"Occidente ha hecho más promesas vacías que compromisos reales" ante la crisis climática

El calentamiento global es una de las crisis que más afecta a todo el mundo, pero mientras Occidente se presenta como el máximo líder en la lucha para... 23.09.2024, Sputnik Mundo

En un editorial, el medio aborda la crisis climática y la forma en que Occidente, que se presenta como el líder en el manejo de esa problemática, ha perdido credibilidad ante sus acciones y las promesas vacías que lanza.Global Times agrega que los llamados países desarrollados no logran cumplir con sus obligaciones en materia de reducción de emisiones, por lo que ha ido perdiendo credibilidad ante las naciones del Sur Global en cuestiones climáticas.En contraste, China está considerada entre las naciones más serias a nivel mundial a la hora de abordar el cambio climático y lograr resultados significativos, aunque sigue siendo actualmente el primer emisor del mundo de gases de efecto invernadero, según datos de Climate Watch.El periódico destaca que incluso The New York Times presenta un raro retrato de China como líder de la transformación ecológica mundial en un artículo titulado “¿Qué pasa si China deja de intentar salvar el mundo?”.En el artículo se destacan los impresionantes logros del país en la carrera de la tecnología ecológica en los últimos años, citando una estimación reciente que indica que casi dos tercios de todas las grandes plantas solares y eólicas que se están construyendo en el mundo este año se encuentran en China.En el mismo sentido, el diario estadounidense asegura que el llamado gigante asiático está desplegando energía verde a una escala más de ocho veces superior a la de cualquier otro país del mundo, mientras que el G7 combinado sólo representa una cuarta parte del total de China.El Global Times hace el contraste con Estados Unidos, quien es el segundo emisor de gases de efecto invernadero, y tiene pobres resultados en materia de combate al cambio climático pese al nivel de superpotencia que tiene actualmente.Además de no avanzar para contrarrestar el calentamiento global, agrega el medio chino, Estados Unidos se siente amenazado por el avance de la nación asiática en el sector de la energía verde y ha decidido implementar medidas proteccionistas para sofocar su avance."Lo que es aún más preocupante es que Estados Unidos no ha reflexionado sobre sus deficiencias; en su lugar, ve el ascenso de China en el sector de la energía verde como una amenaza y ha aplicado una serie de medidas proteccionistas destinadas a sofocar el desarrollo de industrias relacionadas en China", concluye.

