitas de prepotencia, EEUU "construyó mecanismos más amables para ejercer su poder"."Frente a la no moderación discursiva es muy difícil que un determinado actor político acepte con tranquilidad la compra de, por ejemplo, el Canal de Panamá. En sentido general, en Latinoamérica ha habido una respuesta interesante sobre el tema, aunque asistimos a una etapa no vigorosa de la integración regional", agregó.¿Cortina de humo?Según Domínguez "no es tan absurdo lo que dice Trump", lo irracional radica en que carece de fundamento legal, "este tipo de proyectos no tienen nada que ver con la existencia de un marco jurídico que lo favorezca, derechos, justicia o proyectos de desarrollo común", está relacionado más bien "con la promoción de intereses y el ejercicio del poder".Por otro lado, "puede ser un discurso para llamar la atención, todo es posible, nos referimos a alguien que utiliza este tipo de declaraciones como una manera de distraer y hacer avanzar otras áreas que son realmente las prioritarias".En consideración del entrevistado, durante su primer mandato el tema de la migración mexicana no era su verdadero objetivo. El propósito del magnate era más bien la rebaja de impuestos y la eliminación de regulaciones para el empresariado estadounidense.La concreción de ese anhelo expansionista, al decir del especialista, conllevaría una combinación de presiones económicas con la intimidación o el empleo del poderío militar, "a Trump le preguntaron si él descartaba el uso de la fuerza para controlar el territorio y dijo que no".El pasado 14 de enero la administración de Joe Biden sacó a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo—Trump reincorporó a La Habana en ese mecanismo a finales de su primer mandato en enero de 2021—, decisión que, a juicio de las autoridades de la isla, está en la dirección correcta, pero tiene un carácter limitado y tardío.

