Kamala Harris enfrenta un cúmulo de desastres de cara a las elecciones presidenciales

"Las campañas presidenciales generalmente se deciden por las dos P (paz y prosperidad) y en este momento no tenemos ninguna de las dos. El mundo y el país están en llamas y, donde no está en llamas, está bajo el agua", le dijo al medio el encuestador para la campaña de Donald Trump, Jim McLaughlin. Según el artículo, durante meses, los demócratas han replicado la consigna de que esta es una elección entre el caos y la libertad. No obstante, continúa la nota, dicho argumento resuena cada vez menos entre los votantes, que miran con estupor el estallido de la guerra en Oriente Medio y cuando los residentes rurales de Georgia y Carolina del Norte piden ayuda a la Administración Biden-Harris tras el paso del huracán Helene.En cambio, los impuestos de los contribuyentes han permitido el envió de 175.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania, apunta el texto. Por otro lado, detalla el artículo, el presidente Biden renunció a desempeñar un papel activo en la resolución de una huelga de trabajadores portuarios que el pasado 30 de septiembre canceló todos los envíos de la costa este. Si bien las encuestas muestran un empate técnico entre Biden y Harris en los estados clave, un sondeo del New York Times/Siena en Michigan, Ohio y Wisconsin preguntó a los votantes cuál era su "mayor preocupación" sobre los dos candidatos presidenciales.Así, el 13% de los votantes señaló que su les preocupa el manejo de la economía y la inmigración por parte de Kamala Harris. En la misma línea, menos del 2% expresó las mismas preocupaciones sobre Trump. Además, 6 de cada 10 votantes dijeron que el país va en la dirección equivocada, en comparación con el 31% que consideró que la nación norteamericana para por el camino correcto.

