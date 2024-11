https://noticiaslatam.lat/20241128/roces-entre-trump-y-sheinbaum-anticipan-una-relacion-rispida-entre-mexico-y-eeuu-1159333065.html

Roces entre Trump y Sheinbaum anticipan una "relación ríspida" entre México y EEUU

Roces entre Trump y Sheinbaum anticipan una "relación ríspida" entre México y EEUU

28.11.2024

Faltan dos meses para que el republicano Trump asuma, otra vez, como presidente de Estados Unidos; sin embargo, la relación con su principal socio comercial, México, parece ser cada vez más fría. Las llamadas, los mensajes y las cartas entre ambas naciones han ocupado los titulares de los medios mexicanos y norteamericanos, esto luego de que el magnate amagó con imponer un arancel del 25% al país latinoamericano si no se frenaba el flujo de droga y migrantes. Al respecto, la mandataria advirtió que de imponer dicho arancel, México respondería con la misma moneda. "Y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes", sentenció. Asimismo, el secretario de Economía y excanciller mexicano, Marcelo Ebrard, calificó la idea de Trump como una mala estrategia, al argumentar que las empresas automotrices del país norteamericano serán de las principales afectadas. "O sea, es un tiro en el pie", aseveró. ¿Cómo llegó la relación a este punto? De acuerdo con el doctor en Relaciones Internacionales y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Eduardo Rosales Herrera, la relación entre ambas naciones ha estado desgastándose desde años atrás. "Habría que decir que la relación entre México y Estados Unidos no fue buena en la pasada administración [de Andrés Manuel López Obrador] y terminó mal. Se suspendió la relación entre el expresidente y el embajador (...) la relación entre México y Estados Unidos estaba estaba ya mal, ahora están distanciados, están confrontados", señaló el experto en entrevista con Sputnik. Y es que, explicó, ambos países tienen "dos formas de ver el mundo, dos proyectos políticos muy distintos". El Gobierno aún en turno de Biden apostó por una visión globalista, mientras que la del expresidente fue nacionalista y soberanista, lo que llevó a que hubiera "muchas fricciones en temas como la seguridad y la migración". ¿Amenazas o hechos? Para el académico, los dichos de Trump son más un discurso "de pirotecnia política", que una posibilidad verdadera; sin embargo, advirtió, el anclaje económico entre ambas naciones es tal que incluso declaraciones de este tipo tienen consecuencias reales. Un ejemplo: la calificadora Standard & Poor's informó el 26 de noviembre que la perspectiva del crecimiento del Producto Interno Bruto de México para 2025 se redujo de 1,5% a 1,2%, una reducción de 30 puntos base, argumentando "una mayor incertidumbre sobre su relación comercial con Estados Unidos, lo que consideramos afectará la inversión". Con Rosales Herrera coincide el analista y experto en temas internacionales, Carlos Manuel López Alvarado, quien consideró que el republicano está usando una retórica "que busca seguir ganando adeptos y aumentar su fortaleza política (...) para continuar con una base sólida firme y que, por supuesto, se aumente". López Alvarado señaló que no hay que perder de vista que el magnate republicano es un empresario que tiene una forma definida de negociar, por ejemplo, a través de la amenaza y la imposición "para mostrar la fuerza que sea necesaria". Una relación que no se antoja fácilAmbos expertos coincidieron en que la relación entre México y EEUU va a ser difícil los próximos cuatro años, el tiempo que estará Trump en la Casa Blanca, pues el próximo presidente de EEUU y la mandataria mexicana tiene diferentes formas de hacer política. Por su parte, Rosales Herrera advirtió que México debe buscar un tono más neutral ante EEUU, al considerar que un enfrentamiento de arancel contra arancel, tal y como fue planteado por la misma presidenta Sheinbaum, afectaría a ambas naciones, pero por el tamaño de su economía pegaría más al país latinoamericano. Asimismo, el académico de la UNAM recordó que el territorio mexicano juega un papel importante en la guerra comercial de EEUU contra China, un país que, dijo, ha estado ganando un importante terreno en la región. Al respecto, Carlos Manuel Alvarado consideró que México está en "la coyuntura adecuada" para apostar por un proceso de industrialización nacional y así "depender menos de estos embates del exterior, y por supuesto de algún personaje como Trump que se le ocurra amenazar a México". "Creo yo que es el único momento en este siglo en el que México podría voltear hacia el interior y fortalecer su propio desarrollo, no un crecimiento, sino su desarrollo económico y eso implica fortalecer el sector industrial, productivo e intelectual", concluyó.

