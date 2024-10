https://noticiaslatam.lat/20241010/cuales-son-las-diferencias-y-similitudes-de-kamala-y-trump-en-politica-exterior-1158133315.html

¿Cuáles son las diferencias y similitudes de Kamala y Trump en política exterior?

La candidata demócrata ha exhibido un discurso más agresivo que el abanderado republicano en temas como la relación con China y el conflicto en Ucrania... 10.10.2024, Sputnik Mundo

Si bien los temas relacionados con la política exterior no suelen estar entre los asuntos más importantes para los ciudadanos de EEUU para decidir su voto, el número de conflictos globales que agitan el tablero internacional en la actualidad y los frentes abiertos por la administración Biden estos últimos cuatro años hacen que, en este ciclo electoral, estas cuestiones sean especialmente insoslayable para los candidatos presidenciales, la abanderada demócrata y vice Kamala Harris, y el contendiente republicano y exmandatario Donald Trump.A la hora de hablar de sus plataformas, o responder preguntas de los medios, tanto Harris como Trump han buscado hacer foco en temas más locales y que interesan más al votante promedio, como la economía, el acceso a la vivienda, la salud y el aborto. Sin embargo, ninguno de los dos aspirantes a la presidencia ha podido evitar ser cuestionados sobre asuntos como la escalada bélica de Israel —respaldada por el gobierno de EEUU— contra varios países de Oriente Medio, así como también sobre la trágica retirada de Afganistán de las tropas estadounidenses. Ambos temas son indudablemente dos de los más grandes fracasos en política exterior de la administración Biden, y Trump ha sabido explotarlos durante sus discursos, presentándose a sí mismo como el "candidato de la estabilidad" y prometiendo apaciguar las relaciones con Rusia y Corea del Norte y enfocar una eventual segunda gestión suya en resolver problemáticas internas.Diferencias: China y UcraniaEn entrevista con Sputnik, el internacionalista de la Universidad de Palermo, Martín Falco, describe a la candidata presidencial demócrata como la "más extrema de la época moderna", aludiendo a sus constantes menciones en entrevistas sobre que posee un arma, su promesa de que EEUU tendrá la fuerza militar más letal del mundo bajo su mandato y, "defendiendo una postura sobre China y el rol de EEUU en el escenario global que es más propia de la Guerra Fría".En ese sentido, el experto señala que esa es una de las principales diferencias de Harris y Trump con respecto a la política exterior: mientras el magnate ve al gigante asiático como un rival comercial, con el que competir implementando tarifas y otros artilugios de corte económico, la actual vicepresidente, como también lo hiciera el presidente Biden, cree que Pekín que es un adversario y hasta un enemigo geopolítico. Otra diferencia, explica Falco, tiene que ver con el conflicto de Ucrania y el financiamiento de la OTAN, un viejo tema de Trump que incluso amenazó con sacar al país norteamericano de la organización si el resto de los países no se ponían al día y aumentaban su cuota de defensa. Mientras Harris ha prometido seguir enviando dinero a Kiev, Trump ha sido crítico del líder ucraniano Volodímir Zelenski, a quien ha irónicamente ha llamado el "mejor vendedor de la historia; cada vez que viene a EEUU se lleva 60.000 millones de dólares". En ese sentido, el abanderado republicano ha dicho que buscará trabajar para una salida negociada del conflicto, llegando incluso a prometer que logrará mediar un acuerdo de paz en su primer día de gobierno. Falco indica que parte del éxito de Trump tiene que ver con adoptar una perspectiva, desafiando el consenso bipartidisita financiado por el complejo industrial militar. "Algunos, especialmente en medios conectados al establishment o en think tanks, han llamado a esa visión aislacionista, pero también se puede decir que es simplemente menos injerencista y más pacifista", agrega. Similitudes: Israel y América LatinaEn otros temas, observa Falco, a pesar de contender por partidos que son opositores, ambos candidatos exhiben en líneas generales coincidencias, algo que dice no es extraño porque "hay pactos que un político que pretende tener poder en EEUU no puede desafiar".Al respecto, Falco afirma que tanto Trump como Harris (al igual que sus compañeros de fórmulas, el republicano J.D. Vance y el demócrata Tim Walz) han hablado en campaña del derecho a Israel a defenderse y se han opuesto a frenar el envío de armas de EEUU a Israel, que compone la mayor parte del armamento del ejército israelí."Incluso sabiendo que Netanyahu preferiría un triunfo de Trump porque tiene una mejor relación con el republicano que con Biden, Harris evita cualquiera crítica frontal al líder israelí, aún sabiendo que perder el voto joven y progresista y el electorado árabe-americano, que es crítico del apoyo demócrata a la campaña militar de Israel en Gaza y en el Líbano, es un gran riesgo para sus chances electorales".Con respecto a la relación con América Latina, ambos candidatos han mostrado también más similitudes que diferencias, principalmente al enfocar tanto Trump como Harris la relación con México con el eje puesto en la inmigración ilegal, y ninguno de los contendientes proponiendo un acercamiento con Cuba o Venezuela, sopesando el impacto que una aproximación podría tener entre el electorado latino, especialmente en el estado de la Florida, priorizando así sus necesidades electorales antes que el bienestar general de países vecinos o una diplomacia efectiva.

