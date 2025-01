https://noticiaslatam.lat/20250107/trump-advierte-que-el-plan-para-retomar-control-del-canal-de-panama-esta-en-discusion-1160288697.html

Trump advierte que el plan para retomar control del canal de Panamá "está en discusión"

Trump advierte que el plan para retomar control del canal de Panamá "está en discusión"

Sputnik Mundo

WASHINGTON (Sputnik) — El plan para recuperar el control del canal de Panamá está actualmente bajo consideración, señaló el presidente electo de EEUU, Donald... 07.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-07T17:51+0000

2025-01-07T17:51+0000

2025-01-07T18:38+0000

internacional

eeuu

donald trump

panamá

josé raúl mulino

política

groenlandia

dinamarca

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/02/1159440800_0:0:2945:1657_1920x0_80_0_0_b60f49c2a134dff1f84b033f3c25cb1f.jpg

Al mismo tiempo, el presidente electo no descartó el posible uso de fuerza militar para tomar el control del canal de Panamá y Groenlandia, por considerarlos territorios vitales para la seguridad nacional de su país.Trump reconoció que "puede ser que [los militares] tengan que hacer algo" porque consideró al canal de Panamá "vital" para EEUU, que a su vez necesita a Groenlandia "para fines de seguridad nacional".A mediados de diciembre, Trump definió en la red Truth Social la posesión de Groenlandia como una "necesidad absoluta" para EEUU, al comentar el nombramiento como nuevo embajador en Dinamarca del otrora representante de EEUU en Suecia, el empresario Ken Howery.En respuesta, el primer ministro de Groenlandia, Múte Egede, declaró que la isla no se vende y jamás se venderá.A finales de diciembre pasado, Trump criticó a Panamá por las supuestas tarifas exorbitantes a las embarcaciones de su país, y amenazó con exigir "la devolución" del canal a EEUU para evitar que caiga "en manos equivocadas".El presidente panameño, José Raúl Mulino, rechazó las amenazas de Trump y aseguró que la soberanía e independencia del país no son negociables.El 1 de octubre de 1979, Panamá recuperó la soberanía del canal interoceánico gracias a los llamados Tratados Torrijos-Carter de 1977 y asumió el control completo de esa vía el 31 de diciembre de 1999. Por el canal de Panamá pasa cerca del 6% del comercio mundial hoy en día y casi el 60% de los contenedores transportados desde Asia a la costa este de EEUU.

https://noticiaslatam.lat/20241231/el-mundo-ha-dejado-atras-la-era-de-la-dominacion-unilateral-panama-le-planta-cara-a-eeuu-1160167179.html

eeuu

panamá

groenlandia

dinamarca

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, donald trump, panamá, josé raúl mulino, política, groenlandia, dinamarca