El Gobierno de Bolivia lucha contra el fuego mientras las comunidades se esperanzan con las lluvias

El Gobierno de Bolivia lucha contra el fuego mientras las comunidades se esperanzan con las lluvias

El mandatario boliviano Luis Arce, sus ministros y las principales autoridades nacionales se instalaron en Santa Cruz, el departamento más afectado, donde se... 13.09.2024

El presidente Luis Arce trasladó su gabinete a la ciudad de Santa Cruz, con la finalidad de seguir personalmente las acciones dirigidas a extinguir los incendios en la región de las tierras bajas, donde ya se consumieron al menos 3,8 millones de hectáreas. Con la declaración de emergencia nacional, el Gobierno pone sus estructuras a disposición para enfrentar el fuego, activo desde hace tres meses. Las lluvias que este 12 de septiembre cayeron en parte del departamento de Santa Cruz esperanzan a la población con que finalizará esta catástrofe.El presidente Arce utiliza su cuenta de X para comunicar las tareas destinadas a apagar los incendios concentrados en Bolivia y Brasil, que se manifiestan en el humo hoy presente en gran parte de los países de Sudamérica, como Perú, Paraguay, Argentina y Uruguay.El presidente decretó la prohibición de los llamados incendios controlados, realizados en esta época del año por agricultores del oriente boliviano, con la finalidad de eliminar alimañas y malas hierbas antes de la siembra.Su Gobierno también solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional que apruebe el aumento de penas para quienes provocan incendios. Por el momento las sanciones son menores. Establecen, por ejemplo, la siembra de cien plantines. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) exige elevar las penas hasta a 13 años de prisión.Justo Molina, presidente de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), contó a Sputnik sobre la situación que atraviesan más de 70 comunidades afectadas por el fuego. Consideró que la mayoría de focos ígneos se sitúan en territorios comunitarios y en parques nacionales, donde viven cientos de familias originarias.Indicó que esperan la llegada de más ayuda de los diferentes niveles de Gobierno, en el marco de la emergencia nacional, así como de la declaración de desastre departamental en Santa Cruz y Beni.Los pueblos más afectados son el Chiquitano, el Guarayo y el Ayoreo. Molina atribuyó los incendios a campesinos ajenos a estos territorios, quienes no conocen la forma de manejarlos adecuadamente en época de siembra."Son señores avasalladores que se han entrado sin saber cómo se administran nuestros territorios. Nosotros venimos manejando nuestras tierras desde hace 6.000 años y nunca hemos sufrido este tipo de catástrofes. Ya llevamos tres años seguidos con incendios", dijo Molina.Ríos contaminados con cenizaEl presidente Arce anunció que ya se enviaron camiones cisterna, tanques de agua y pastillas potabilizadoras a comunidades de Santa Cruz, Beni y Pando. Estos recursos son muy esperados, ya que "el agua que corre por nuestros territorios está color canela por la humareda. Entonces no es bebible. Estamos sufriendo más que todo por la falta de agua", aseguró el líder indígena.Molina relató que en varias comunidades se cuenta con indígenas formados para enfrentar incendios, gracias a cursos realizados por organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil. "Pero no tenemos equipamiento, no tenemos ni siquiera indumentaria, ropa de seguridad. No tenemos la parte logística", lamentó.El presidente de la CIDOB destacó la llegada de 60 bomberos de Brasil, así como de otros 60 de Venezuela que arribaron este jueves: "Agradecemos cada ayuda que llega".El Gobierno nacional informó que el presidente Gabriel Boric envió cuatro especialistas de la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF), también desde Uruguay llegará un helicóptero y bolsas de agua, mientras que China ofreció asistencia financiera para las actividades de extinción de incendios. Otros países como Canadá, Francia y Japón se comprometieron a enviar ayuda.Cajas de aguaEl pasado miércoles, antes de trasladar su gabinete a Santa Cruz, el presidente Arce participó de la firma de un acuerdo con una empresa de Rusia para construir una planta de litio en el salar de Uyuni. En ese momento también anunció otras medidas para enfrentar los incendios.Las cajas, llamadas "Guardian System", son "contenedores biodegradables que se lanzan desde el aire (en aviones) y liberan su contenido creando un efecto lluvia con gran precisión sobre los incendios", detalló el presidente en sus redes sociales.Arce indicó que 150 cajas llegarán este jueves para lanzarlas de inmediato sobre el departamento de Santa Cruz. Adelantó que se comprarán otras 100 Guardian System para usarlas en los próximos días.El presidente agregó que dos aviones Hércules descargarán 15.000 litros de agua por vuelo. Además se contratará un avión cisterna, con capacidad de carga para 11.000 litros.Con estas y otras medidas en análisis, el Gobierno nacional prevé controlar los incendios que ya son comparables a los de 2019, cuando se quemaron 5,3 millones de hectáreas.Días atrás, en medio de la humareda, comunarios del municipio cruceño de Guarayos se arrodillaron y rezaron por la llegada de lluvias. Sea por motivos naturales o sobrenaturales, las lluvias se iniciaron tímidamente en el oriente y esperan que continúen hasta sofocar los incendios.El escenario post incendiosMolina consideró que se deben prever medidas a tomar para cuando finalice la catástrofe, con la finalidad de prevenir futuros incendios: "Tendremos que trabajar en la reforestación y evitar que los avasalladores limpien los sembradíos con fuego. Para ello necesitamos tener instituciones indígenas ya consolidadas para el cuidado y protección a nuestros territorios, parques y áreas protegidas", tal como lo establece la legislación referida a la autonomía de los pueblos indígenas. Evaluó que también será necesaria una campaña de concientización.Según datos del Gobierno, el 40% del territorio incendiado corresponde a bosques, fundamentalmente de la Amazonía. El 60% corresponde a pastizales en tierras con vocación agrícola.En este sentido, con el Decreto Supremo 5225 el presidente declaró una "pausa ambiental ecológica" en todo el país que prohíbe las quemas controladas con permiso de la ABT. Asimismo, se declararon "no disponibles" por cinco años las tierras fiscales afectadas por los incendios."A efectos de mayor seguridad, hemos instruido a nuestro ministro de Defensa (Edmundo Novillo) militarizar los caminos, los accesos de las comunidades que están sufriendo los incendios, para el control del tránsito y la evacuación", dijo Arce.Quema y castigoEn lo que va del año, el Ministerio Público inició 117 procesos penales por la provocación de incendios. Generalmente se trata de hombres con bidones de gasolina, que pretenden efectuar "incendios controlados".Según la ABT, solo cuatro personas tienen sentencias condenatorias, que no implican penas de cárcel. Solamente uno de ellos fue obligado a sembrar 100 plantines.Por ello el Gobierno presentó un proyecto de ley que establece penas de 6 a 13 años para quienes causen incendios en bosques, tierras forestales, reservas protegidas, tierras fiscales, humedales o pastizales.

