https://noticiaslatam.lat/20241108/las-autoridades-de-bolivia-ratifican-que-evo-morales-no-puede-ser-candidato-otra-vez-1158891249.html

Las autoridades de Bolivia ratifican que Evo Morales no puede ser candidato otra vez

Las autoridades de Bolivia ratifican que Evo Morales no puede ser candidato otra vez

Sputnik Mundo

El expresidente boliviano Evo Morales no puede ser candidato presidencial nuevamente, ya que así lo establecen las leyes políticas vigentes en el país andino... 08.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-08T23:45+0000

2024-11-08T23:45+0000

2024-11-08T23:45+0000

américa latina

bolivia

evo morales

política

luis arce

tribunal constitucional plurinacional

movimiento al socialismo (mas)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/07/0e/1141580273_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_240a6111cb0b254a7a6ed41783e1c4b6.jpg

La máxima instancia judicial boliviana concluyó que el jefe del Movimiento al Socialismo (MAS) no podrá postularse al mismo cargo que ocupó de 2006 a 2019. Con ello, Evo Morales no podrá postularse a las elecciones generales de agosto del próximo año. El dictamen del TCP responde a la solicitud de enmienda, complementación y aclaración presentada por el diputado opositor de Creemos, José Carlos Gutiérrez, sobre la Sentencia Constitucional Plurinacional 1.010/2023 de diciembre pasado.El fallo final del Tribunal Constitucional Plurinacional ninguna autoridad puede postularse para un tercer mandato tras haber cumplido dos periodos, ya sea de forma consecutiva o alternada.Por su parte, Evo Morales argumentó en sus últimas intervenciones públicas que está habilitado para ser nuevamente candidato presidencial y que sufre una supuesta persecución política del Gobierno de Arce.Arce, que fue ministro de Economía de Morales durante la mayor parte de sus 14 años de Gobierno, está enfrentado con su ex mentor político por la candidatura presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones generales de 2025.

https://noticiaslatam.lat/20241108/arce-destaca-admision-de-bolivia-en-los-brics-como-el-mayor-logro-de-su-politica-exterior-1158886325.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bolivia, evo morales, política, luis arce, tribunal constitucional plurinacional, movimiento al socialismo (mas)