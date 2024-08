https://noticiaslatam.lat/20240815/cargas-chinas-se-acumulan-en-ecuador-el-puerto-de-guayaquil-esta-colapsado-1156859777.html

Cargas chinas se acumulan en Ecuador: ¿el Puerto de Guayaquil está colapsado?

Cargas chinas se acumulan en Ecuador: ¿el Puerto de Guayaquil está colapsado?

Sputnik Mundo

La gran cantidad de mercadería que llega desde China genera retrasos y sobrecostos en el Puerto de Guayaquil, principal terminal portuaria de Ecuador. En... 15.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-15T23:31+0000

2024-08-15T23:31+0000

2024-08-15T23:31+0000

economía

ecuador

guayaquil

china

perú

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0d/1136782278_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_416a03157efbed9f47c5e6affd396207.jpg

El aumento en la llegada de contenedores desde China, alimentado por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre el gigante asiático y Ecuador, pone en aprietos al Puerto de Guayaquil, que acumula envíos sin despachar en su principal terminal de contenedores.Un informe del medio ecuatoriano Ecuavisa consignó que el Terminal Portuario de Guayaquil (TPG), una de las terminales privadas del puerto, se encuentra en situación de "colapso" producto de que los funcionarios aduaneros no dan abasto para cumplir con los controles requeridos por la gran cantidad de carga que reciben, principalmente desde China. La problemática genera, según los trabajadores, demoras para que la mercadería salga del puerto y sobrecostos para los importadores.En diálogo con Sputnik, el presidente de la Asociación de Agentes de Aduana de Guayaquil (ADA) Jorge Luis Avilés explicó que si bien la acumulación de contenedores no incluye solo a mercadería china, se nutre en gran medida del comercio con el país asiático debido al creciente flujo comercial entre ambos países, especialmente tras el TLC que rige desde mayo.Avilés recordó que el problema comenzó a gestarse entre mayo y junio, cuando todo el comercio internacional volvió a verse afectado por una escasez de contenedores vacíos. Además de aumentar el precio de los fletes internacionales, el fenómeno ocasionó un "represamiento" de importaciones que, en la medida en que se solucionó la escasez, multiplicó el flujo de contenedores en los puertos. "A mediados de julio comenzamos a recibir mucho más volumen de carga, porque llegó toda la que estaba represada fuera", apuntó.Así las cosas, el principal puerto de Ecuador y uno de los principales de Sudamérica se encontró con un flujo de contenedores mayor a la que era capaz de inspeccionar diariamente por su plantel de técnicos aduaneros. Según el gremio de aduaneros, una reciente disminución de la plantilla dejó a la terminal guayaquileña con "cuatro o cinco" funcionarios para inspeccionar los 150 contenedores diarios.Las autoridades portuarias ecuatorianas decidieron reforzar la dotación de funcionarios, aumentando la cantidad de agentes aduaneros a 15. Sin embargo, para el gremio no es suficiente, ya que muchos de los técnicos incorporados "no tienen experiencia" en el trabajo y deben dedicar más tiempo a las tareas.Por ese motivo, la ADA reclama algunos cambios en la forma de trabajo para agilizar las inspecciones de los contenedores y establecer un nuevo parámetro para atender las cargas según su "prioridad" y no según el orden de llegada. Así, explicó Avilés, podría facilitarse la salida en primer lugar de "contenedores refrigerados, medicinas, materias primas o insumos para la industria ecuatoriana". A su vez, los trabajadores consideran que podría establecerse un mecanismo de controles fuera de puerto, generando inspecciones en los meses siguientes al ingreso de la mercadería."Las navieras antes daban 21 días para que hacer los trámites, descargar la mercadería y devolver el contenedor vacío. Ahora otorgan entre cinco y siete días, que se cuentan desde que el buque toca el muelle", explicó, advirtiendo que ese lapso no alcanza para la descarga y genera costos extra para los importadores.El Puerto de Guayaquil, ¿rezagado ante sus vecinos?Así las cosas, la crisis actual podría convertirse en un verdadero problema de fondo para la economía ecuatoriana: la pérdida de competitividad de su principal puerto. Es que, según reconoció Avilés, los inconvenientes que presentan las terminales guayaquileñas pueden volverse un incentivo para que las grandes cargas chinas prefieran tocar tierra en puertos vecinos de Perú, Chile o Colombia.El dirigente recordó, en ese sentido, que Perú prevé inaugurar en noviembre de 2024 un megapuerto en la ciudad de Chancay, destinado a convertirse en un "polo logístico regional" con la intención de concentrar gran parte de los envíos desde China hacia Sudamérica. "Incluso ya se hace aquí publicidad de ese puerto, porque la idea es que los barcos lleguen allá y no acá, teniendo en cuenta además los problemas que tiene Ecuador", lamentó el aduanero.

https://noticiaslatam.lat/20240815/el-gobierno-de-ecuador-adopta-medidas-para-enfrentar-crisis-hidrica-y-eventuales-apagones-1156854561.html

https://noticiaslatam.lat/20240813/ecuador-desautoriza-los-criptoactivos-como-moneda-legal-y-medio-de-pago-1156793985.html

ecuador

guayaquil

china

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

ecuador, guayaquil, china, perú, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis