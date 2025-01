https://noticiaslatam.lat/20250109/rusia-sigue-de-cerca-las-declaraciones-de-trump-sobre-groenlandia-y-el-canal-de-panama-1160330505.html

Rusia sigue de cerca las declaraciones de Trump sobre Groenlandia y el canal de Panamá

MOSCÚ (Sputnik) — Las reivindicaciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia y el control del canal de Panamá se quedan en...

"Tales reclamaciones son probablemente más una cuestión de relaciones bilaterales de EEUU con Dinamarca, con otros Estados. Estamos siguiendo muy de cerca el desarrollo tan dramático de la situación, pero hasta ahora, gracias a Dios, a nivel de declaraciones", señaló Peskov ante la prensa, al comentar la intención de Trump de que Groenlandia forme parte de EEUU.El vocero también comentó que Europa está reaccionando con cautela ante las declaraciones del presidente electo de EEUU. "Está claro que da miedo reaccionar a las palabras de Trump, así que muy cautelosamente, modestamente, en voz baja, casi en un susurro, Europa está reaccionando", indicó el vocero.A mediados de diciembre, Trump definió en la red Truth Social la posesión de Groenlandia como una "necesidad absoluta" para EEUU. En respuesta, el primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, declaró que la isla no se vende y jamás se venderá. Asimismo, Peskov informó que el Kremlin sigue con atención el intercambio de declaraciones entre Trump y el Gobierno de Panamá sobre el control del canal interoceánico. Subrayó que las autoridades del país centroamericano expresaron su desconcierto por las palabras de Trump que amenazó con retomar el control del canal, importante vía interoceánica para el comercio internacional.Esta semana, Trump afirmó que el plan estadounidense para apoderarse nuevamente del canal de Panamá estaba en discusión.El presidente panameño, José Raúl Mulino, descartó el 26 de diciembre cualquier conversación con Estados Unidos que signifique ceder la soberanía nacional sobre el canal interoceánico y negó que este asunto pueda ser tratado con el próximo Gobierno de Donald Trump. El mandatario centroamericano enfatizó que no acudirá a la investidura del presidente electo norteamericano prevista para el 20 de enero.El Kremlin ve imposible que Armenia sea miembro a la vez de la UE y la UEEEs imposible ser miembro tanto de la Unión Europea (UE) como de la Unión Económica Euroasiática (UEE), declaró el portavoz de la Presidencia rusa, al comentar el posible ingreso de Armenia a la UE.El vocero calificó de un derecho soberano la aspiración de Ereván de adherirse a la Unión Europea, destacando al mismo tiempo que la pertenencia a la UEE es beneficiosa para Armenia. Antes de hablar de la posible adhesión del país caucásico al bloque comunitario, es necesario entender la propia posición de Bruselas al respecto, agregó.Peskov citó el ejemplo de Turquía, que durante muchas décadas "ha mantenido su orientación hacia la entrada en la UE", pero no ha encontrado mucha reciprocidad por parte de Bruselas.Este 9 de enero, el Gobierno armenio apoyó la iniciativa legislativa de las fuerzas proccidentales para iniciar el proceso de ingreso de la república a la UE, que será examinada por el Parlamento.Rusia está interesada en una investigación objetiva del accidente aéreo en KazajistánAdemás, el portavoz presidencial de Rusia abordó el accidente aéreo reciente en Kazajistán. Moscú está interesada en una investigación objetiva de lo ocurrido con un avión de Azerbaijan Airlines que se accidentó cerca de la ciudad kazaja de Aktau a finales de diciembre, declaró Peskov."Esperamos los resultados del trabajo de la comisión pertinente, que está operando en (...) Kazajistán [y participa] en las acciones de investigación en el propio Azerbaiyán (...) Estamos interesados ​​en una investigación absolutamente objetiva e imparcial para determinar las causas de esta catástrofe", destacó el vocero ruso.Indicó que los expertos rusos colaboran plenamente con los investigadores tanto en Kazajistán, como en Azerbaiyán, y prestan toda la ayuda necesaria para aclarar las causas de la tragedia.En la mañana del 25 de diciembre, un Embraer 190 de la compañía Azerbaijan Airlines con 67 personas a bordo, que cumplía la ruta entre la capital de Azerbaiyán, Bakú, y la ciudad rusa de Grozni, se estrelló cerca de Aktau, en el oeste de Kazajistán. Según los últimos datos, 38 personas murieron en el accidente. En la aeronave viajaban nacionales de Azerbaiyán, Rusia, Kazajistán y Kirguistán.La agencia rusa para el transporte aéreo, Rosaviatsia, precisó que el avión fue desviado de Grozni a otro aeropuerto en medio de un ataque ucraniano con drones y por la densa niebla con visibilidad cero a una altitud de 500 metros. Tras dos aproximaciones frustradas a Grozni, según el ente, el piloto de la aeronave "decidió dirigirse al aeropuerto de Aktau", situado a más de 400 kilómetros, al otro lado del mar Caspio.Por su parte, Azerbaijan Airlines denunció "una interferencia externa física y técnica" previa a la catástrofe. La aerolínea bandera de Azerbaiyán y varias compañías más suspendieron los vuelos a algunas ciudades de Rusia tras el accidente.A finales de diciembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, se disculpó ante su homólogo azerí, Ilham Alíev, por el hecho de que el incidente trágico ocurriera en el espacio aéreo de Rusia.El Kremlin endosa a Ucrania y Moldavia la responsabilidad por los apagones en TransnistriaLa responsabilidad por los apagones en Transnistria recae en Moldavia y Ucrania, este último país impide desde el 1 de enero el tránsito del gas ruso a ese territorio, declaró Dmitri Peskov."Durante muchos años Rusia enviaba gas que hacía posible la vida en Transnistria. Ahora, debido a la decisión de Ucrania y de las autoridades de Moldavia, Transnistria perdió esa posibilidad. Transnistria afronta hoy realmente una crisis", indicó el funcionario.El 1 de enero de 2025, Ucrania cumplió su amenaza de cerrar el grifo al tránsito de gas ruso, afectando a Austria, Eslovaquia, Italia, República Checa, todos ellos miembros de la Unión Europea (UE), y Moldavia. La suspensión de las entregas de gas golpeó con mayor fuerza a Transnistria, una autonomía de Moldavia con todos los atributos de un Estado.La población de Transnistria ha vuelto a echar mano de la leña para calentar sus hogares después de décadas, antes de la crisis casi la totalidad del territorio estaba gasificado. Las temperaturas por las noches suelen situarse por debajo de los 0 ºC.La central termoeléctrica de Cuciurgan, localizada en el territorio de Transnistria, desde el 1 de enero usa carbón para generar electricidad y actualmente produce 105 megavatios. La capacidad máxima es de 157 megavatios.La autonomía cuenta también con la hidroeléctrica Dubasari que proporciona ocho megavatios a la red eléctrica, un tercio de la capacidad instalada. Desde el 3 de enero empezaron en Transnistria los cortes eléctricos escalonados de ocho diarias.

