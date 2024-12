https://noticiaslatam.lat/20241223/genero-groenlandia-y-restricciones-energeticas-trump-prepara-nuevas-reformas-1159983669.html

Género, Groenlandia y restricciones energéticas: Trump prepara nuevas reformas

"Bajo la Administración Trump, será política oficial del Gobierno de Estados Unidos que solo haya dos géneros: masculino y femenino. No suena demasiado complicado, ¿verdad?", declaró Donald Trump, hablando en la conferencia Turning Point Action en Arizona, EEUU. Según la retransmisión del acto, los participantes en la conferencia respondieron a las palabras del futuro presidente con una ovación. Anteriormente, el periódico The Times, citando fuentes militares, informaron de que Trump planeaba emitir una orden que llevaría al despido de todo el personal militar transgénero, lo que podría suponer la salida del servicio de unas 15.000 personas. El empresario estadounidense Elon Musk, a quien Trump planea nombrar director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), apoya a su vez la cadena perpetua para los médicos que realicen operaciones de cambio de sexo a niños. Un estudio realizado en noviembre por Associated Press mostró que cerca de la mitad de los ciudadanos estadounidenses cree que el apoyo a los derechos de los transexuales en EEUU "ha ido demasiado lejos". Trump reitera la necesidad de que EEUU adquiera GroenlandiaTrump calificó de "necesidad absoluta" que EEUU adquiera Groenlandia, comentando así su decisión de nombrar un nuevo embajador estadounidense en Dinamarca.El político añadió que su candidato para el puesto de embajador en Dinamarca, el exenviado estadounidense en Suecia y empresario Ken Howery, "hará un magnífico trabajo representando los intereses de EEUU". Groenlandia fue colonia de Dinamarca hasta 1953. Sigue formando parte del reino, pero en 2009 recibió autonomía con capacidad para autogobernarse y tomar decisiones independientes en política interior. En 2019, aparecieron una serie de informaciones en los medios sobre que Trump estaba considerando comprar Groenlandia. El propio empresario confirmó más tarde a los periodistas que estaba interesado en el asunto "estratégicamente". Al mismo tiempo, Groenlandia sostuvo que la isla no estaba en venta, y Dinamarca expresó su esperanza de que Trump estuviera bromeando, calificando de absurda la idea misma de la venta.En cuanto a la situación energética en el país, señaló que "para rescatar nuestra economía, firmaré el primer día órdenes para acabar con todas las restricciones de Biden a la producción de energía, pondré fin a su demencial mandato sobre vehículos eléctricos, cancelaré su prohibición de exportar gas natural". Trump también afirmó que declararía una emergencia energética nacional en EEUU.

