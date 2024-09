Organizaciones sociales de Bolivia reclaman la aprobación de créditos por más de $1.000 millones

https://noticiaslatam.lat/20240911/organizaciones-sociales-de-bolivia-reclaman-la-aprobacion-de-creditos-por-mas-de-1000-millones-1157425390.html

La Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones sociales de todo el país marcharon entre las ciudades de El Alto y La Paz para protestar ante la Asamblea Legislativa Plurinacional por la falta de aprobación de varias leyes que afectarían también a los trabajadores. Los movilizados son aliados al presidente Luis Arce, quien desde hace meses exige a los legisladores de la oposición la viabilización de créditos internacionales por 1.077 millones de dólares.La previa de esta marcha no estuvo exenta de situaciones violentas. Un día antes de su realización, el 9 de septiembre pasado, un grupo de dirigentes sociales seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) tomó la sede de la COB en la ciudad de La Paz. Dieron una conferencia de prensa en la cual criticaron al secretario ejecutivo de la central obrera, Juan Carlos Huarachi, por defender al Gobierno antes que a los trabajadores. Luego se retiraron.La concentración de este 10 de septiembre se realizó en la Ceja de la ciudad de El Alto, desde donde se aprecia una panorámica completa de la capital boliviana, aunque en estos días está cubierta por el humo de los incendios de las tierras bajas.Desde el amanecer comenzaron a llegar representantes de organizaciones de trabajadores, campesinos, indígenas de toda Bolivia. A las pocas horas eran miles y miles de personas, con banderas, música y dinamita, que hicieron estallar a lo largo del camino de bajada, de más de 10 kilómetros.La marcha estaba encabezada por Huarachi y sus más cercanos dirigentes, además del antiguo exsecretario ejecutivo de la COB Pedro Montes, quien reclamó la aprobación de la ley 035, con la finalidad de aumentar y mejorar las jubilaciones.Periódicamente, los marchistas se detenían para conversar con la prensa. También encendían porciones de dinamita. "¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tiro!", alertaban los obreros para alejar a quienes estaban cerca del explosivo ensordecedor.Y agregó: "Las instalaciones han sido destrozadas, han agredido a personas inocentes, quienes realizan su trámite cada día en la institución obrera. Lamentamos y condenamos estos hechos".Manifestantes de todo el paísJerry Vallejo Castro recorría las calles de La Paz con su sombrero de saó, típico de Santa Cruz. Es integrante de la Comisión Ejecutiva de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB): "Estamos presentes para ser la voz de nuestro pueblo. Venimos porque queremos llevar nuestro país adelante. Y si es posible vamos a tomar esta Asamblea", dijo a Sputnik.¿Por qué los asambleístas no quieren legislar? El dirigente campesino consideró que es parte de la batalla electoral de 2025: "Se vienen las elecciones el año que viene. Creo que el compañero Evo se ha juntado al ala radical de la derecha. Por eso le digo al compañero Evo que deje terminar esta gestión, que diga a sus legisladores que dejen de truncar el desarrollo económico de nuestro país", sostuvo Vallejo.Cuando la marcha llegó a la plaza Murillo, el edificio de la Asamblea estaba cerrado. En la puerta había un grupo de cinco mujeres con carteles contra Huarachi. Previsiblemente hubo un enfrentamiento con algunos de los marchistas, quienes las forzaron a salir de ese lugar.Gran parte de las y los marchistas permanecieron en la plaza Murillo aún al anochecer, a la espera de que los asambleístas sesionen los créditos reclamados por Arce, así como la ley 035."Vamos a estar en vigilia, pero no estamos para confrontar, sino para viabilizar el mejoramiento de la economía de los sectores vulnerables", indicó Vallejo.Las asociaciones de jubilados también participaron de la movilización, para lo cual muchos de ellos desempolvaron sus cascos de mineros."En la Asamblea duermen leyes que atingen a los jubilados, por eso esta marcha. Exigimos al Parlamento que nos apruebe la ley, o los vamos a sacar a patadas a todos", advirtió.Contó que algunas jubilaciones son de 530 pesos bolivianos, unos 73 dólares. Con la sanción de la ley 035 esperan recibir más de Bs. 1.000 por toda una vida de pago de impuestos y esfuerzo."La canasta familiar se ha disparado al no haber diésel ni dólares. Se han disparado los precios, por eso un jubilado con Bs. 530 no puede sobrevivir", comentó. Y agregó: "Es imposible sobrevivir sin la ayuda de la familia".

