https://noticiaslatam.lat/20240821/con-sus-politicas-contra-los-autos-electricos-de-china-la-ue-afectaria-a-sus-propios-ciudadanos--1156971065.html

Con sus políticas contra los autos eléctricos de China, la UE afectaría a sus propios ciudadanos

Con sus políticas contra los autos eléctricos de China, la UE afectaría a sus propios ciudadanos

Sputnik Mundo

La Comisión Europea estaría buscando imponer más aranceles a los vehículos eléctricos provenientes de China, situación que encarecería esos productos en la... 21.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-21T22:51+0000

2024-08-21T22:51+0000

2024-08-21T22:51+0000

internacional

china

comisión europea

global times

🌍 europa

agencia de la unión europea para la frontera exterior (frontex)

vehículos eléctricos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/05/1c/1151618960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb7c2a77443ad71a1318b2388e6e9504.jpg

De acuerdo con un editorial del Global Times, el 20 de agosto, la Comisión Europea dio a conocer un proyecto de decisión para imponer derechos compensatorios definitivos a los vehículos eléctricos de batería importados de China. Aunque ese plan aún no se aplica, agrega el medio, ya están apareciendo repercusiones negativas.El medio de origen chino advierte que aumentar aún más los aranceles podría afectar directamente a los ciudadanos europeos que quisieran adquirir un vehículo eléctrico importado, pues el precio final del producto se elevaría de manera importante.El editorial cita al Financial Times, que recientemente informó que la industria europea del vehículo eléctrico ha pasado apuros en los últimos meses al enfriarse la confianza de los consumidores, y señalaba que "los mayores perdedores de las medidas enérgicas de Bruselas bien podrían ser las marcas que pretende proteger".El Global Times agrega que la investigación antisubvenciones de la Comisión Europea sobre los vehículos eléctricos chinos no fue razonable desde el principio y que ya estaría afectando la confianza en la relación de negocios entre los países europeos y China.Al presentar el proyecto, la Comisión Europea dijo que las medidas arancelarias podrían entrar en vigor a finales de octubre, con un periodo inicial de cinco años.Finalmente, Global Times destaca que la actitud de China ante estos planes ha sido mesurada y racional, pero recordó que un portavoz del Ministerio de Comercio chino dijo, en respuesta a la Comisión Europea, que China tomará todas las medidas necesarias para defender resueltamente los derechos e intereses legítimos de las empresas del gigante asiático.

https://noticiaslatam.lat/20240615/aranceles-a-los-coches-electricos-chinos-tendrian-efectos-catastroficos-para-fabricantes-europeos-1155431657.html

https://noticiaslatam.lat/20231220/mexico-en-medio-de-la-guerra-comercial-entre-eeuu-y-china-por-las-fabricas-de-autos-electricos--1146723444.html

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, comisión europea, global times, 🌍 europa, agencia de la unión europea para la frontera exterior (frontex), vehículos eléctricos