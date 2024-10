https://noticiaslatam.lat/20241018/la-energia-se-ha-ido-kamala-harris-retrocede-en-las-encuestas-en-la-recta-final-electoral-1158324917.html

"La energía se ha ido": Kamala Harris retrocede en las encuestas en la recta final electoral

Luego de un arranque promisorio tras sustituir al presidente Joe Biden al frente de la candidatura demócrata a fines de julio, la actual vicepresidente exhibe... 18.10.2024, Sputnik Mundo

"La marea se está volviendo en contra de [Kamala] Harris", sintetiza el portal The Hill en un artículo analizando el reciente bajón en las encuestas de la abanderada demócrata, afirmando que la actual vicepresidente "ha perdido el momentum" en la contienda contra el candidato republicano, el exmandatario Donald Trump, cuando faltan menos de tres semanas para la realización de las elecciones y en una docena de estados de EEUU ya se puede votar de manera anticipada."A finales del verano y entrado el otoño, Harris parecía ser la candidata con mayor impulso, y los demócratas compararon su campaña con la de Barack Obama en 2008, (...) ya que había logrado recuperar el terreno que Biden había perdido. Pero las últimas encuestas sugieren que esa energía se ha perdido", afirma The Hill.En ese sentido, el artículo menciona el flamante sondeo de Decision Desk HQ, que arroja que Harris ha perdido cuatro puntos porcentuales en el último mes. En las últimas dos semanas, los sondeos han registrado una ligera tendencia favorable a Trump en varios de los siete estados en disputa, cuya obtención es clave para llegar a los 370 votos del Colegio Electoral y ganar la presidencia.En Wisconsin, Harris pasó de aventajar a Trump por dos puntos a estar empatados. En Michigan, pasó de liderar por un punto a estar detrás por la misma cantidad. Y en Pensilvania, Trump cerró una brecha de un punto y también están igualados.Si bien estos números están dentro del margen de error de 3 puntos, señala The Hill, Scott Tranter, director de ciencia de datos de Decision Desk HQ dijo que "en una carrera que no ha avanzado mucho en los últimos meses, estos cambios son un movimiento significativo". En ese sentido, el artículo señala que numerosos dirigentes demócratas y miembros del equipo de Harris se encuentran muy preocupados por este retroceso en los sondeos en la recta final de las elecciones.Otro estratega del partido gobernante dice en la nota que el escenario electoral que muestran los últimos sondeos "no es donde queremos estar", calificando los actuales números de intención de voto para la candidata demócrata de "aterradores".Una encuesta reciente de NBC News también arrojó un cambio dramático en la percepción que tiene los votantes tienen de Harris. Hace apenas un mes, el 48% de los encuestados dijo tener una impresión positiva de la actual abanderada demócrata, mientras que el 45% dijo tener una percepción negativa. Ahora, su imagen positiva es del 43% positivo y la negativa del 49%.Conscientes de esta merma de apoyo, la campaña de la actual vicepresidente ha modificado su estrategia mediática, enviando tanto a Harris como a su compañero de fórmula, el gobernador Tim Walz, a múltiples podcasts y programas de radio y televisión en los últimos días, incluso realizando entrevistas con señales de noticias alineadas con el Partido Republicano como Fox News.Además, numerosas figuras demócratas de alto perfil que habían estado ausentes de la campaña, como los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, iniciaron giras que incluyen varios mítines en estados en disputa como Pensilvania y Georgia, respectivamente, con el objetivo de convencer a ex votantes del partido e indecisos de apoyar la candidatura de Harris.

