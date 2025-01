https://noticiaslatam.lat/20250108/aumento-del-gasto-en-defensa-de-la-ue-conducira-a-menor-cohesion-diferencias-internas-y-discordia-1160308165.html

Aumento del gasto en defensa de la UE conducirá a "menor cohesión, diferencias internas y discordia"

Aumento del gasto en defensa de la UE conducirá a "menor cohesión, diferencias internas y discordia"

Sputnik Mundo

Los planes de la Unión Europea de aumentar el gasto en defensa solo crearán divisiones dentro del bloque de 27 naciones y aumentarán la carga de la deuda... 08.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-08T18:11+0000

2025-01-08T18:11+0000

2025-01-08T18:11+0000

unión europea (ue)

defensa

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0c/0e/1146557160_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8231527b97002156bb59a7d2e4146fd6.jpg

En junio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sugirió que la UE invirtiera 500.000 millones de euros (519.000 millones de dólares) en defensa durante la próxima década. El dinero podría proceder de contribuciones nacionales adicionales, préstamos conjuntos o de los "recursos propios" de la UE, que son las principales fuentes de ingresos del presupuesto de la comunidad política.En sus palabras, la narrativa en sí es extremadamente peligrosa: no solo impulsa el gasto en defensa, sino que también perpetúa la opinión de que las prioridades pasadas en materia de atención médica e infraestructura fueron errores que deben corregirse ahora, "impulsados ​​por la Presidencia de Trump".En diciembre, el equipo del ganador de las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump, indicó a los funcionarios europeos que su nueva Administración exigiría que los aliados de la OTAN se comprometieran a destinar el 5% de su producción industrial a defensa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que el gasto en defensa debería ser significativamente superior al objetivo del 2% establecido por los principios directores de la alianza.Kalenteridis llamó la atención sobre una narrativa emergente de que Europa debería haber estado invirtiendo en autodefensa y que la presidencia de Trump subraya el aislamiento y el debilitamiento de la UE y la necesidad de autosuficiencia.Además, señaló que la aliada alemana de Ursula von der Leyen, la excanciller Angela Merkel, se manifestó a favor de que su país dejara de limitar el gasto público. Aunque los democristianos conservadores de Merkel no apoyan oficialmente esta idea, se trata de un avance importante, enfatizó Kalenteridis.Concluyó que están surgiendo nuevas ideas, no solo sobre aumentar la inversión, sino también sobre tomar más préstamos y acumular deudas nacionales masivas para garantizar que los complejos militares-industriales dentro de Europa sigan operando.A finales de diciembre, el comandante supremo del Mando Aliado de Transformación de la OTAN, el almirante Pierre Vandier, afirmó que Europa no sigue el ritmo del desarrollo de las tecnologías militares y dedica demasiados años a la creación de sistemas de armamento, razón por la que estos quedan obsoletos cuando finalmente se adoptan.

https://noticiaslatam.lat/20241227/occidente-pide-mas-consecuencias-y-riesgos-de-escalar-el-gasto-en-defensa-de-los-paises-de-la-otan-1160044701.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

unión europea (ue), 🌍 europa