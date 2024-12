https://noticiaslatam.lat/20241210/1159627684.html

Trump criticaría tanto a México porque "el poder de EEUU se está achicando en un entorno regional"

Trump criticaría tanto a México porque "el poder de EEUU se está achicando en un entorno regional"

Sputnik Mundo

La sugerencia del ganador de las elecciones presidenciales de EEUU, Donald Trump, de que México y Canadá sean 'estados' de su país, es inviable y es una... 10.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-10T02:10+0000

2024-12-10T02:10+0000

2024-12-10T02:10+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

eeuu

méxico

canadá

donald trump

política

claudia sheinbaum

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/0a/1159636260_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_e45f7737db93503f5ef9432f0eefe862.jpg

Esto se debe, de acuerdo con el especialista, a que Washington está buscando una reestructuración con miras hacia una reindustrialización regional.En este sentido, el doctor en ciencia política por la UNAM, Tomás Milton Muñoz Bravo, indica a Sputnik que la propuesta de Trump también es una muestra de la continuación de las tareas y discursos que llevó durante su primer mandato (2017-2021)."Absorber tanto a Canadá como a México para que formen parte de las estrellas de la Unión Americana, simple y llanamente es un juego populista. No tiene un interés real en ello, porque si estuviera comprometido con una integración regional, para empezar no hubiera apostado por modificar el nombre del T-MEC; se habría mantenido como Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)", destaca.El 8 de diciembre de 2024, el eventual presidente de EEUU declaró que su país subsidia en gran cantidad a México y a Canadá, por lo que sugería anexarlos como parte de los estados que conforman su nación."Estamos subvencionando a Canadá con más de 100.000 millones de dólares al año. Estamos subvencionando a México con casi 300.000 millones de dólares. No deberíamos. ¿Por qué subvencionamos a estos países? Si vamos a subvencionarlos, que se conviertan en un estado", dijo en entrevista en el programa Meet the Press, de la cadena NBC News.Una polémica másEl controvertido discurso de Trump en contra de México ha sido una constante desde 2016, durante su primera campaña a la Presidencia de EEUU y a lo largo de su primer mandato. Los temas que aparecieron en aquel tiempo fueron la construcción del muro en la frontera que comparte su nación con México, la amenaza e imposición de aranceles a algunos productos hechos en suelo mexicano y una fuerte condena hacia la migración irregular y el tráfico de drogas.La realidad es que, para 2024, la retórica del político republicano es muy similar. Durante su campaña, y aún después de haber ganado los comicios de noviembre, ha sostenido una férrea postura contra México y Canadá, especialmente por las personas indocumentadas que desean ingresar a EEUU a través de las fronteras. La propuesta ha sido rechazada tanto por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien refirió que responderá con medidas similares en caso de que la tensión se eleve, como por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.Pero esa no es la única cuestión que aparece en la agenda de Trump; también lo está el acuerdo comercial T-MEC, que EEUU comparte con los gobiernos mexicano y canadiense. No obstante, de cara a la revisión del pacto, que será en 2026, han surgido comentarios ríspidos por parte del futuro mandatario, quien ha llamado, incluso, a la renegociación de este lazo comercial.Otros detallesEn la charla de Trump ante NBC News, destacó que la sugerencia de que Canadá y México se sumen como estados a EEUU deviene de los subsidios anuales para estos países, que rondan entre los 100.000 millones y 300.000 millones de dólares, respectivamente."Estamos subvencionando a México, a Canadá y a muchos países de todo el mundo. Y todo lo que quiero hacer es tener un campo de juego nivelado, rápidamente, pero justo", subrayó.De acuerdo con Rojas, quien también es docente en la UNAM, lo que retoma el político republicano haría referencia a las facilidades que Ottawa y México tienen al ser parte del T-MEC, como algunas exenciones arancelarias.En una charla para este medio, el profesor de Relaciones Internacionales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología de México (Conahcyt), Jesús López Almejo, vaticina que los dichos del próximo presidente de EEUU no se harán realidad, ya que hay cuestiones dentro de su país que también impiden al magnate llevar a cabo tareas de ese talante."La gran apuesta de las agencias gubernamentales, al inicio de cada mandato, es tratar de venderle al electorado y al Ejecutivo en turno, que sus temas son los más urgentes. Después, buscarán que se les otorgue más presupuesto (...). Antes de las posturas alarmistas, debemos considerar estos y otros factores de disputa interna en [Washington]", aclara.La postura de MéxicoLos expertos observan que la postura del Gobierno mexicano, en especial de la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha sido puntual, formal y correcta para responder ante los embates de Trump.Por ejemplo, este 9 de diciembre, señaló que, tras semanas de dimes y diretes a través de los medios de comunicación, ella evitaría caer en provocaciones y solo se dirigiría a su próximo homólogo estadounidense a través de los canales diplomáticos."Estados Unidos acelera su deterioro frente a China sí o sí, por lo que necesita México y a Canadá también para detonar como región. El problema es que [personas como Trump] siempre parte posiciones maximalistas y siempre la ideología va por encima de los datos duros y de la realidad (...). Sin embargo, México ya tiene desde hace tiempo una distancia con China y lo estamos trabajando para convertirnos en una industria autónoma que dependa lo menos posible de los productos chinos", subraya el experto.De igual manera, Muñoz Bravo agrega que la mandataria mexicana tomó una buena decisión al no entrar en diatribas con Trump."Evitar confrontarse con el próximo presidente estadounidense es una medida sensata del Gobierno. De nada sirve estarse desgastando, sobre todo conociendo la manera de actuar de Donald Trump", rescata.Asimismo, el también docente de la UNAM expresa que es necesario que el Gabinete de Sheinbaum mantenga mayor contacto con sus símiles en EEUU, con el fin de resolver los problemas que puedan darse en la relación bilateral."Además, tenemos que estar preparados para no caer en todos sus amagos, como el 25% de aranceles en los productos; México tiene los recursos [para oponerse] (...) y puede recurrir a instituciones internacionales y [ya agotando estas posibilidades], replicar las medidas", concluye.

https://noticiaslatam.lat/20241207/mexico-seguira-fortaleciendo-el-t-mec-afirma-el-canciller-ante-empresarios-de-eeuu-1159564714.html

https://noticiaslatam.lat/20241126/trump-promete-aumentar-un-10-aranceles-a-exportaciones-de-china-por-trafico-de-drogas-1159284696.html

https://noticiaslatam.lat/20241128/biden-llama-a-trump-a-que-reconsidere-la-imposicion-arancelaria-del-25-a-mexico-y-canada-1159357354.html

https://noticiaslatam.lat/20241109/trump-es-un-huracan-categoria-10-del-que-mexico-deberia-cuidarse-fortaleciendo-su-mercado-interno-1158871443.html

https://noticiaslatam.lat/20241206/sheinbaum-sobre-las-nuevas-criticas-de-trump-nunca-vamos-a-agachar-la-cabeza-en-una-conversacion-1159555309.html

eeuu

méxico

canadá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

💬 opinión y análisis, eeuu, méxico, canadá, donald trump, política, claudia sheinbaum