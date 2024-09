https://noticiaslatam.lat/20240910/reaccion-britanica-a-los-f-16-para-argentina-confirma-un-error-estrategico-de-milei-1157423751.html

Reacción británica a los F-16 para Argentina confirma un "error estratégico" de Milei

Reacción británica a los F-16 para Argentina confirma un "error estratégico" de Milei

Sputnik Mundo

Una revista británica aseguró que los 24 aviones F-16 adquiridos por Argentina no son "una amenaza" para sus posesiones en las Islas Malvinas.

Si bien fue definida por el ministro de Defensa, Luis Petri, como "la adquisición aeronáutica militar más importante desde 1983", la compra de los 24 aviones caza supersónicos F-16 no es vista como una "amenaza" para el Reino Unido y sus intereses sobre las Islas Malvinas.Un artículo del medio británico especializado en Defensa UK Defense Journal publicado el 8 de septiembre aseguró que la flota de F-16 adquirida por Argentina "suena como un gran paso" para las capacidades militares argentinas pero "no altera significativamente la situación en el Atlántico Sur".En ese sentido, el artículo repasa los históricos problemas de presupuesto militar que ha experimentado Argentina en las últimas décadas y sostiene que, incluso con los aviones F-16, "Argentina no tiene el presupuesto para mantener o modernizar a sus Fuerzas Armadas para afrontar de manera creíble un desafío regional".El artículo también señala que Argentina afrontaría impedimentos "diplomáticos" a la hora de utilizar los F-16. Dado que son construidos por la empresa estadounidense Lockheed Martin —uno de los grandes actores del complejo industrial-militar de EEUU—, el sitio especializado recuerda que "cualquier uso significativo" de los aviones debería contar con la aprobación del Gobierno estadounidense. Esto hace, enfatiza la revista, "altamente improbable que Argentina pueda desplegar los aviones contra las fuerzas británicas sin enfrentar importantes obstáculos".Consultado por Sputnik, el analista geopolítico argentino Cristian Riom consideró que el artículo "confirma" una de las preocupaciones que había en varios actores antes de la compra de los aviones F-16: que la adquisición de los aviones F-16 "no supone un mejoramiento ni asegura la defensa de la soberanía argentina".En ese sentido, el analista recordó que desde la Guerra de Malvinas de 1982, el Reino Unido tiene por política vetar las ventas a Argentina de cualquier tipo de material bélico que contenga partes de fabricación británica. Por eso, que Londres no hubiera impedido la llegada a Argentina de los 24 aviones F-16 a Argentina era una demostración de que no consideraba que la operación pusiera en riesgo su emplazamiento en las Islas Malvinas.De hecho, durante el proceso de selección de los aviones supersónicos a incorporar, Argentina también evaluó algunas ofertas de países que no integran la OTAN como Rusia, India y China. El gigante asiático acabó siendo el gran competidor de EEUU en el proceso, ofreciendo aviones JF-17 Thunder Block II.En abril de 2024, cuando el Gobierno de Milei ya había confirmado la elección de los F-16 en posesión de Dinamarca, la exministra de Defensa argentina Nilda Garré había asegurado durante una conferencia que "para que las Fuerzas Armadas puedan ejercer el poder de disuasión es necesario tener armas como las que ofrecía China".Un "reaseguro" para LondresPara Riom, la necesidad de recurrir a aliados extra OTAN quedó demostrada en la propia Guerra de Malvinas, cuando la Junta Militar que gobernaba Argentina contaba con un apoyo por parte de EEUU que finalmente no llegó.El experto señaló, de todos modos, que Argentina incluso tendría problemas en caso de pretender utilizar los F-16 en contra del Reino Unido aún sin la autorización de EEUU. Si bien podría darle un uso inicial, prontamente requeriría nuevos repuestos y armamento que solo el país norteamericano podría brindarle. "Argentina no tendría capacidad de reposición y dependería directamente de EEUU", apuntó.En ese sentido, Riom concluyó que la compra de los aviones F-16 termina siendo "un reaseguro para el Reino Unido de que ni con este Gobierno ni con otro que piense distinto, Argentina podrá ponerlo en riesgo".Poder militar para reforzar la diplomaciaRiom explicó que, si bien Argentina apuesta a la resolución pacífica del conflicto con Londres por las Islas Malvinas, requiere mantener un poder militar que garantice un poder disuasivo que, de alguna manera, aliente al Reino Unido a cumplir con el mandato de Naciones Unidas de negociar la descolonización de las islas, ubicadas a unos 600 kilómetros de la costa continental argentina.En ese sentido, Riom lamentó que si Argentina no posee aunque sea "un peso militar mínimo" no tendrá elementos "que lleven al Reino Unido a negociar".El analista recordó además que Argentina requiere tener un poder de disuasión respetable para afrontar otros problemas de soberanía que puede afrontar además de Malvinas, como la defensa de recursos naturales como el agua o litio, petróleo y gas, así como la defensa de sus aguas territoriales.

