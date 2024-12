https://noticiaslatam.lat/20241219/samper-la-desdolarizacion-seria-una-buena-defensa-ante-la-globalizacion-unilateral-de-eeuu-1159796947.html

Samper: "La desdolarización sería una buena defensa ante la globalización unilateral de EEUU"

19.12.2024

De acuerdo con el también exsecretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), en América Latina se está pensando en una nueva arquitectura financiera internacional de la región que pueda llegar a consolidar la posibilidad de una moneda única llamada “Sur”.La moneda, explicó Samper, empezaría a través de acuerdos de compensación como los que existían antes para el trueque y luego tendría posibilidades tener un signo común que podría ser el "Sur", que se ha llamado como el signo monetario de esta zona.Para Samper, una de las voces progresistas más influyentes en América Latina, el 2024 no ha sido un buen año para la región. Los niveles de pobreza y de desigualdad acrecentados por la pandemia de COVID-19 no han sido superados y las naciones siguen teniendo problemas para lograr crecimiento económico, generar empleo y contener la inflación.Samper resaltó que los países de la región están presentando cifras de crecimiento cercanas al 2 o al 3% del PIB cuando la región necesita crecer al 4 o el 5% para tener unos niveles de empleo estables y reducir el número de pobres que se generaron durante la pandemia que se calcula en más de 80 millones de personas.De acuerdo con el expresidente, las victorias electorales de líderes progresistas en la región, como Claudia Sheinbaum en México o Yamandú Orsi en Uruguay, o la asunción al poder como la de Bernardo Arévalo en Guatemala, fueron buenas noticias este año en materia política. Sin embargo, aún hay incertidumbre sobre la confrontación interna en la izquierda en Bolivia, hubo un retroceso en Perú y en Ecuador y el gobierno de Javier Milei en Argentina es “un tiro al aire”.EEUU y su "pérdida de liderazgo económico"Según Samper, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca representa uno de los mayores desafíos para los países de la región latinoamericana en el corto y mediano plazo.En ese sentido, consideró que México y otros países deben responder con reciprocidad a las amenazas del republicano de imponer aranceles en caso de que no se lleven a cabo políticas contra el narcotráfico o contra la migración ilegal, pero sobre todo los países latinoamericanos deben avanzar en sus procesos de integración.Samper comentó que las medidas de bloqueo de Washington contra Cuba y Nicaragua "son absolutamente ilegales", y dijo que dichas medidas están "amarradas al fenómeno de la dolarización". De acuerdo con el expresidente, en la medida en que se dolarice más la economía mundial, EEUU se va a encontrar con fenómenos como el acuerdo entre China y Rusia para comerciar en unas monedas distintas que deja por fuera el 35% del comercio mundial.La integración de América LatinaPara Samper, es importante que América “despierte” y reactive los canales de integración.A decir del exgobernante y activista actualmente, ninguno de los mecanismos de integración regionales como Unasur o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) o el Mercosur está realmente funcionando.“La región tiene que entender que sus posibilidades y oportunidades de desarrollo están dentro de la misma región”, dijo Samper, quien rechazó la idea de buscar a China o a Europa o a Estados Unidos.El expresidente explica que América Latina no ha avanzado en sus procesos de integración, en parte, porque ha reemplazado los procesos y los mecanismos de integración subregional por acuerdos de libre comercio que son de carácter casi que bilateral entre los Estados Unidos y diferentes países latinoamericanos como México, Perú, Chile y Ecuador.

