La consolidación del vínculo con Rusia y los BRICS exige a Bolivia "mejorar su productividad"

La consolidación del vínculo con Rusia y los BRICS exige a Bolivia "mejorar su productividad"

29.10.2024

En el marco de la XVI Cumbre de los BRICS, los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Bolivia, Luis Arce, se reunieron aparte para evaluar los avances de la agenda de cooperación bilateral, definida en el viaje que el mandatario boliviano realizara en junio pasado a la ciudad rusa de San Petersburgo. Industrialización del litio, desarrollo de la energía nuclear e impulso a la construcción de hidroeléctricas fueron algunos de los temas que tocaron.Analistas consultados por Sputnik evaluaron que en esta reunión se trataron temas de especial interés para el Gobierno boliviano, el cual procura impulsar la industrialización de los recursos en su territorio."Avanzamos en una importante agenda de cooperación en distintos temas, como el energético, litio, comercio, inversión en el área de las energías hidroeléctricas, en atención de desastres y emergencias, y energía nuclear", escribió Arce en su cuenta de X.El presidente de Rusia, por su parte, dijo durante la cumbre que "la cooperación ruso-boliviana se basa en buenas tradiciones de amistad y respeto mutuo. Los lazos bilaterales se desarrollan constantemente en diversas esferas; entre ellas la política, la económica, el comercio, la educación y la cultura".En diálogo con Sputnik, el diputado Omar Yujra, del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que "este encuentro puede ser mutuamente beneficioso, porque si bien Bolivia cuenta con recursos naturales, Rusia también ofrece oportunidades para el desarrollo de nuestras potencialidades, para que podamos industrializar nuestros recursos".El pasado 11 de septiembre, la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) suscribió el primer contrato de asociación accidental con la firma rusa Uranium One Group (vinculada a Rosatom) para producir 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio en el salar de Uyuni, departamento de Potosí.La explotación se realizará mediante la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) y contará con una inversión superior a los 970 millones de dólares. El contrato está actualmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pendiente de la aprobación de los legisladores.Junto a Rosatom también se construye la central nuclear en la ciudad de El Alto. Se prevé que a mediados de 2025 comenzará a funcionar el reactor, traído de Rusia.En la reciente reunión en la ciudad rusa de Kazán, ambos presidentes ahondaron en un tema más: el desarrollo de energía eléctrica.El ingeniero Ricardo Cardona, de CODEPANAL (Comité en Defensa del Patrimonio Nacional), comentó a Sputnik que "en la conversación directa entre los presidentes Arce y Putin se vislumbró la posibilidad de ampliar la inversión más allá del litio, para incluir el desarrollo de hidroeléctricas".Cardona indicó que actualmente Bolivia produce 4.200 megavatios (MV) diarios, de los cuales el país consume 1.600 MV, por lo cual hay un remanente de 2.500 megavatios para la exportación. Para ello, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) "debe tender líneas de transmisión hacia Brasil, Perú y Chile". Por ahora parte de la energía boliviana se vende a Argentina.En el mismo sentido, Yujra consideró que el ingreso de Bolivia como país asociado a los BRICS, así como la consolidación del vínculo bilateral con Rusia, implicarán una mejora en la calidad y cantidad de la producción boliviana.Para el diputado, "ahora la tarea está en nosotros, los bolivianos. Tanto el Estado como los privados debemos ponernos de acuerdo y mejorar la productividad, la cantidad de nuestros productos, para poder llegar a los mercados que se nos abren con nuestra inclusión como socio de los BRICS", bloque de países emergentes creado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de cuya sigla toma el nombre."Indiscutiblemente, podemos ofertar una gran variedad de productos que todavía no se conocen en el contexto mundial", dijo Yujra, quien es presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.Cardona y Yujra coincidieron en que el ingreso como Estado asociado dará más chances a Bolivia de obtener créditos de los bancos relacionados con los BRICS.Una perspectiva positivaDesde la oposición, varios de sus representantes salieron a minimizar o incluso criticar los logros del presidente Arce en este viaje a Kazán. Hasta el expresidente Evo Morales (2006-2019) quien desde hace 12 días mantiene al país en jaque por los bloqueos de carreteras de sus seguidores, declaró en sus redes sociales: "Con una política exterior sin rumbo y abandonada, lamentablemente Bolivia no ingresó como Estado Miembro ni como Estado Asociado. Fue un invitado más de la Cumbre que se realizó en Kazán".Para Yujra, "creo que la perspectiva es positiva. Lamento mucho que algunos políticos lo vean con malos ojos. Es un importante avance el que ha conseguido el presidente en apenas un año, cuando Bolivia presentó de manera formal la solicitud para ingresar al BRICS".Y agregó: "Hablamos del bloque económico más importante en este momento", que representa "el 33% de participación en el PIB (Producto Interno Bruto) mundial. Es una referencia alentadora, sobre todo si lo contraponemos a la disminución que registran los países del G7". El diputado resaltó que los BRICS concentran al 40% de la población global.Para Cardona, al Gobierno nacional le toca la tarea de socializar en todos los sectores los beneficios que reportará el ingreso a los BRICS como país asociado, porque "van más allá de las inversiones en litio o en energía nuclear. A mediano y largo plazo este vínculo permitirá avanzar en muchos más rubros y en la exportación de productos".También mencionó la perspectiva de que "los ciudadanos bolivianos podamos usar una moneda que sea del sistema BRICS, que esté al margen de la banca internacional, actualmente supeditada a Estados Unidos y al sistema SWIFT. Sería un gran paso para las empresas bolivianas".Yujra, por su parte, mencionó la importancia de fortalecer el BRICS "para avanzar en la construcción de un mundo multipolar y dejar atrás el modelo unipolar hegemónico que nada bueno está trayendo a la humanidad".

