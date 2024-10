https://noticiaslatam.lat/20241018/otro-giro-de-kamala-harris-de-defensora-ambiental-a-elogiar-a-las-empresas-petroleras-1158295625.html

Otro giro de Kamala Harris: de defensora ambiental a elogiar a las empresas petroleras

Otro giro de Kamala Harris: de defensora ambiental a elogiar a las empresas petroleras

Sputnik Mundo

La candidata demócrata, que hizo su nombre litigando contra compañías de la industria como fiscal general, ha suavizado su postura con respecto al cambio... 18.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-18T20:31+0000

2024-10-18T20:31+0000

2024-10-18T20:31+0000

internacional

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

eeuu

kamala harris

joe biden

donald trump

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/12/1158327148_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_faae50470840e77b7d25d53311685d52.jpg

Durante su campaña por la nominación presidencial demócrata de las elecciones del 2020, la entonces senadora Kamala Harris se había posicionado como una de las opciones más progresista del amplio grupo de precandidatos del entonces partido opositor, compitiendo con los también senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren por el liderazgo del ala progresista, diferenciándose del neoliberalismo centrista y amistoso con las elites que definieron los gobierno de Bill Clinton y Barack Obama, así como también la fallida candidatura de Hillary Clinton.Uno de los temas donde Harris exhibía más claramente su ruptura con el establishment demócrata era en el apartado de política energética, con la californiana desplegando una retórica inflexible sobre la importancia de abordar el cambio climático de manera urgente, llamando a prohibir el fracking a nivel federal y amenazando con investigar a las grandes empresas petroleras por polución, así como también advirtiendo que buscaría limitar su producción para evitar el aumento de los gases de invernadero y así frenar el calentamiento global.La entonces senadora incluso prometió impulsar, en caso de ganar las elecciones del 2020, la iniciativa conocida como el Green New Deal, el proyecto legislativo de la popular representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez para descarbonizar la economía de EEUU en un plazo de diez años y reconvertir todas las industrias y los hogares a las energías renovables.El plan era ambicioso, pero los antecedentes de Harris como fiscal general de California (2011-2017), donde litigó contra grandes empresas del sector como British Petroleum y Chevron, acusándolas desde presentar pruebas falsas de sus emisiones hasta ocultar derrames de petróleo en océanos, la hicieron merecedora de la confianza de los activistas ambientales, que en muchos casos llamaron a votar por ella en aquellas primarias.Sin embargo, más de cuatro años después de ese fracasado intento electoral (Harris se retiró de la contienda interna antes de la primera votación), y tras una gestión como vicepresidente donde la agenda verde brilló por su ausencia, la ahora candidata presidencial del partido demócrata se presenta ante electorado con un discurso totalmente opuesto, renegando de la plataforma ecologista que apenas cinco años atrás fue parte integral de su identidad.Así, en mítines durante las últimas semanas, la candidata demócrata no solo ha elogiado las políticas procombustibles fósiles del gobierno de Joe Biden y se ha ufanado del aumento de producción de petróleo de las grandes compañías estadounidenses que antes acusó de daño ambiental, sino que también ha dado marcha atrás con sus promesas de prohibir la fracturación hidráulica para extraer hidrocarburos y eliminar el uso de popotes de plásticos.Otra de sus propuestas durante su etapa como precandidata, someter a una "prueba climática" obligatoria a las empresas energéticas para limitar su nivel de contaminación, tampoco ha vuelto a aparecer durante su actual campaña electoral, misma suerte que la iniciativa Green New Deal, que el gobierno de Biden finalmente nunca impulsó y que Harris no ha vuelto a mencionar como parte de su plataforma electoral. Pero, ¿qué hay detrás de este cambio de posición de Harris?"Necesita el voto más centrista"Para Martin Falco, internacionalista egresado de la Universidad de Palermo, este cambio de Harris es sintomático no solo de su estrategia electoral para buscar votos moderados en una pelea electoral virtualmente empatada, sino de la propia carrera de la actual vicepresidenta."Por un lado, sí, es obvio que este giro de 180 grados de Harris evidencia que la vicepresidente de EEUU sabe que necesita buscar el voto más centrista y de los republicanos no trumpistas, ya que la política belicista de Biden y el aumento de la inflación la hará perder un porcentaje importante de apoyo entre el electorado progresista y joven, por un lado, y la clase obrera y los latinos por el otro, bloques con los que no podrá contar de manera tan decisiva en esta ocasión", dice el experto.Pero a la vez, explica Falco, está claro que esta maniobra es representativa de una característica que ha sido permanente en la trayectoria de Harris: su capacidad para adaptarse a los cambios de los vientos políticos.El experto también señala que esta actitud, a la que describió como "oportunista", está ligada al contexto actual de los EEUU, que no es el mismo que durante la segunda mitad del 2019, cuando Harris inició su campaña para buscar la nominación demócrata del año siguiente, y que está marcado por un mayor pesimismo económico entre el público general.Al respecto, el especialista segura que Harris y su equipo "saben muy bien que las circunstancias son otras" y actúan acorde, por lo que "uno puede ser cínico y decir que está siendo inteligente y pragmática, porque al fin de cuenta lo que le interesa es ganar, aunque tenga que tirar por la borda sus principios, que no eran demasiados sólidos para empezar".En ese sentido, Falco indica que el candidato republicano, el expresidente Donald Trump, también está buscando en las últimas semanas alcanzar otros electorados para triunfar en las elecciones, y acomodando su discurso según cada audiencia.Con respecto a cuánto podrá impactar en la intención de voto de Harris este cambio de posición con respecto a las políticas climáticas, Falco piensa que es poco probable que esta actitud le haga perder votos, no solo porque no se trata de un asunto tan en la primera línea en este ciclo electoral, sino también porque ese bloque lo más posible es que ya haya decidido no votar por ella."Los progresistas, preocupados por Gaza, la maquinaria bélica de Biden, la agenda ecologista, etc., tienen varias opciones de candidatos independientes, como la abanderada del Partido Verde, Jill Stein. Lo mismo los activistas por la migración, que han visto como Harris le ha dado la espalda a sus promesas de encontrar una vía legal para obtener la ciudadanía que había realizado en el pasado. Harris sí podría ganar algunos votos republicanos y de independientes, que es obviamente su intención con este giro, aunque en la matemática tampoco serán muchos. Es una apuesta arriesgada, pero que habla del momento difícil en el que se encuentra su candidatura", concluye.

https://noticiaslatam.lat/20241010/cuales-son-las-diferencias-y-similitudes-de-kamala-y-trump-en-politica-exterior-1158133315.html

https://noticiaslatam.lat/20241011/kamala-harris-retrocede-en-sondeos-de-estados-claves-pese-a-las-donaciones-record-para-su-campana-1158154779.html

https://noticiaslatam.lat/20241018/la-energia-se-ha-ido-kamala-harris-retrocede-en-las-encuestas-en-la-recta-final-electoral-1158324917.html

https://noticiaslatam.lat/20241016/trump-le-pisa-los-talones-a-kamala-en-su-lucha-por-conquistar-el-voto-hispano-1158263924.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

elecciones presidenciales de eeuu (2024), eeuu, kamala harris, joe biden, donald trump, 💬 opinión y análisis