Presidente panameño descarta cualquier cambio en la soberanía sobre el canal

En su conferencia de prensa, añadió que "el canal es panameño y de los panameños, ahí no hay la posibilidad de abrir ningún tipo de conversación en torno a esa realidad que ha costado lágrimas, sudor y sangre al país llegarla a tener". Mulino afirmó que esperará hasta el 20 de enero, cuando asumirá Trump, pues actualmente no es el presidente de Estados Unidos, y dijo que antes podría haber contactos, pero aseguró que "lo impredecible es lo más seguro". "Esperaré al 20 de enero para poder hacer lo que corresponda, que no lo tengo todavía definido, con un Gobierno de los Estados Unidos. En este momento el señor Trump no es presidente ni tiene Gobierno alguno", indicó. Añadió que en esa fecha podrá tener un Gobierno al frente con el cual poder conversar de este y de muchos temas que a Panamá le interesan en la agenda bilateral con Estados Unidos, entre ellos el migratorio, el narcotráfico, el terrorismo y la actividad económica en la región. Mulino adelantó que no tiene previsto acudir a los actos de toma de posesión de Trump, a los cuales dijo desconocer si ha sido invitado, pues el 20 de enero tiene previsto viajar a Suiza, al Foro Mundial de Davos, programado del 21 al 23 de ese mes, donde promoverá las inversiones en Panamá, y luego realizará una visita oficial a Italia. Respondiendo a otra pregunta, descartó la presencia de soldados de la República Popular China en la zona del canal, una afirmación que calificó como un sinsentido. "No existe un solo soldado chino en el canal, por Dios, y, por otro lado, no va a existir y nosotros mantenemos con China una relación respetuosa, bien manejada en materia de lo que nos interesa a los dos países y yo siempre he mencionado que, en lo personal, a mí me interesa mucho la relación con China", expresó. Adelantó que esperará para pronunciarse sobre el embajador en Panamá nominado por Trump, Kevin Marino Cabrera, un colaborador suyo de 34 años, descendiente de emigrados cubanos y que un periódico de derecha como El Nuevo Herald califica como un extremista. Las diferencias con la próxima administración de Estados Unidos estallaron el 21 de diciembre, cuando Trump se quejó de cobros excesivos a los barcos que transitan la vía y abrió la posibilidad de exigir su devolución.

