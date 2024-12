https://noticiaslatam.lat/20241206/plan-de-deportaciones-masivas-de-trump-tendria-un-impacto-negativo-para-la-economia-de-eeuu-1159540533.html

Plan de deportaciones masivas de Trump "tendría un impacto negativo" para la economía de EEUU

Plan de deportaciones masivas de Trump "tendría un impacto negativo" para la economía de EEUU

06.12.2024

Durante su campaña a la presidencia, Donald Trump prometió realizar deportaciones masivas de migrantes ilegales, para las que, adelantó, declarará una emergencia nacional, que incluirá el uso de fuerzas militares. En su primer mandato, el magnate aplicó esta estrategia para redirigir fondos del Pentágono a la construcción de un muro en la frontera con México.Este 4 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, refrendó su apoyo desde su conferencia diaria en Palacio Nacional a la población migrante mexicana que trabaja en el país vecino, misma que ha sido criticada por el próximo mandatario estadounidense Donald Trump.En cuanto a las posibles deportaciones masivas que podría emprender el próximo Gobierno de Trump —en enero de 2025—, Sheinbaum recordó que su Administración elabora una estrategia para hacer frente a esta medida.El American Immigration Council, organización de defensa de migrantes, estimó que el costo de deportar a 13 millones de personas que viven sin un estatus legal en Estados Unidos ascendería a 968.000 millones de dólares en poco más de una década."No hay voluntad política para legalizar"Sandra Kanety, académica del Centro de Relaciones Internacionales de UNAM, consideró para Sputnik que México se encuentra en una "situación muy compleja" ante la promesa de Trump de realizar deportaciones masivas de migrantes ilegales. Remarcó que un 45% de los aproximadamente 11 millones de personas en situación irregular en Estados Unidos serían mexicanos.La especialista aseguró que a unas semanas de que Biden se retire, "no habrá manera de apurar las regularizaciones" de los migrantes que se encuentran en EEUU, pues se tienen que seguir diversos pasos jurídicos y es una "cantidad enorme" de personas. "Se están viendo desbordados y dudo que haya capacidad de las oficinas, y, por otra parte, hace falta voluntad política", dijo. Durante su primer mandato, Donald Trump deportó entre 1.5 y 1.8 millones de migrantes irregulares, a comparación de Bill Clinton que expulsó a 11 millones de personas o George Bush que sumó 10 millones, esta cifra decreciente muestra que la política de deportación no es efectiva para combatir los altos flujos de migración, señaló Sandra Kanety.La experta de la UNAM detalló que la deportación de cada migrante irregular costaría al Gobierno de Donald Trump alrededor de 1.500 dólares, situación que "no hace redituable" esta política, pues los fondos tendrían que provenir del erario público y de los impuestos. "No creo que los ciudadanos estén dispuestos a asumirlo", remarcó.En tanto, la doctora Sandra Kanety recordó que la situación geopolítica del país latinoamericano lo coloca como la "puerta de entrada" de migrantes de Latinoamérica y de todo el mundo, incluyendo de Asia y África. Aseguró que la crisis migratoria comenzó desde hace varios sexenios y no con los recientes Gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum."Habrá un impacto para los estadounidenses"La deportación masiva de trabajadores migrantes en podría generar un impacto en industrias de transportistas, construcción, alimentos y el campo, lo que aumentará los precios para los consumidores estadounidenses e, incluso, podría generar una caída del PIB anual y un aumento en la inflación, señaló Isabel Medina Ruiz, posdoctorante de la UNAM y especialista en el tema.Subrayó que, "lejos de lo que se cree que los migrantes ilegales son una carga", se les asigna un número para que paguen impuestos a nivel local y federal. Detalló que en 2022 pagaron alrededor de 97.700 millones de dólares. "Pagan impuestos, pero no tienen derechos a nivel médico, a días de descanso, incluso no se les paga salario mínimo ni horas extras", agregó.La especialista dijo que "muy pocos grupos tienen cierta protección" contra las deportaciones, como aquellos migrantes que solicitaron asilo y los que se han acogido al estatus de protección temporal, que es un beneficio profesional para personas de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Cuba para trabajar legalmente en territorio estadounidense.Recordó también al grupo de jóvenes conocidos como Dreamers, que forman parte del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), con el que se les permitió acceder a la educación superior y obtener permisos de trabajo en territorio estadounidense. Sin embargo, subrayó que el republicano también amenazó en su primer mandato con cancelar el programa instaurado por Barack Obama, por lo que "se encuentra en un hilo".La especialista afirmó que México se convirtió en un país de contención de Washington para los migrantes. Consideró que el problema no se resolverá hasta que se deje de tratar el fenómeno como una amenaza y se tomen en cuenta las contribuciones que hacen en los países de acogida.

