https://noticiaslatam.lat/20241009/el-megapuerto-de-chancay-un-factor-que-hara-crecer-la-tension-entre-peru-y-chile-1158100825.html

El megapuerto de Chancay, ¿un factor que hará crecer la tensión entre Perú y Chile?

El megapuerto de Chancay, ¿un factor que hará crecer la tensión entre Perú y Chile?

Sputnik Mundo

Los puertos chilenos podrían verse seriamente afectados por la entrada en funcionamiento del megapuerto de Chancay, que concentrará en Perú gran parte del... 09.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-09T00:04+0000

2024-10-09T00:04+0000

2024-10-09T00:04+0000

américa latina

perú

chile

📈 mercados y finanzas

valparaíso

san antonio

china

comercio internacional

🛡️ fuerzas armadas

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0c/1b/1146929393_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5f7bd5de68586e1d4c74024c2f7ee6fd.jpg

La inminente puesta en funcionamiento de un megapuerto en la ciudad peruana de Chancay para concentrar el grueso de las cargas desde y hacia China despierta cada vez más preocupación en Chile, que podría ver afectada la actividad de sus dos principales puertos, el de San Antonio y el de Valparaíso.El megapuerto de Chancay, una ciudad ubicada unos 70 kilómetros al norte de Lima, surgió a partir de la asociación de la empresa peruana Volcán con el gigante logístico chino Cosco Shipping, que en 2019 acordó una inversión de 3.000 millones de dólares para construir la terminal multipropósito más grande de Sudamérica. El objetivo del proyecto siempre fue convertir a la ciudad en un hub que concentre el comercio entre China y la región sudamericana.Tanto los operadores privados como el Gobierno peruano pretenden inaugurar la terminal durante el foro APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico) que se realizará en Perú entre el 9 y el 16 de ese mes. Con prácticamente el 100% de la infraestructura terminada, la terminal ha recibido en las últimas semanas varias pruebas de carga para testear su capacidad operativa, que promete movilizar entre 1,4 y 1,6 millones de contenedores diarios.Pero la posibilidad de concentrar el comercio con China en Chancay puede convertirse en un dolor de cabeza para otros puertos de la región como los chilenos, que podrían ver mermada su actividad de forma drástica desde que el megapuerto entre en funcionamiento.Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, remarcó que la nueva terminal modificará sustancialmente el comercio entre China y Sudamérica, ya que países como Perú, Ecuador o Colombia no contaban con puertos para las cargas chinas y debían esperar que los envíos llegaran por tierra desde los puertos de Panamá o Manzanillo, en México.Pero el cambio también afectaría a los puertos chilenos, ya que las empresas podrían comenzar a preferir utilizar la terminal de Chancay en lugar de San Antonio y Valparaíso, que actualmente se encargan de las exportaciones chilenas a China, principalmente de cerezas.A Chile le faltó visión "estratégica"Consultado por Sputnik, el experto chileno en temas logísticos Caupolicán Guerra, director de la consultora Asetmo Ltda., explicó que el nuevo megapuerto permitirá hacer una navegación directa entre Chancay y la ciudad china de Shanghái, lo que ahorraría a los buques al menos unos ocho días de navegación.Guerra enfatizó que, además, la "tecnología de punta" con la que contará el megapuerto permitirá un funcionamiento automatizado que reducirá costos logísticos y dará una mayor eficiencia que, a su vez, "le va a permitir a las navieras bajar sus tarifas de fletes y a los exportadores e importadores poner precios más bajos para sus productos".Aquino señaló que el mayor desafío que afrontan los puertos chilenos es que "no tienen muchas posibilidades de modernizar y agrandar sus puertos" para mejorar su tecnología y ampliar su capacidad para recibir buques más grandes.En ese sentido, Guerra explicó que tanto San Antonio como Valparaíso, construidos en los primeros años del siglo XX, "se crearon en tiempos en que los buques eran mucho más pequeños", por lo que sus infraestructuras no están preparadas para recibir a los buques de mayor tamaño en la actualidad.Pero, además, se han visto limitados por el espacio que las propias ciudades ubicadas a su alrededor les dan. "Cuando un puerto está inserto en un radio urbano no tiene por donde expandirse, como le sucede a Valparaíso, a pesar de que tiene una zona estratégica para racionar las cargas y evitar congestiones", explicó.Guerra recordó que si bien existe un proyecto para construir un puerto exterior en San Antonio que, de acuerdo al Gobierno chileno, podría llegar a rivalizar con el de Chancay, este no estará listo antes de 2028. "Ya a va a ser tarde", sentenció el experto, lamentando que el Gobierno chileno no haya tenido una "visión estratégica" que pusiera al emprendimiento como algo prioritario.¿Aviones para defender al puerto?El debate sobre los puertos se trasladó inesperadamente al campo de la Defensa luego de que el Gobierno peruano anunciara la adquisición de 24 aviones de combate, instrumentos con los que el país no cuenta desde hace 30 años.El anuncio, que supondrá una inversión de 3.500 millones de dólares a pagar entre 2025 y 2026, despertó polémica en algunos sectores políticos en virtud de las prioridades que la compra de aviones caza podría tener ante otros problemas económicos y sociales que atraviesa Perú.Una de las respuestas llegó de parte del exministro de Defensa peruano, Jorge Moscoso, que entrevistado por la radio Exitosa afirmó la puesta en funcionamiento del puerto de Chancay podría "afectar los intereses de otros países" y, por ese motivo, "hay que estar preparados para defender lo nuestro"."¿Cuál va a ser la actitud del país del sur (en referencia a Chile)? Va a ocurrir una afectación de la economía y eso amerita algún tipo de actitud por parte de ellos, tanto de política interna como de política exterior. Y si hay algo en política exterior evidentemente tenemos que estar preparados para sentarnos dentro de los canales diplomáticos y decir 'vamos tranquilos'", opinó el exministro, en funciones durante la gestión de Martín Vizcarra (2018-2020).Si bien aún no confirmó qué tipo de aviones podría adquirir el país, medios locales indicaron que la decisión estaría entre los F-16 de la estadounidense Lockheed Martin, los Dassault Rafale franceses o los KAI FA-50 coreanos.

https://noticiaslatam.lat/20240807/resiliencia-competitividad-y-vigor-el-comercio-exterior-de-china-crece-y-desafia-a-occidente-1156694617.html

https://noticiaslatam.lat/20240815/cargas-chinas-se-acumulan-en-ecuador-el-puerto-de-guayaquil-esta-colapsado-1156859777.html

perú

chile

valparaíso

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

perú, chile, 📈 mercados y finanzas, valparaíso, san antonio, china, comercio internacional, 🛡️ fuerzas armadas, 💬 opinión y análisis