Arce da su informe de 4 años de gestión entre reclamos de legisladores 'evistas' | Video

09.11.2024

El Gobierno de Luis Arce se preparó para presentar su informe anual de gestión en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como tradicionalmente se hizo en Bolivia. Pero los legisladores afines al expresidente Evo Morales lo hicieron imposible. Ni bien se sentó en la testera el vicepresidente, David Choquehuanca, también presidente del Congreso, comenzaron a lloverle tomates, botellas de agua, hasta pedazos del arreglo floral que adornaban el hemiciclo con los colores de la bandera nacional.En ese momento, la sesión de honor fue suspendida y el presidente Arce dio finalmente su informe en una tarima en la Plaza Murillo, kilómetro cero de Bolivia, ante miles de ciudadanos e integrantes de organizaciones sociales que se acercaron para expresarle su apoyo.Las palabras del presidente contextualizaron las agresiones recibidas más temprano por el vicepresidente. También explicaron por qué Bolivia enfrenta varios problemas económicos, facilitados en gran medida por las protestas —últimamente violentas— de los seguidores de Morales.El presidente volvió a pedir a los legisladores de Evo Morales que se sienten a negociar, con la finalidad de poner sus diferencias de lado y así dejar de perjudicar el desarrollo económico del Estado Plurinacional.Arce resaltó que el ingreso de Bolivia al grupo de países emergentes de los BRICS y la aceptación como miembro pleno del Mercosur abren múltiples posibilidades al país para fortalecer negocios internacionales.Pero el presidente boliviano tuvo que pedir disculpas a la comunidad internacional y a los diplomáticos allí presentes por las imágenes desconcertantes que ofreció la Asamblea Legislativa Plurinacional por la mañana.Arce reconoció que desde el primer día de su gestión enfrentó un contexto internacional adverso, que incluyó las secuelas de la pandemia de COVID-19, "el deterioro del comercio mundial, la agudización de la crisis climática. ¿Podíamos evitar esa realidad? No, pero nos ha tocado enfrentar todos estos efectos globales".Sin embargo, "por increíble que parezca, las mayores adversidades que hemos enfrentado han venido de fuentes internas, que no han descansado en su intento de hacer naufragar nuestro Gobierno. Llevamos años con una Asamblea en la que algunos opositores bloquean cualquier tipo de iniciativa", entre las cuales figuran créditos internacionales otorgados por la CAN (Comunidad Andina de Naciones) y el Gobierno de China para ejecutar obras públicas por más de 1.000 millones de dólares.En cuanto a las agresiones contra el vicepresidente, las describió como "otro acto vandálico protagonizado por la bancada evista. El evismo nuevamente demuestra con hechos que no tiene voluntad de diálogo ni de deponer actitudes violentas que tanto daño le ocasionan a nuestro país".Según el presidente, el accionar de los legisladores de Morales se enmarcó "en un plan de estrangulamiento de la economía nacional a través de marchas, bloqueos y paros constantes".Arce viene de sofocar las protestas de seguidores de Morales en todo el país, que mantuvieron las principales carreteras bloqueadas por 23 días. A principios de año, los mismos leales a este expresidente (2006-2019) mantuvieron cortada la ruta que une a La Paz con Santa Cruz durante 22 días. En total, generaron una pérdida de 4.000 millones de dólares, según el mandatario.Durante el reciente bloqueo nacional de 23 días, en el gabinete de Arce analizaron que los seguidores de Morales apostaban a generar hechos de sangre para generar más desgaste al Gobierno nacional. Por ello, el presidente tuvo que soportar reclamos de diversos sectores, quienes exigían la declaración de estado de sitio y la represión de los bloqueadores aunque ello implicara muertes.Pero "pese a todo lo que enfrentamos, hemos logrado preservar la vida como valor supremo y hemos logrado mantener la economía estable en medio de vaivenes en la canasta básica", dijo Arce.Mediante los bloqueos, los seguidores de Morales exigían que fueran dadas de baja las causas judiciales por estupro y trata de personas que atañen al expresidente. Según la Fiscalía de Tarija, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) habría tenido una relación con una menor de edad entre 2015 y 2016, que habría dado como fruto una hija.También reclamaban que se viabilizara la candidatura de Morales para las elecciones presidenciales de 2025, aunque según la Justicia boliviana esto sería "inconstitucional", como dijo Arce en la Plaza Murillo.Asimismo, los bloqueadores pedían soluciones para la falta de dólares y combustibles. Aunque, como era de esperarse, el corte de rutas de 23 días no ayudó a mejorar la situación económica boliviana.Esperanzas para 2025Arce se mostró confiado en que el rumbo económico mejorará, siempre y cuando no haya factores internos que comploten en ese aspecto. Sobre la falta de combustibles, la atribuyó al Gobierno de Morales, que no habría realizado las inversiones necesarias para encontrar nuevos pozos de hidrocarburos. Al contrario, concentró los esfuerzos de la empresa estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia) en acelerar la extracción de recursos hasta agotarlos antes de lo previsto, según el presidente.Con los nuevos pozos descubiertos en la gestión de Arce, sumado a su impulso a la producción de biocombustibles, esta carencia quedará paulatinamente atrás, aseguró.El presidente también destacó el apoyo tecnológico de Rusia para construir una planta de extracción de litio en Potosí, que tendría una capacidad para generar 15.000 toneladas anuales, con una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares. Para que este contrato entre en vigencia, es necesaria la aprobación de la Asamblea, que desde octubre pasado no da señales de trabajar en este tema."Un mensaje de unidad"En la plaza Murillo, miles de seguidores de Arce vitoreaban su apoyo. Uno de ellos era Juan Cayuba, presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Beni (CPIB), quien escuchó en el mandatario "un mensaje de unidad, alentador para avanzar en la industrialización del país, después de lo que nos tocó vivir por los incendios", dijo a Sputnik."Queremos llamar a la reflexión a aquellos hermanos y hermanas que están con caprichos de divisionismo. El pueblo boliviano vive en democracia desde que asumimos la presidencia con el hermano Luis Arce. Como pueblos indígenas pusimos el hombro para que la democracia se restablezca", luego de la aventura golpista encabezada por la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) que costó la vida a más de 30 personas, agregó Cayuba.Fermín Cayuba Yuco, presidente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), dijo a Sputnik que "como indígenas de la Amazonía estamos para apoyar el trabajo del hermano presidente, como siempre hemos trabajado en conjunto por una Bolivia mejor. Eso queremos".Sobre los desbordes en la Asamblea, evaluó que "los hermanos deben tocarse el pecho y decir: 'Somos bolivianos y queremos a Bolivia'. Deben priorizar tantas necesidades que hay en Bolivia. No puede ser que obstaculicen"."Sinceramente, estamos agradecidos de la gestión de nuestro presidente, que siempre nos ha respaldado como organizaciones sociales", dijo Miguel Untoja dijo a Sputnik en las escalinatas de la Catedral, a resguardo del sol implacable de la primavera andina.Untoja, quien es mallku (maxima autoridad) del Consejo de Autoridades Originarias de Huayllamarca, en el departamento de Oruro, opinó que el presidente Arce "ha trabajado harto y muy duro. No lo han dejado gobernar, no le han dado tranquilidad. Ha habido siempre molestia y disconformidad de los sectores de oposición que están con el hermano Evo".Arce destacó que este fue su último informe de gestión, ya que dentro de 10 meses tendrían que realizarse las elecciones generales en Bolivia.

