https://noticiaslatam.lat/20241211/inclusion-de-landau-en-proximo-gobierno-de-eeuu-muestra-que-mexico-sera-prioritario-para-trump-1159663157.html

Inclusión de Landau en próximo Gobierno de EEUU muestra que "México será prioritario para Trump"

Inclusión de Landau en próximo Gobierno de EEUU muestra que "México será prioritario para Trump"

Sputnik Mundo

La nominación Christopher Landau, exembajador de Estados Unidos en México, como subsecretario de Estado para el futuro mandato de Donald Trump, es una muestra... 11.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-11T23:39+0000

2024-12-11T23:39+0000

2024-12-11T23:39+0000

américa latina

christopher landau

💬 opinión y análisis

eeuu

donald trump

migración

méxico

política

fentanilo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/0a/1159660366_0:146:3060:1867_1920x0_80_0_0_7ec23f63ff038747c28bcabbfea112d0.jpg

"[Landau] tiene una misión y visión en la misma línea de Trump, que es securitizar la migración. Esto quiere decir que, para EEUU, los migrantes irregulares son una amenaza para su seguridad nacional, lo cual es preocupante para [el Gobierno mexicano]", reflexiona."Aunque como persona es un admirador de la cultura mexicana y demás, vemos este doble discurso político. Al final, él es una pieza muy importante para frenar [el arribo de personas indocumentadas], a pesar de que él se muestre en sus redes sociales muy empático con nuestro país", refiere la experta.En este sentido, el doctor en ciencias políticas y sociales Jesús Gallegos, egresado la UNAM, destaca en una charla para este medio que el candidato a subsecretario de Estado del país norteamericano responde a la relevancia que tiene México para los planes del sucesor de Joe Biden, quien concluirá su mandato a finales de enero de 2025.Esto ocurre en el marco del amago del presidente electo de EEUU a México con imponer aranceles de hasta 25% en sus productos si no realiza tareas más efectivas en aras de disminuir la población migrante indocumentada y el tráfico de drogas. Incluso, abrió la posibilidad de renegociar, en vez de revisar, el acuerdo comercial T-MEC, esto por la presencia de China a través del mercado mexicano.El 8 de diciembre, el próximo mandatario estadounidense anunció la nominación de Landau en su red social Truth Social."Me complace nominar a Christopher Landau para que se desempeñe como subsecretario de Estado. Chris trabajará en estrecha colaboración con nuestro gran candidato a secretario de Estado, Marco Rubio, para promover la seguridad y la prosperidad de nuestra nación", dio a conocer.La postulación de Landau aún debe recibir el visto bueno del Senado estadounidense (Cámara Alta).Un breve legado en la diplomaciaLa cercanía de Landau a los asuntos de política exterior es antaña. Su padre, George Landau, fue un diplomático estadounidense que residió y laboró en España, donde nació el exembajador, así como en Paraguay, Chile y Venezuela.Sin embargo, la carrera diplomática del nominado para ser subsecretario de Estado de EEUU arrancó años después. Previo a ello, obtuvo un certificado en estudios latinoamericanos por la Universidad de Harvard, misma institución que le otorgó el título de licenciado en historia y un posgrado en derecho."Después de haberse graduado de la Escuela de Leyes, fue asistente del entonces juez Clarence Thomas del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia de los Estados Unidos. Asimismo, trabajó para los jueces asociados Antonin Scalia y Clarence Thomas de la Suprema Corte de Justicia [estadounidense], durante el período de 1990 y 1991, respectivamente", se lee en el sitio web de la Embajada y consulados de EEUU en México.Pero la oportunidad de Landau en la diplomacia llegó en marzo de 2019, cuando el entonces presidente Trump lo nominó para ser embajador en México. Este cargo estaba vacante desde principios de 2018, cuando Roberta Jacobson renunció por diferencias con el político republicano.Tuvieron que pasar varios meses para que Landau pudiera representar a su país en suelo mexicano. Tras la ratificación del Senado estadounidense, el 12 de agosto de 2019 juró como embajador y, cuatro días después, arribó a la Ciudad de México."Estados Unidos gana cuando hay un México próspero y estable. México gana cuando hay un Estados Unidos próspero y estable. Obviamente hay retos en la relación bilateral, pero son los retos que se esperan en una relación tan cercana", indicó en su primera conferencia de prensa, misma que dio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)."Si bien ese trabajo se hizo bajo circunstancias que le permitían a Estados Unidos tener una presencia y un contrapeso frente a lo que ya significaba en México y en América Latina una mayor influencia y creciente presencia de China, estos elementos modificaron lo que yo llamaría la vertiente diplomática de [Washington en suelo mexicano] y ofrecieron algo que también se demandaba desde diferentes momentos: una mayor atención estadounidense en los asuntos hemisféricos", observa Gallegos.La comunicación con SheinbaumDe ser avalado por la Cámara alta estadounidense, Landau formaría parte del Departamento de Estado durante gran parte del mandato de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien estará al frente del Poder Ejecutivo mexicano hasta septiembre de 2030.Mientras tanto, la política celebró la nominación del diplomático y enfatizó su cercana relación con la nación latinoamericana. "Lo [traté] como jefa de Gobierno en la Ciudad de México y conoce muy bien nuestro país", puntualizó el 9 de diciembre.Frente a esto, los especialistas concuerdan en que si bien se mantendrá un diálogo bilateral, al menos la posición del exembajador será más acorde con los lineamientos de Trump.El peso en América LatinaLa experiencia de Landau no solo se convierte en una piedra angular para EEUU frente a la relación con México, sino con América Latina, ahondan los especialistas en temas internacionales."Durante los primeros años del siglo XXI, EEUU se había concentrado en Medio Oriente y Asia Central dejando, de cierta manera, olvidada a América Latina, en las condiciones de un marco geopolítico prioritario para sus intereses y los de la región", reflexiona Gallegos.Al respecto, Carbajal recuerda que, sumado al papel del exembajador estadounidense en el territorio mexicano, la persona que encabezará el Departamento de Estado, en caso de que el Senado de la nación norteamericana (Cámara Alta) lo avale, será Marco Rubio, de ascendencia latina.En este sentido, prevé que los trabajos de esta dependencia y del Gobierno de Trump para frenar la migración irregular, como las amenazas de deportaciones masivas, se extiendan no solo hacia México, sino por el resto de Latinoamérica."Además, está el tema del control del fentanilo, que es una de las grandes amenazas para EEUU en los últimos años. En ello, se ha buscado tener mayor comunicación para conocer el panorama de lo que está sucediendo en ese ámbito, pero el conocimiento de las redes de distribución [de drogas en la región latinoamericana] también le ha sido bastante conveniente [a Washington] para la securitización de la zona", puntualiza la experta.

https://noticiaslatam.lat/20241210/1159627684.html

https://noticiaslatam.lat/20241128/roces-entre-trump-y-sheinbaum-anticipan-una-relacion-rispida-entre-mexico-y-eeuu-1159333065.html

https://noticiaslatam.lat/20210417/renuncia-jacobson-zarina-de-la-inhumana-frontera-militarizada-de-eeuu-con-mexico-1111280446.html

https://noticiaslatam.lat/20241126/ante-amagos-de-eeuu-y-canada-que-escenarios-podria-enfrentar-mexico-si-es-expulsado-del-t-mec-1159275485.html

https://noticiaslatam.lat/20241201/sin-estar-en-la-casa-blanca-trump-amenaza-a-mexico-y-canada-que-pasara-entonces-cuando-ya-este-1159417815.html

https://noticiaslatam.lat/20241127/no-vamos-a-esperar-hasta-enero-dice-zar-de-trump-para-la-frontera-sobre-deportaciones-masivas-1159313364.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

christopher landau, 💬 opinión y análisis, eeuu, donald trump, migración, méxico, política, fentanilo