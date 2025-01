¿En qué se diferencia el Trump actual del hombre que gobernó hace ocho años?

https://noticiaslatam.lat/20250117/en-que-se-diferencia-el-trump-actual-del-hombre-que-goberno-hace-ocho-anos-1160531494.html

"Este Trump conoce mejor cómo funciona Washington. Trump 1.0 quería cambiar Washington, pero Trump 2.0 está mejor preparado para tener éxito, y el presidente electo cuenta con una jefa de gabinete muy capaz, Susie Wiles, que ha infundido más disciplina a su operación", señaló el portal. "No son solo lecciones aprendidas. Tiene que ver con el entorno", añadió Spicer, quien destacó que Trump cuenta esta vez con el respaldo total del Partido Republicano y empezará su mandato tras una victoria en el voto popular.Conforme al análisis de The Hill, Trump llega a la Casa Blanca en una situación en la que no habrá reelección en cuatro años, por lo que podría tomar decisiones más arriesgadas que en su primer mandato, como perseguir a sus enemigos políticos.Según el análisis, en su primera Administración, Trump desconocía en gran medida cómo funcionaba el Gobierno en Washington, y sus primeras semanas en el cargo lo reflejaron."Una orden ejecutiva para prohibir la entrada de personas procedentes de varias naciones mayoritariamente musulmanas se enfrentó a una desastrosa puesta en marcha y a una serie de impugnaciones legales. Sus nombramientos en el Gabinete fueron más lentos y algunos tardaron varias semanas en ser confirmados. El personal de la Casa Blanca se peleaba con frecuencia, y su primer jefe de gabinete sólo duró siete meses", señala el medio. La diferencia es que esta vez cuenta con el beneficio de un círculo interno de asesores que trabajaron en su primera Administración y en su campaña de 2024, incluidos algunos que ya han participado activamente en sentar las bases para sus primeros días en el cargo.Fuera de la Casa Blanca, Trump también estaría en mejores condiciones que en 2017, de acuerdo con el portal. Mientras que en 2017 Trump chocó con líderes republicanos como el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan (Wisconsin), esta vez llega al cargo con una relación establecida con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Laos), señaló The Hill.Trump también se ha reunido en las últimas semanas con los republicanos del Senado y la Cámara de Representantes para asegurarse de que cuenta con el pleno respaldo del Partido al asumir el cargo.

