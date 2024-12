https://noticiaslatam.lat/20241218/cuba-esta-dispuesta-a-sentarse-con-eeuu-en-busqueda-de-una-relacion-seria-y-respetuosa-1159849442.html

"Cuba está dispuesta a sentarse con EEUU en búsqueda de una relación seria y respetuosa"

"Cuba está dispuesta a sentarse con EEUU en búsqueda de una relación seria y respetuosa"

Sputnik Mundo

Este 17 de diciembre se cumplen 10 años desde que el denominado "deshielo de las relaciones bilaterales" entre Cuba y EEUU, un acuerdo en el que la Isla... 18.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-18T02:30+0000

2024-12-18T02:30+0000

2024-12-18T02:40+0000

américa latina

la habana

eeuu

cuba

política

💬 opinión y análisis

barack obama

donald trump

joe biden

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/04/1158774561_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_9c40505946ea8020391c7272c972ca45.jpg

"Un periodo breve, pero de beneficio para ambos países que concitó el respaldo y la felicitación" de muchos en Washington y de varios gobiernos del mundo, recordó el funcionario cubano en declaraciones a medios de prensa tras la apertura de un encuentro académico sobre el décimo aniversario de dichos lazos diplomáticos, que algunos analistas consideraron, en su momento, como el punto final de uno de los capítulos de la Guerra Fría.Desafortunadamente, refirió el vicecanciller, en este "difícil" vínculo queda claro que "hay un país agresor y otro agredido", no obstante, desde antes de los anuncios realizados simultáneamente por los entonces presidentes Barack Obama y Raúl Castro, y con posterioridad a los mismos, la isla ha tenido la disposición "de sentarse con EEUU en búsqueda de una relación seria y respetuosa".Sin embargo, en consideración de Fernández de Cossío, la Casa Blanca debe atenerse al respeto a los derechos soberanos de la mayor de las Antillas, la libre autodeterminación de la nación caribeña y el acatamiento a los principios de no injerencia en los asuntos internos, y reiteró que, durante el período de acercamiento, el objetivo de la isla siempre fue el desarrollo de esos nexos."La euforia que hubo en nuestro país, el respaldo de nuestro pueblo y la disposición que tuvimos a avanzar aún con la permanencia del bloqueo económico, es demostración más que fehaciente de la disposición y voluntad de Cuba", indicó el licenciado en Relaciones Internacionales del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García en 1983.Respecto a la nueva administración del republicano Donald Trump, desde el venidero 20 de enero de 2025, el funcionario de la nación antillana señaló la preocupación de La Habana sobre los efectos negativos a la economía y al nivel de vida de la sociedad que produciría un incremento de la hostilidad estadounidense.En su opinión, el gobierno de ese país "ha demostrado ser muy poderoso y tener una capacidad destructiva muy eficaz para causar daños; nosotros, además de las medidas que tomaremos para proteger a la población y las que adoptemos en defensa propia, sabemos que seremos capaces de sobrevivir".Además, subrayó, "dentro de cuatro años el mandato de Trump habrá terminado y la Cuba revolucionaria y socialista va a estar aquí".¿Nostalgia de la época "dorada" de Obama?Para Guillermo Suárez Borges, máster en Ciencias Sociales e investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), por estos días se recuerda "con algún nivel de nostalgia, a partir de los acontecimientos actuales", el periodo de acercamiento y negociaciones entre La Habana y Washington, entre 2014 y 2016.A su juicio, esa etapa que correspondió al segundo mandato de Barack Obama (2013-2017) y con momentos icónicos como la vista del jefe de Estado demócrata a La Habana en marzo de 2016, "tuvo muchos beneficios", si bien la política central de la Casa Blanca hacia la isla, el bloqueo y otros mecanismos de coacción como la Ley Helms- Burton, no fueron eliminados.En este sentido, los "decretos presidenciales permitieron la liberación de un grupo de sectores, lo cual favoreció el establecimiento de un vínculo más articulado y dinámico, sumado a la firma de más de 20 memorandos de entendimiento, vigentes hasta hoy, con diversos niveles de aplicación, pero con importantes avances".Aunque, aconteció determinado intercambio comercial en aquellos años y la apertura y permisibilidad del gobierno estadounidense favoreció ciertas esferas económicas, "el bloqueo continúa como la piedra angular, unido a medidas restrictivas que intentan ahogar la relación y la dinámica favorecedora, y constituyen el obstáculo más importante entre los dos países.Suárez Borges mencionó el incremento, por ejemplo, de los turistas norteamericanos y de los intercambios académicos, "crecieron los nexos y, con ello, las facilidades para que el cubano pudiera abrirse camino, gracias a una mayor presencia de viajeros, la llegada semanal de cruceros y la imagen de cierta normalidad que hasta ese momento era casi impensable".Asimismo, el investigador aludió al contacto entre los gobiernos y las rondas de conversaciones sobre temáticas de interés mutuo, "en ese sentido, muchos cubanos recuerdan esa como una época dorada".De ahí que, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en el año 2021— especialmente, por su condición de vicepresidente de Obama—generó la esperanza de un regreso a la política de apertura, pero el demócrata optó por la permanencia de una línea restrictiva que generó, a la postre, "un grupo de cambios cosméticos que, si bien fueron medidas tomadas en el camino correcto, reconocidas de esa manera por Cuba, no llegaron a ser grandes transformaciones".Luego de casi cuatro años, la isla permanece en el listado de países supuestamente patrocinadores del terrorismo y experimenta las consecuencias negativas del recrudecimiento del bloqueo, inclusive en tiempos de pandemia por COVID-19 , como parte de objetivos orientados a la destrucción de la Revolución.Con anterioridad, durante su primer mandato, Donald Trump "convirtió en casi una obsesión el desmontaje de todo el legado de Obama, no solo en su estrategia hacia Cuba, también en los acuerdos con Irán y medidas asumidas en el orden interno, con determinado matiz social".¿Una luna de miel para el sector privado?Por su parte, el economista cubano Omar Everleny Pérez, asesor académico del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo y exprofesor de la Universidad de La Habana, aseguró a Sputnik que después del 17 de diciembre de 2014 hubo "una recomposición del apoyo de forma general al sector privado, del cual yo fui testigo".De hecho, Obama dialogó con un grupo de empresarios nacionales, a los cuales se les permitió visitar Estados Unidos. El arribo de cruceros, el incremento de vacacionistas y las inversiones de cubano-americanos "le permitió al tejido privado tener una fuente importante de clientes".Los cuentapropistas, especialmente de los capitalinos municipios de Habana Vieja y Centro Habana, "habilitaron sus viviendas para el hospedaje, numerosos carros antiguos se pintaron y arreglaron para el transporte de los turistas, los restaurantes estaban llenos y, realmente, las personas estaban entusiasmadas con aquella, pudiéramos decir, luna de miel que duró pocos años".Después, la llegada de Trump puso fin a la mayoría de esas acciones y aunque en el último año de Biden un grupo significativo de empresarios ha recibido visa para Estados Unidos para la adquisición de insumos en ese país, "las promesas sobre la apertura de cuentas bancarias y de mayor intercambio de crédito, no se materializaron; tampoco creo que se pongan en marcha ahora".

https://noticiaslatam.lat/20241217/a-10-anos-del-acercamiento-entre-cuba-y-eeuu-con-el-gobierno-de-trump-todo-eso-se-desmantelo-1159841850.html

https://noticiaslatam.lat/20241214/a-10-anos-del-acercamiento-entre-cuba-y-eeuu-no-existe-la-posibilidad-de-una-relacion-normal-1159766667.html

https://noticiaslatam.lat/20241127/cuba-tiene-disposicion-a-dialogar-con-eeuu-con-respeto-y-sin-imposiciones-dice-presidente-1159333885.html

https://noticiaslatam.lat/20241104/continuidad-o-endurecimiento-las-perspectivas-para-cuba-ante-las-elecciones-en-eeuu-1158774720.html

la habana

eeuu

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

la habana, eeuu, cuba, política, 💬 opinión y análisis, barack obama, donald trump, joe biden