https://noticiaslatam.lat/20241016/trump-le-pisa-los-talones-a-kamala-en-su-lucha-por-conquistar-el-voto-hispano-1158263924.html

Trump le "pisa los talones" a Kamala en su lucha por conquistar el voto hispano

Trump le "pisa los talones" a Kamala en su lucha por conquistar el voto hispano

Sputnik Mundo

La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, está obteniendo los peores resultados entre los votantes hispanos que cualquier otro... 16.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-16T01:00+0000

2024-10-16T01:00+0000

2024-10-16T01:00+0000

internacional

política

donald trump

kamala harris

joe biden

eeuu

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/0f/1158265676_0:113:3072:1841_1920x0_80_0_0_77f18731cfc8022562c6ff10302429d9.jpg

En tanto, Donald Trump sigue sumando apoyos para los republicanos, pese a que los hispanos favorecieron durante mucho tiempo a los demócratas, y su equipo está buscando maximizar el voto a su favor, incluso con campañas que incluyen apodos como "qué mala" (en alusión sonora al nombre de Kamala) para la vicepresidenta del Gobierno de Joe Biden.De acuerdo con el medio británico, el número de votantes hispanos que podrá sufragar en la elección de este año alcanzará los más de 36 millones, casi 4 millones de ciudadanos más que en 2020, y representarán el 15% de todos los electores en el país norteamericano.Con una creciente popularidad entre los hombres más jóvenes y los votantes de clase trabajadora, Trump está sumando respaldo entre los hispanos pese a sus discursos sobre el combate a la migración ilegal que ingresa por el sur de Estados Unidos, según The Times.Dos tercios de los votantes latinos no creen que el candidato republicano se refiere a ellos cuando habla de problemas con la migración, publicó el medio británico citando a The New York Times.Una encuesta para NBC News de finales de septiembre, citada por el medio británico, mostró que la demócrata Harris tenía una ventaja de 14 puntos sobre el republicano Donald Trump respecto al voto hispano, cifra inferior a la de anteriores candidatos presidenciales demócratas.La cadena televisiva señaló que en 2012, el entonces candidato demócrata Barack Obama estaba 39 puntos arriba; en 2016, Hillary Clinton se encontraba 50 puntos por delante y en 2020, Joe Biden aventajaba en el voto hispano con 36 puntos. The Times señaló que esta diferencia actual se debe al “panorama nacional” y a factores clave como la inflación.La encuesta de NBC News, dice el medio británico, también apuntó al plan de deportación masiva de migrantes ilegales de Trump como otro factor que le ayuda a acrecentar sus cifras entre los hispanos. Mientras un 62% de los hispanos cree que la migración ayuda más de lo que perjudica, el 35% dice daña más, más del doble de lo que se registró en 2016.

https://noticiaslatam.lat/20241010/cuales-son-las-diferencias-y-similitudes-de-kamala-y-trump-en-politica-exterior-1158133315.html

https://noticiaslatam.lat/20241012/puede-hacer-perder-las-elecciones-a-kamala-harris-la-tensa-situacion-en-oriente-medio-1158194082.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, donald trump, kamala harris, joe biden, eeuu, elecciones presidenciales de eeuu (2024)