"La máscara cayó": Occidente urde el proteccionismo económico para combatir a China

"La máscara cayó": Occidente urde el proteccionismo económico para combatir a China

Canadá secunda a Estados Unidos e impone aranceles del 100% contra autos eléctricos producidos en China. Al adoptar el proteccionismo económico para contener... 30.08.2024

Esta semana, Canadá anunció la imposición de aranceles del 100% contra vehículo eléctricos producidos en China, así como tarifas de de 25% en las importaciones de aluminio. La medida, que fue clasificada por Pequín como "proteccionismo clásico", abre un nuevo frente en la guerra comercial que Occidente le declaró al país asiático. La medida canadiense refleja la de sus vecinos y aliados, Estados Unidos, que cuadriplicaron los aranceles impuestos contra autos eléctricos chinos en mayo de este año, alcanzando también la marca del 100%. Además, Washington restringió las importaciones de semiconductores, componente para paneles de energía solar, baterías de iones de litio y otros bienes considerados estratégicos. El Ministerio de Comercio de China reaccionó al anuncio canadiense declarando que la medida va en contra de las reglas internacionales del comercio y afecta la "estabilidad de las cadenas de suministros globales", según informó Reuters. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Li Jian, se sumó al coro, declarando que la competitividad de los autos eléctricos chinos es fruto de la "Innovación tecnológica persistente, cadenas industriales y de suministros bien establecidas y a la adhesión total a la competencia del mercado". Una de las empresas que será más afectada en el corto plazo por los aranceles canadienses es la estadounidense Tesla, que en 2023 exportó más de 35.000 unidades de autos eléctricos producidos en Shangai para Canadá, de acuerdo con el portal Automative News.El jueves (29 de agosto), Tesla solicitó al gobierno canadiense que reconsidere los aranceles impuestos, de acuerdo con Reuters. Las tarifas impuestas contra China por la Unión Europea, por ejemplo, garantizan un trato especial a la occidental Tesla. Mientras que las empresas chinas son blanco de impuestos que varían entre 17 y 36%, Tesla soporta sólo el 9%, escenario que podría repetirse en el caso canadiense. Otros líderes chinos del mercado, como BYD, aún no exportan cantidades significativas para el país norteamericano. Actualmente, los autos eléctricos chinos tienen como principales mercados países del sur global, particularmente en la región del sureste asiático. ¿Adiós al liberalismo comercial? La decisión canadiense refleja la tendencia de recrudecimiento de las relaciones geopolíticas globales, que se observa en los flujos comerciales, cree el profesor de economía de Mackenzie, Milton Pignatari. Para el especialista, la actual proliferación de conflictos internacionales lleva a una división entre lados beligerantes opuestos, que ejercen su rivalidad también en la esfera comercial. El resurgimiento del proteccionismo global y la consolidación de las guerras comerciales podrían llevar a un estancamiento de la producción de riqueza y generar una crisis económica internacional, alertó el economista. "Siguiendo de manera didáctica las reglas del mercado, si tenemos menos oferta de lo que se demanda, ciertamente habrá un aumento de los precios. Con incremento de precios, los países tendrán menos reservas, lo que compromete la acumulación de riqueza. Eso hará que las inversiones tengan que ser repensadas. Al disminuir las inversiones, siempre existe una tendencia fuerte para que la productividad disminuya", explicó Pignatari. El esfuerzo de los países occidentales desarrollados para frenar el crecimiento chino a través de la imposición de aranceles también podría tener efectos nocivos en sus propias economías, disminuyendo el acceso so sólo a bienes industriales esenciales, sino también a productos alimenticios como arroz y maíz. "Es decir, frenar el crecimiento chino podría influir en frenar también a otras economías", cree Pignatari. Por otro lado, China se prepara para el impacto de las medidas occidentales y ya desvía sus exportaciones para mercados del sur global, menos propensos a adoptar aranceles comerciales de cuño geopolítico, dijo el maestro en historia por la Universidad de San Pablo (USP), Brasil, residente en Pekín y especialista en asuntos relacionados con China, Marco Fernandes. La capacidad occidental de frenar el crecimiento económico de China a través de la imposición de aranceles comerciales también tropieza con la fortaleza del mercado interno chino, capaz de mantener la demanda de productos industriales producidos internamente. "China tiene otro as bajo la manga, que es su mercado interno. Podemos considerar que el país actualmente cuenta con una clase media de cerca de 400 millones de personas. El objetivo del gobierno es expandir esa cifra a 700 millones en 2035, es decir, prácticamente duplicar la capacidad", reveló Fernandes. Según él, esa estrategia económica china es denominada "circulación dual" e implica la disminución de la dependencia de exportaciones para apostar por el crecimiento del consumo interno. "China anricipó problemas de naturaleza geopolítica y formuló ese concepto, que atiende las demandas internas por el aumento de la prosperidad", dice el analista. Por otro lado, el analista observó que el proteccionismo de los países desarrollados no es una novedad y siempre fue utilizado para proteger sectores económicos menos competitivos de Estados Unidos y Europa, como el sector agrícola. La liberalización de los mercados del sur global llevó a procesos nocivos, como la desindustrialización de países clave, como Sudáfrica y Brasil, "que era una potencia industrial décadas atrás, y hoy se reduce a ser una gran hacienda o una gran mina". En el nuevo momento geopolítico, Brasil podrá posicionarse y tomar nuevas decisiones para reforzar su parque industrial interno", concluyó el analista.

