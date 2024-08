https://noticiaslatam.lat/20240828/china-muestra-su-descontento-y-oposicion-a-los-aranceles-impuestos-por-canada-1157129219.html

China muestra su "descontento y oposición" a los aranceles impuestos por Canadá

"La medida adoptada por la parte canadiense ignora los hechos, no respeta las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y va en contra de la tendencia histórica", señaló el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, en conferencia de prensa.Lin afirmó que las subvenciones no generan competitividad industrial y el proteccionismo no protege más que el atraso con el futuro como coste."El rápido desarrollo de la industria china de vehículos eléctricos es el resultado de una innovación tecnológica persistente, de unas cadenas industriales y de suministro bien establecidas y de la plena competencia del mercado. Esto es lo que ocurre cuando nuestras ventajas comparativas proporcionan exactamente lo que el mercado necesita", dijo Lin.El portavoz gubernamental llamó a Canadá a respetar las normas de la OMC, corregir de inmediato sus "decisión errónea" y dejar de politizar las cuestiones comerciales.El 27 de agosto, Ottawa anunció las medidas con respecto a la importación de los productos chinos, horas después de una reunión entre Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.La medida entrará en vigor el próximo 1 de octubre y afectará a los vehículos eléctricos y algunos modelos híbridos de transporte de pasajeros, de uso particular, transporte y de reparto.

