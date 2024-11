https://noticiaslatam.lat/20241105/los-bloqueos-de-afines-a-evo-morales-le-cuestan-mas-de-2000-millones-de-dolares-a-bolivia-1158783574.html

Los bloqueos de afines a Evo Morales le cuestan más de 2.000 millones de dólares a Bolivia

Los bloqueos de afines a Evo Morales le cuestan más de 2.000 millones de dólares a Bolivia

Sputnik Mundo

Luego de tres semanas de bloqueos indefinidos de carreteras, la policía desbloqueó los principales puntos de protesta para recuperar el tránsito entre las... 05.11.2024, Sputnik Mundo

Al cumplirse 22 días del bloqueo indefinido realizado por los seguidores del expresidente Evo Morales, todavía persisten puntos de protesta en algunas carreteras, pero con el desbloqueo de Mairana, en Santa Cruz, y de Parotani, en Cochabamba, se volvieron a conectar las ciudades más importantes del país. Mientras este grave conflicto social tiende a reducirse, el Gobierno y empresarios hacen las ecuaciones de cuánto se perdió por esta extendida medida de presión. Aseguraron que la afectación ya supera los 2.000 millones de dólares.El pasado 1 de noviembre, al menos 3.000 policías y militares se enfrentaron durante 12 horas con miles de bloqueadores en Parotani. Como represalia, los afines a Morales en el trópico de Cochabamba tomaron tres cuarteles de las Fuerzas Armadas. Ante esta escalada descontrolada del conflicto, Morales pidió a sus bases finalizar los bloqueos y decidió iniciar una huelga de hambre en reclamo de diálogo con el Gobierno nacional.Aunque el presidente Arce aceptó la propuesta, aún no se ponen de acuerdo en varios puntos. Quienes están con Morales exigen la liberación de una veintena de bloqueadores detenidos en Parotani, donde enfrentaron a policías y militares con piedras y dinamita, por lo cual 20 uniformados resultaron heridos. Desde entonces, la zona está resguardada por los uniformados para viabilizar el tránsito hacia los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí.A pesar del pedido de Morales, algunos puntos de bloqueo se mantuvieron. El más importante, en Mairana, fue retirado este 4 de noviembre por la policía. De esta manera, hay una carretera abierta desde el oriente boliviano a Cochabamba, para conectarse desde allí con la región andina. Por ello se espera que finalice en el país la escasez de carne vacuna, que se produce mayormente en Santa Cruz y en Beni.Origen de la protesta, en Asamblea LegislativaSputnik dialogó con Juan Villca, viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, quien analizó los componentes de este conflicto que aún no termina. Consideró que el origen de las actuales protestas estuvo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde los integrantes leales a Morales mantienen trabados desde hace más de un año los proyectos de ley impulsados por el Gobierno nacional. Tampoco viabilizan varios créditos internacionales ni el reciente contrato firmado con una empresa de Rusia para instalar una planta industrializadora de litio en Potosí.El viceministro destacó que en los puntos de bloqueo había en su mayoría campesinos del trópico seguidores de Morales. Ahora, esta región es la única que permanece bloqueada."El 90% de los que estaban en los bloqueos eran compañeros y compañeras afiliadas a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba", afirmó la autoridad. Y comentó que "las verdaderas organizaciones sociales, que integran el Pacto de Unidad, han analizado que estamos en tiempos de producción, de industrialización, de reconstruir la economía boliviana. Evaluaron que no estamos en tiempos de bloqueos", comentó el viceministro.Villca afirmó que "ninguna de estas organizaciones nacionales participó de los bloqueos. Han sido las Seis Federaciones del Trópico que se han organizado y han salido a bloquear en diferentes puntos. Su radio de alcance ha sido Cochabamba".2.200 millones de dólaresEl analista económico Martín Moreira explicó a Sputnik cómo se llegó a la cifra de 2.200 millones de dólares en pérdidas por los bloqueos. Indicó que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) cuantificó 92 millones de dólares diarios de pérdidas entre varios sectores productivos. Por su parte, el Gobierno nacional calculó una afectación de 120 millones de dólares por día.La cifra de la CEPB abarca "la producción diaria de cada sector, los daños al comercio exterior, el transporte, así como los daños colaterales, que implican la detención de las operaciones en los sectores productivos".Entonces, los 100 millones diarios "marcan un punto de conciliación entre el estamento público y el privado para sacar una media aceptable de las pérdidas". Entre los sectores más afectados figuran la agricultura, la ganadería, los productores de carne de cerdo y de pollo, la industria textil, hotelera y los restaurantes, enumeró Moreira.El analista expresó su preocupación por que los extensos bloqueos "generan una mala visión del país a nivel internacional, que puede repercutir en forma negativa en nuestras calificaciones internacionales".Sin embargo, Moreira resaltó que, en la primera mitad de 2024, la economía boliviana tuvo un crecimiento del 2,58%, más que el 1,6% previsto por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, consideró que las medidas impulsadas por el Gobierno para contener la inflación estaban en marcha cuando se iniciaron los bloqueos. Se preveía que hasta fin de año este índice rondaría el 5%.Pero los 22 días de protestas "van a repercutir necesariamente en el índice de precios. Es posible que cerremos el año con 7,5% u 8% de inflación. No es bueno, aunque es menor a la media de Sudamérica, pronosticada en 13,8%. En cuanto al crecimiento, esperemos que a fin de año llegue al 3,2%".El diálogoVillca sostuvo que el Gobierno nacional está dispuesto a sostener un diálogo con Morales, quien tiene un pliego de 16 puntos que incluyen medidas para enfrentar la escasez de dólares y de combustibles. El expresidente (2006-2019) también pretende volver a postularse a la presidencia en 2025, pero la Justicia boliviana no lo habilitaría para un nuevo mandato.El viceministro advirtió que la anulación de las causas judiciales contra Morales, acusado de estupro y trata de personas, no entran a la mesa de negociación, ya que es un tema que compete al Órgano Judicial.El expresidente es acusado por la Fiscalía de Tarija de haber tenido un vínculo con una menor de edad entre 2015 y 2016. Se presume que habrían tenido una hija.

